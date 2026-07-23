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Praní

Inteligentní a efektivní. Navrženo tak, aby se přizpůsobilo vašemu životnímu stylu.

Objevte kompletní řadu spotřebičů pro péči o prádlo navržených tak, aby splnily vaše každodenní potřeby. 

Pračka a sušička LG instalované pod pracovní deskou v prádelním prostoru s policemi a dekorativními předměty

Praní s podporou umělé inteligence

Nový standard

Pokročilá řešení pro praní s inteligentním ovládáním a šetrnou péčí o tkaniny.

Pečující inteligence pro vás

LG AI se postará o vaše každodenní prádlo, abyste si mohli vychutnat nádherné okamžiky života.

Další informace
Detailní záběr na procesorový čip AI Core-Tech osazený na tmavé desce plošných spojů se zářícími liniemi a propojeními
Bílé tričko s červeným a modrým efektem digitálního světelného skenování uprostřed na černém pozadí
Péče o tkaniny

Optimalizované programy¹⁾ přizpůsobené každé náplni. Chrání tkaniny a zároveň zvyšuje efektivitu praní.

Přední pohled na dvířka pračky LG s tričkem uvnitř a kruhovou grafikou průběhu, která se kolem skla postupně zmenšuje
Energetická účinnost

Šetří energii²⁾ díky přesnému ovládání měniče a inteligentním algoritmům praní³⁾.

Přední pohled na černou pračku LG s grafikou zvukové vlny a ikonou dB, která označuje sníženou hladinu hluku
Nízká hlučnost a vibrace

Nízká hlučnost díky přímému připojení motoru a snížení vibrací pomocí integrovaných komponentů⁴⁾.

Dvě pračky LG; vlevo tmavý model s předním plněním, vpravo růžová bunda s překryvně zobrazeným čipem AI DD a ikonami 6 Motion

Pračka

AI DD™

Technologie AI DD™ kombinuje hluboké učení s technologií 6 Motion Direct Drive, aby analyzovala typy tkanin a optimalizovala prací cykly. Poskytuje péči na míru, zvyšuje efektivitu a pomáhá snižovat opotřebení tkanin⁵⁾.

AI DD™ Další informace
Sušička LG s výřezem zobrazujícím AI DUAL Inverter vlevo a vpravo plnohodnotný tmavý model s předním plněním

Sušička

AI DUAL Inverter™

AI přesně rozpoznává hmotnost a vlhkost, aby přizpůsobila dobu a teplotu sušení⁶⁾, podpořeno 10letou zárukou⁷⁾.

AI DUAL Inverter™ Další informace
LG WashTower s sušičkou nahoře a pračkou dole, nainstalovaná v prádelně s policemi a zavěšeným oblečením
LG WashTower™

Díky své konstrukci vše v jednom a centrálnímu ovládání nabízí LG WashTower™ snadnou péči o prádlo v moderním, kompaktním designu.

Systém péče o oděvy LG Styler instalovaný v moderní šatně typu walk-in, obklopený policemi, zásuvkami a zavěšeným oblečením
Styler™

LG Styler™ udržuje vaše oblečení svěží a hygienické díky parní péči, která odstraňuje zápachy a bakterie⁸⁾.

*Kožešinové, kožené nebo hedvábné kusy by měly být ošetřovány pouze cyklem Air Fresh.

Klíčové funkce

Inovace navržená tak, aby přinášela komfort do vašeho každodenního rytmu.

Přední pohled na bílou pračku LG na zeleném pozadí se štítkem energetické účinnosti A-30% v rohu
Energetická účinnost

Šetřete energii²⁾ každý den díky chytrému a účinnému praní.

Přední pohled na černou pračku LG se šipkami směřujícími ven z otvoru bubnu pro zvýraznění velké kapacity bubnu
Větší kapacita

Snadno zvládněte větší várky prádla díky rozšířené kapacitě bubnu⁹⁾.

Ruka držící chytrý telefon zobrazující aplikaci LG ThinQ propojenou s pračkou a sušičkou instalovanými vedle sebe v prádelně s oblečením
LG ThinQ™

Ovládejte své spotřebiče na dálku prostřednictvím aplikace LG ThinQ přes Wi‑Fi¹⁰⁾.

Komplexní průvodce
vaším uspořádáním prádelny

Podpora krok za krokem při výběru správného produktu a přípravě vašeho prostoru.

Řada LG pro praní s ikonami pro barvu, kapacitu a energii. Bílá pračka, černá sušička a zeleno‑béžová WashTower

Průvodce nákupem

Najděte si tu pravou,
zvolte správně

Porovnejte rozměry a funkce a získejte tipy, které vám pomohou vybrat si s jistotou.

Najděte si tu pravou,<Br> zvolte správně Další informace

Průvodce nákupem

Najděte si tu pravou, zvolte správně

Porovnejte rozměry a funkce a získejte tipy, které vám pomohou vybrat si s jistotou.

Další informace

Průvodce instalací

Zkontrolujte svůj prostor, naplánujte si sestavu

Postupujte podle jednoduchých kroků, abyste se připravili na hladké uvedení do provozu a instalaci.

Další informace

Užitečné tipy s podporou LG

Vyzkoušejte snadné každodenní tipy, jak své spotřebiče využívat lépe.

