Mikrovlnná trouba | 20 l | Černá
MS2082F
()
Elegantní design
Zapadne do moderních prostorů
Stylová skleněná dvířka pozvednou vzhled vaší kuchyně na novou úroveň. Hladký povrch navíc zajistí, že údržba bude otázkou okamžiku.
LED osvětlení pro lepší viditelnost.
Díky jasnému LED osvětlení máte vždy dokonalý přehled o tom, co se vaří.
LED osvětlení jasně odhaluje vnitřek trouby, takže můžete kdykoli snadno zkontrolovat stav pokrmu, aniž byste museli otevírat dvířka.
FAQ
Q.
Co by mohlo způsobit, že se světlo v troubě nerozsvítí?
A.
Žárovku / led modul je pravděpodobně nutné vyměnit nebo výrobek vyžaduje servis. Podívejte se do uživatelské příručky.
Q.
Prochází mikrovlnná energie průhledovou clonou ve dvířkách?
A.
Ne. Malé otvory v prohlížecí cloně jsou navrženy tak, aby propouštěly světlo, abyste mohli vidět dovnitř, a zároveň blokovaly průchod mikrovlnné energie.
Q.
Je v pořádku používat mikrovlnnou troubu, když je prázdná?
A.
Nedoporučuje se. Spuštění mikrovlnné trouby bez jídla nebo tekutiny uvnitř může způsobit poškození.
Q.
Proč vejce někdy praskají?
A.
Během vaření se uvnitř žloutkové membrány může hromadit pára, která může prasknout. Abyste tomu zabránili, žloutek před vařením propíchněte. Vejce ve skořápce neohřívejte v mikrovlnné troubě.
Názory zákazníků
