Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

SET | 2x 27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B

SET | 2x 27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B

27GX790A-B.27GX001
Čelní pohled na SET | 2x 27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B 27GX790A-B.27GX001
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Čelní pohled na SET | 2x 27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B 27GX790A-B.27GX001
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports

Hlavní funkce

  • 27" displej IPS s rozlišením OLED (2560 x 1440)
  • DisplayHDR True Black 400 / kontrastní poměr 1,5 M:1
  • OLED s obnovovací frekvencí 480 Hz
  • Doba odezvy 0.03ms (GTG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Šestihranný design osvětlení s prostorově úsporným L stojanem
Další
Logo ceny Digital Trends Award

Digital Trends 2025

Nejlepší monitory podle čtenářů pro gamery a uživatele vyžadující vysoký výkon

Produkty v tomto balíčku: 2
front view

27GX790A-B

27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B
27GX790A_EU new Erp label.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Snímek loga UltraGear™ OLED GX7.

Superrychlý 480Hz OLED s
DP 2.1 a ClearMR 21000

Přední snímek herního monitoru UltraGear™ OLED 27GX790A.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Displej

27“ OLED QHD (2560x1440)

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5% (Typ.)

Antireflex / nízká odrazivost

Rychlost

Nejrychlejší obnovovací frekvence 480 Hz

Doba odezvy 0.03ms (GTG)

DisplayPort 2.1

Technologie

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

LG OLED, neustálý vývoj

Náš špičkový monitor UltraGear™ s technologií Micro Lens Array+ se pyšní jasnějším OLED panelem s maximálním jasem 1300 nitů a ohromující obnovovací frekvencí 480 Hz, která je nejrychlejší na světě. I v nejtmavších herních scénách poskytuje detailní zobrazení černé, zatímco vysoký poměr stran a široký barevný gamut přinášejí k životu živé barvy a nabízejí bezkonkurenční herní zážitek.

Nejrychlejší 480Hz

Obnovovací frekvence

Nejnovější DisplayPort 2.1

QHD@480Hz

Nejjasnější OLED

S technologií MLA+

Vyjádření Super černé

DisplayHDR True Black 400

*Jas monitoru SDR je o 37,5 % jasnější než u předchozích monitorů OLED s MLA, 27GR95QE, 45GR95QE na základě zveřejněných specifikací.

*480 Hz je nejrychlejší obnovovací frekvence na světě na základě zveřejněných specifikací monitorů OLED k listopadu 2024. (241112)

Nejrychlejší OLED, 480 Hz a 0.03ms (GTG)

Blesková rychlost

Náš UltraGear™ OLED monitor přináší bezkonkurenční výkon s obnovovací frekvencí 480 Hz, poskytuje ultra plynulý obraz a dobu odezvy 0.03ms (GTG) pro ostré hraní bez ghostingu, který vám dává herní výhodu.

Scéna závodních her s extrémně rychlou odezvou 0.03ms (GTG) a rychlou obnovovací frekvencí 480 Hz.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

DP 2.1, čekání je u konce

Nejnovější DisplayPort 2.1 nastavuje nový standard pro hraní her nové generace. Jedná se o pokročilé rozhraní, které by mělo být představeno s příští generací grafických procesorů a které umožní vysokorychlostní hraní při 480 Hz v rozlišení QHD. Díky několika portům, jako je HDMI 2.1 x2, se navíc bez problémů připojí k nejnovějším konzolím a počítačům.

Široká šířka pásma kabelů DP 2.1 umožňuje vysokorychlostní hraní při 480 Hz v rozlišení QHD.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Kabely DP, HDMI a USB jsou součástí balení.

*Grafická karta NENÍ součástí balení.

Snímky planet jsou jasnější a ostřejší na OLED monitorech značky LG.

Nejjasnější OLED**

Zažijte ohromující obraz s LG WOLED. Postaveno na vedoucím postavení LG v oblasti OLED a vybaveno technologií Micro Lens Array+ (MLA+), přináší až o 37,5 % jasnější SDR, optimalizuje světelnou účinnost a minimalizuje ztráty. Představuje standardní jas 275 nitů (APL 100 %) a špičkový jas 1300 nitů (APL 1,5 %). Díky přesnosti barev Delta E ≦ 2 zajišťuje živé, věrné barvy pro pohlcující a přesné hraní i v jasném prostředí.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

**Mezi herními monitory LG OLED s technologií MLA+. Jas SDR je o 37,5 % vyšší než u našich předchozích modelů (27GR95QE, 45GR95QE) na základě zveřejněných specifikací.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

Exploze barev

VESA DisplayHDR True Black 400 poskytuje hluboké a konzistentní úrovně černé, které zůstávají neměnné v různých prostředích. S kontrastním poměrem 1,5M, barevným gamutem DCI-P3 98.5% (typicky) a barevnou přesností Delta E ≦2 zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*1,5m:1 je kontrastní poměr při 25% hodnotě APL (Average Picture Level), která je udávána v procentech a odkazuje na hodnotu mezi úrovní černé a referenční úrovní pro bílou.

Antireflex a nízká odrazivost

Vynikající viditelnost i za světla

Už nemusíte být ve slabě osvětlené místnosti. I v jasných prostředích nebo herních místnostech osvětlených LED můžete vychutnávat nepřerušované, křišťálově čisté zobrazení díky technologii proti oslnění a nízké odrazivosti.

