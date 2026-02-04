About Cookies on This Site

Vestavná parní trouba LG 76 l InstaView™, EasyClean™, Černá/šedá

Energetická třída : CZ
Energetická třída : CZ

Vestavná parní trouba LG 76 l InstaView™, EasyClean™, Černá/šedá

WSED7665B
Front view
Front view with lights off
Front open
Front open
Front open without food
Front open without food
Handle
Right side view
right view
Detailed view
detail review
Detailed view
detailed view
top view
side view
Hlavní funkce

  • STEAM parní pečení, Teleskopické výsuvy
  • Easy Clean™- nepřilnavý povrch s parním čištění
  • InstaView™- dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř
  • ThinQ™+ WiFi chytré funkce
Další

Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?

Dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř

S funkcí InstaView™ můžete jídlo okamžitě zkontrolovat, aniž byste museli troubu otevřít.

Velký nepořádek? Žádný problém

Za pouhých 10 minut je trouba díky technologii EasyClean™ čistá a připravená k dalšímu použití.

Vaření za hranicemi vaši kuchyně

Pomocí aplikace LG ThinQ™ můžete kontrolovat průběh přípravy jídla odkudkoli z domu.

Energetická třída A++

Vaření s mimořádně energeticky účinnou troubou s třídou A++ pomáhá snižovat účty za elektřinu.

LG InstaView™

Podívejte se, co se vaří

Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.

EasyClean™

Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™

Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.

Krok 1

Stiskněte tlačítko EasyClean™.

Obrázek dotyku tlačítka Easy Clean prstem.

Krok 2

Po spuštění programu se pára automaticky rozptýlí uvnitř trouby.

Obrázek páry vstřikované dovnitř trouby.

Krok 3

Zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo ručníkem.

Obrázek otírání vnitřku trouby hadříkem.

LG ThinQ™

Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem

Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.

Naskenujte surovinu a objevte ideální recept

Naskenujte čárový kód mraženého hotového jídla HMR pomocí funkce Scan to Cook v aplikaci ThinQ™ a vychutnejte si pohodlnou přípravu chutných pokrmů. Aplikace automaticky doporučí vhodný režim, teplotu i dobu přípravy, takže se nemusíte o nic starat.

Toto je obrázek ženy, která skenuje čárový kód na obalu potraviny pomocí svého chytrého telefonu.

Vaše chuť, váš recept, My Recipe

S My Recipe v aplikaci LG ThinQ™ si můžete vytvořit a uložit vlastní recepty podle své chuti. Uložené recepty až se třemi kroky jednoduše odešlete do trouby a vaření proběhne téměř samo.

Žena si prohlíží recept na svém chytrém telefonu a vedle ní je obrazovka mobilního telefonu s recepty.

*Partnerské značky HMR jsou přidávány a budou se i nadále rozšiřovat.

Rozmanitý kuchař

Nová úroveň chuti ve vaší kuchyni

Vneste do svého příštího jídla gurmánskou chuť díky řadě prémiových funkcí.

Toto je obrázek dušených kuřecích prsou, smažených kuřecích křidélek, sušenek a steaku připraveného metodou sous vide vzduchem na stole. Níže jsou také uvedeny ikony představující funkce ProBake s konvekcí, sous vide vzduchem, smažení vzduchem a vaření v páře ProBake.

ProBake konvekce

LG ProBake Convection® zajišťuje přesný a rovnoměrný ohřev každého stojanu. Trouba je vybavena topným tělesem v zadní části, které umožňuje dokonalé pečení a zapékání.

Obrázek pečení sušenek.
Sous Vide

Sous Vide používá nízkou teplotu trouby a proudění vzduchu pro dosažení maximální šťavnatosti. Na rozdíl od standardní metody sous vide nepotřebuje cirkulaci vody a místo toho se spoléhá na řízené teplo, které zajišťuje další konzistenci při zpracování potravin.

Obrázek, vakuově balené maso se vaří vzduchem sous vide.

Horkovzdušné smažení

Připravte si své oblíbené křupavé pokrmy bez fritování v oleji pomocí horkovzdušného smažení.

Obrázek kuřecího křídla smaženého na vzduchu.

ProBake Steam

Pára pomáhá zachovat živiny a zvýraznit přirozenou chuť pokrmů.

Toto je obrázek dušeného lososa.

Režim na pizzu

Režim na pizzu je speciálně navržena pro přípravu domácí nebo čerstvé pizzy i mražené pizzy. Vychutnejte si křupavější kůrku a chutnější náplň díky režimu pizza, který lze nastavit až na 300 ℃.

Obrázek pizzy pečené v troubě.

Obrázek zobrazující troubu s energetickou třídou A++.

Obrázek zobrazující troubu s energetickou třídou A++.

Energetická třída A++ zajišťuje vysokou energetickou účinnost

Inovativní design

Kuchyň s vestavěnou troubou, digestoří a plynovou varnou deskou LG.

Styl a harmonie

Detailní snímek trouby s matným černým povrchem.

Černá povrchová úprava STS

Obrázek ukazující široký vnitřní prostor trouby.

Větší znamená lepší

Průvodce instalací vestavné trouby

Kliknutím získáte další podrobnosti o tom, jak se vestavná trouba hodí do vašeho prostoru, včetně průvodce rozměry a dalšími kritérii, na která je třeba dbát.

1. Měření instalační plochy

Průvodce, který ukazuje, jaké rozměry jsou v oblasti instalace potřeba.

2. Požadavky před instalací

Mezi zadní stěnou a podlahou instalační skříně je třeba vytvořit větrací otvor o průměru 50 mm a mezi oběma stranami trouby a skříně větrací otvor o průměru 5 mm. 

Průvodce s vyznačením okraje potřebného pro instalaci trouby.

Abyste zabránili posunutí trouby při otevírání, dbejte na to, abyste troubu při instalaci přišroubovali na rovný povrch. 

Průvodce s vyznačením dílů, které je třeba při instalaci trouby upevnit.

*Toto video je určeno pro velikost a instalaci výrobku a design se může lišit od skutečného výrobku.

Díly a příslušenství

Prohlédněte si podrobnosti o dílech, které obdržíte k instalaci.

Krabice na kuchyňském stole.

Co je v balení?

Příslušenství trouby Kolejnicový rošt a teleskopický výsuv.

Příslušenství trouby Drátěný rošt a plech na pečení.

Příslušenství trouby Hluboký plech

Stáhněte si návod k použití a nastavení výrobku.

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