Pohled zepředu na pračku LG instalovanou v prostoru ve stylu šatní skříně s otevřenými dvířky a prádlem uvnitř bubnu

Vyvracíme mýty o skutečné kapacitě úzkých praček

Detailní záběr na ruce odstraňující růžové chmýří z filtrační mřížky sušičky

Průvodce sušičkou s tepelným čerpadlem

Osoba držící stoh složeného pleteného oblečení v neutrálních barvách, včetně krémových, béžových a tmavě šedých svetrů

Chytré praní: Zvládněte dny praní s chytrými sušičkami LG

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Additional fees may apply based on region

1) Welcome 5% Discount Voucher - Receive a Welcome Voucher giving a 5% discount on your first purchase when you join. Voucher is only valid for products, including accessories, purchased online at lg.com/uk. Voucher code must be applied to shopping cart to redeem this offer. Welcome voucher is valid for the first 90 days since sign-up. Welcome voucher may not be valid in conjunction with other offers.

2) Membership Discount - For your purchases as an LG.com Member, you receive a 2% membership discount to redeem in the LG online store for all orders. This is valid as long as the LG membership policy is maintained.

3) Free Delivery for members. Postcode-related delivery fees are not covered by membership benefits. Please refer to our Delivery Terms and Conditions for postcode specific charges. Products can only be delivered within UK area. Delivery of the Product(s) does not include installation, except where we expressly specify otherwise at the time of ordering on our LG Online Store. LG provides free delivery service to members only.

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* Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

 

1) Optimalizované cykly

– Po 10 praních je výchozí volba cyklu nastavena na nejčastěji používaný cyklus.

– Jakmile jsou stejné možnosti pro určitý program zvoleny 3krát po sobě, jsou následně vybrány automaticky.

 

2) Energetická účinnost

O 55 %/40 %/30 % nižší hodnota indexu energetické účinnosti ve srovnání s minimální prahovou hodnotou energetické třídy A stanovenou nařízením EU 2019/2014. Energetická třída A-55 % představuje nejvyšší úroveň účinnosti naší nové pračky s umělou inteligencí. K dispozici u vybraných modelů.

– 26 %/15 % nižší hodnota indexu energetické účinnosti ve srovnání s minimální prahovou hodnotou energetické třídy A+++ stanovenou nařízením EU 392/2012. Při nastavení programu Eco. Energetická třída A+++ -26 % představuje nejvyšší úroveň účinnosti naší nové sušičky s umělou inteligencí. K dispozici u vybraných modelů.

 

3)

- 26 %/15 % nižší hodnota indexu energetické účinnosti ve srovnání s minimální prahovou hodnotou energetické třídy A+++ stanovenou nařízením EU 392/2012. Při nastavení programu Eco. Energetická třída A+++ -26 % představuje nejvyšší úroveň účinnosti naší nové sušičky s umělou inteligencí. K dispozici u vybraných modelů.

 

4) Nízká hlučnost a vibrace

– Vybrané pračky LG se mohou pochlubit třemi hodnoceními A v oblastech energetické účinnosti, odstřeďování a hlučnosti.

– Na základě testu interní laboratoře společnosti LG podle normy EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE.

– Třídy energetické účinnosti, odstřeďování a hlučnosti odpovídají normě EU 2019/2014.

– Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání.

– Snímač vibrací je součástí pouze modelu s hloubkou 615/565. (s výjimkou typu Slim).

 

5)

– Testováno společností Intertek v lednu 2023.

– Praní Al s náplní 3 kg ve srovnání s cyklem Bavlna (F4Y7RYW0W).

– Při výběru možnosti Steam není aktivováno snímání AI.

– Funkci AI Wash lze používat pouze s podobnými typy tkanin [not all fabric is detected] a vhodným pracím prostředkem.

– Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí použití.

 

6) AI Dry™

– Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s cyklem Cotton (Bavlna) vykazoval cyklus Al Dry™ při sušení 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin (smíšené košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové šortky atd.) zkrácení doby sušení o 32,1 % a snížení spotřeby energie o 9,1 % (RH90X75V3N). V závislosti na typu a tloušťce oděvu a prostředí se může zvýšit časová nebo energetická náročnost a výsledky se mohou lišit.

– AI snímání se aktivuje, když je zatížení nižší než 5 kg. AI Dry™ by se měl používat pouze s podobnými typy tkanin [not all fabric is detected].

 

7)

– 10letá záruka na kompresor/motor.

– Tato záruka na díly se vztahuje pouze na kompresor/motor, práce se účtuje zvlášť.

 

8)

– Testováno společností Intertek: Ověřeno, že sterilizuje 99,9 % bakterií E.coli a S.epidermidis.

– Schváleno BAF: Nabízí výkon podložený schválením BAF (British Allergy Foundation) a zabraňuje výskytu alergenů, které mohou způsobovat onemocnění dýchacích cest a kožní onemocnění.

 

9) Větší kapacita

– Počet tlumičů tření a vyvažovacích závaží se může lišit v závislosti na modelu.

– Zvýšená kapacita – o 3 kg při hloubce 615 mm, o 2 kg při hloubce 565 mm/475 mm 615 Hloubka: F4Y9LDP2W vs. F14U1JBSK2 / 565 Hloubka: F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2 / Hloubka 475: F2Y7FYPYH vs. F2J8HYP2W.

 

10) LG ThinQ

– Chytré funkce a hlasový asistent se mohou lišit v závislosti na zemi a modelu. Dostupnost služby si ověřte u místního prodejce nebo u společnosti LG.