* Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
1) Optimalizované cykly
– Po 10 praních je výchozí volba cyklu nastavena na nejčastěji používaný cyklus.
– Jakmile jsou stejné možnosti pro určitý program zvoleny 3krát po sobě, jsou následně vybrány automaticky.
2) Energetická účinnost
O 55 %/40 %/30 % nižší hodnota indexu energetické účinnosti ve srovnání s minimální prahovou hodnotou energetické třídy A stanovenou nařízením EU 2019/2014. Energetická třída A-55 % představuje nejvyšší úroveň účinnosti naší nové pračky s umělou inteligencí. K dispozici u vybraných modelů.
– 26 %/15 % nižší hodnota indexu energetické účinnosti ve srovnání s minimální prahovou hodnotou energetické třídy A+++ stanovenou nařízením EU 392/2012. Při nastavení programu Eco. Energetická třída A+++ -26 % představuje nejvyšší úroveň účinnosti naší nové sušičky s umělou inteligencí. K dispozici u vybraných modelů.
3)
- 26 %/15 % nižší hodnota indexu energetické účinnosti ve srovnání s minimální prahovou hodnotou energetické třídy A+++ stanovenou nařízením EU 392/2012. Při nastavení programu Eco. Energetická třída A+++ -26 % představuje nejvyšší úroveň účinnosti naší nové sušičky s umělou inteligencí. K dispozici u vybraných modelů.
4) Nízká hlučnost a vibrace
– Vybrané pračky LG se mohou pochlubit třemi hodnoceními A v oblastech energetické účinnosti, odstřeďování a hlučnosti.
– Na základě testu interní laboratoře společnosti LG podle normy EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE.
– Třídy energetické účinnosti, odstřeďování a hlučnosti odpovídají normě EU 2019/2014.
– Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách používání.
– Snímač vibrací je součástí pouze modelu s hloubkou 615/565. (s výjimkou typu Slim).
5)
– Testováno společností Intertek v lednu 2023.
– Praní Al s náplní 3 kg ve srovnání s cyklem Bavlna (F4Y7RYW0W).
– Při výběru možnosti Steam není aktivováno snímání AI.
– Funkci AI Wash lze používat pouze s podobnými typy tkanin [not all fabric is detected] a vhodným pracím prostředkem.
– Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí použití.
6) AI Dry™
– Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s cyklem Cotton (Bavlna) vykazoval cyklus Al Dry™ při sušení 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin (smíšené košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové šortky atd.) zkrácení doby sušení o 32,1 % a snížení spotřeby energie o 9,1 % (RH90X75V3N). V závislosti na typu a tloušťce oděvu a prostředí se může zvýšit časová nebo energetická náročnost a výsledky se mohou lišit.
– AI snímání se aktivuje, když je zatížení nižší než 5 kg. AI Dry™ by se měl používat pouze s podobnými typy tkanin [not all fabric is detected].
7)
– 10letá záruka na kompresor/motor.
– Tato záruka na díly se vztahuje pouze na kompresor/motor, práce se účtuje zvlášť.
8)
– Testováno společností Intertek: Ověřeno, že sterilizuje 99,9 % bakterií E.coli a S.epidermidis.
– Schváleno BAF: Nabízí výkon podložený schválením BAF (British Allergy Foundation) a zabraňuje výskytu alergenů, které mohou způsobovat onemocnění dýchacích cest a kožní onemocnění.
9) Větší kapacita
– Počet tlumičů tření a vyvažovacích závaží se může lišit v závislosti na modelu.
– Zvýšená kapacita – o 3 kg při hloubce 615 mm, o 2 kg při hloubce 565 mm/475 mm 615 Hloubka: F4Y9LDP2W vs. F14U1JBSK2 / 565 Hloubka: F4Y7RYW2W vs. FH4U2VCNW2 / Hloubka 475: F2Y7FYPYH vs. F2J8HYP2W.
10) LG ThinQ
– Chytré funkce a hlasový asistent se mohou lišit v závislosti na zemi a modelu. Dostupnost služby si ověřte u místního prodejce nebo u společnosti LG.