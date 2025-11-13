About Cookies on This Site

Mikrovlnná trouba | 20 l | Bílá

MS2082H
LG Mikrovlnná trouba | 20 l | Bílá, MS2082H
LG Mikrovlnná trouba | 20 l | Bílá, MS2082H
Hlavní funkce

  • Skleněná čelní plocha dvířek přispívá k modernímu designu a umožňuje snadné čištění.
  • Přehledné ovladače umožňují snadné nastavení výkonu a časovače.
  • Čistý design tlačítek pro snadné a rychlé čištění.
  • LED osvětlení pro jasný pohled do vnitřního prostoru
Další
Mikrovlnná trouba LG v moderní kuchyni s elegantním designem prosklených dvířek

Elegantní design

Zapadne do moderních prostorů

Stylová skleněná dvířka pozvednou vzhled vaší kuchyně na novou úroveň. Hladký povrch navíc zajistí, že údržba bude otázkou okamžiku.

Elegantní skleněná dvířka mikrovlnné trouby LG se snadno čistí jednoduchým otřením.

Přesné ovládání vaření s intuitivními dvojitými voliči mikrovlnné trouby LG

Pohodlné ovládání

Stylové ovladače pro intuitivní a pohodlné ovládání 

Díky 3 úrovním výkonu a časovači vám tento jednoduchý systém pomůže pohodlně a konzistentně připravovat různé pokrmy.

Přesné ovládání vaření s intuitivními dvojitými voliči mikrovlnné trouby LG

Design pro snadnou údržbu

Zjednodušený design tlačítek usnadňuje jejich čištění a pomáhá udržet povrch hygienický.

Čistý design tlačítek v jedné řadě minimalizuje nečistoty a umožňuje snadné a rychlé čištění.

LED osvětlení pro lepší viditelnost.

Díky jasnému LED osvětlení máte vždy dokonalý přehled o tom, co se vaří.

LED osvětlení jasně odhaluje vnitřek trouby, takže můžete kdykoli snadno zkontrolovat stav pokrmu, aniž byste museli otevírat dvířka.

Jasné LED osvětlení uvnitř mikrovlnné trouby LG, které jasně ukazuje jídlo

FAQ

Q.

Co by mohlo způsobit, že se světlo v troubě nerozsvítí?

A.

Žárovku / led modul je pravděpodobně nutné vyměnit nebo výrobek vyžaduje servis. Podívejte se do uživatelské příručky.

Q.

Prochází mikrovlnná energie průhledovou clonou ve dvířkách?

A.

Ne. Malé otvory v prohlížecí cloně jsou navrženy tak, aby propouštěly světlo, abyste mohli vidět dovnitř, a zároveň blokovaly průchod mikrovlnné energie.

Q.

Je v pořádku používat mikrovlnnou troubu, když je prázdná?

A.

Nedoporučuje se. Spuštění mikrovlnné trouby bez jídla nebo tekutiny uvnitř může způsobit poškození.

Q.

Proč vejce někdy praskají?

A.

Během vaření se uvnitř žloutkové membrány může hromadit pára, která může prasknout. Abyste tomu zabránili, žloutek před vařením propíchněte. Vejce ve skořápce neohřívejte v mikrovlnné troubě.