Slabé modré světlo

Účinná ochrana před modrým světlem

Užívejte si hraní bez omezení díky snížené hladině škodlivého modrého světla. LG WOLED využívá pokročilou technologii, která snižuje vyzařování modrého světla a zároveň zachovává živé a realistické barvy certifikované společností UL pro nízký obsah modrého světla platinum, což umožňuje živé herní barvy pro komfortnější zážitek ze sledování.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Panely LG OLED získaly od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.

*Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.

Personalized Picture Wizard

Stvořeno pro váš styl

Vylepšete své herní a video zážitky s kvalitou přizpůsobenou vašim preferencím, jednoduše výběrem obrázku. Systém intuitivně a jednoduše přizpůsobí nastavení podle vás a zajistí vám optimální kvalitu.

Animované video funkce AI Personalized Picture Wizard v akci.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Jak nastavit Personalized Picture Wizard: 1. krok Upravte nastavení kvality obrazu na míru. (Spusťte aplikaci LG Switch → Personalized Picture Wizard → Zvolte preferenci kvality pomocí 6 kroků → Dokončete osobní nastavení kvality pomocí analýzy). 2. krok Spusťte Personalized Picture na obrazovce. (Game Adjust → Game Mode → Personalized Picture).

Plynulý pohyb,
nekonečné hraní

Na koni bojuje středověký rytíř.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.

*V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.

První monitor OLED v historii, který získal certifikaci VESA ClearMR 21000

První OLED herní monitor certifikovaný standardem ClearMR 21000, konečně zachycuje i jemné rozmazání, které vzniká kolem okrajů pohybujících se objektů, a zobrazuje rychlé akce s ostrostí a detaily. Také vám umožňuje přiblížit se o krok blíže k vítězství.

Fotografie zeleného závodního vozu na okruhu.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Objevte dokonalou čistotu obrazu:
ClearMR 21000

Nastavení nového standardu. Náš monitor je první na světě, který získal certifikaci ClearMR 21000, převyšující testování VESA s poměrem Clear Motion Ratio více než 19500. Zažijte bezkonkurenční čistotu a plynulost.

Kompaktní a elegantní

Vyzkoušejte naše šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový čistý design ze všech čtyř stran, který obsahuje plně nastavitelný podstavec s možností nastavení náklonu, natočení do strany, otočení a výšky. Přehledný stojan ve tvaru L a široká možnost otáčení jsou navrženy tak, aby minimalizovaly využití prostoru na stole a efektivně eliminovaly mrtvý prostor.

Ikona nastavení natočení do strany.

Natáčení do strany

-30~30°

Ikona nastavení sklonu.

Náklon

-5~15°

Ikona nastavení výšky.

Výška

110 m

Ikona možnosti otáčení.

Otočení

Po směru hodinových ručiček

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

K monitoru je připojen čtyřpólový kabel sluchátek.

4pólový výstup pro sluchátka

Plugin pro působivý
zvukový efekt

Užívejte si hry a zároveň hlasový chat díky snadnému připojení pomocí čtyřpólového výstupu pro sluchátka. Navíc se můžete cítit ještě více pohlceni virtuálním 3D zvukem se sluchátky DTS Headphone:X.

*Náhlavní soupravy se prodávají samostatně.

Herní GUI

Oceňované herní grafické uživatelské rozhraní

Pomocí rozhraní OnScreen Display a LG Switch si hráči mohou snadno přizpůsobit nastavení od úpravy základních možností monitoru až po registraci „uživatelem definované klávesy“, pro kterou lze nastavit klávesovou zkratku.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Chcete-li si stáhnout aplikaci LG Switch, navštivte LG.COM.

Kompaktní velikost, rychlý pohyb

Herní monitor má 27" displej a zároveň nabízí možnost nastavení velikosti obrazovky na 24" pro hry vyžadující rychlou odezvu. Hráči se tak mohou přizpůsobit kompaktnější velikosti obrazovky pro širší zobrazení a menší pohyb, což jim umožní získat konkurenční výhodu.

*Jak nastavit 24" režim: Otevřete OSD Menu → Vstup → Poměr stran a vyberte 16:9 24.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Když je aktivováno počítadlo FPS, není k dispozici zaměřovač.

*Počítadlo FPS může zobrazit hodnotu, která překračuje maximální obnovovací frekvenci monitoru.

*Počítadlo FPS (počet snímků za sekundu): Měření počtu snímků za sekundu.

Kalibrační software LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Aktualizace přesných barev

Pomocí hardwarové kalibrace LG Calibration Studio si můžete dopřát pokročilou kvalitu barev s rozsáhlým barevným spektrem a konzistencí.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Software a snímač NEJSOU součástí balení. Nejnovější software LG Calibration Studio si můžete stáhnout na webu LG.COM.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 1] Vypnout režim inteligentní úspory energie.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 2] Nastavit herní režim jako Hráč 1.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 3] Nastavte hodnotu Jas na 100.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 4] Nastavte špičkový jas na hodnotu Vysoký.

Obrázek GUI nastavení INTELIGENTNÍ ÚSPORY ENERGIE.
Obrázek nastavení GUI herního režimu.
Obrázek nastavení GUI pro Jas.
Obrázek nastavení GUI na hodnotu Špičkový jas.
Obrázek GUI nastavení INTELIGENTNÍ ÚSPORY ENERGIE.
Obrázek nastavení GUI herního režimu.
Obrázek nastavení GUI pro Jas.
Obrázek nastavení GUI na hodnotu Špičkový jas.
Obrázek GUI nastavení INTELIGENTNÍ ÚSPORY ENERGIE.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 1] Vypnout režim inteligentní úspory energie.

Obrázek nastavení GUI herního režimu.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 2] Nastavit herní režim jako Hráč 1.

Obrázek nastavení GUI pro Jas.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 3] Nastavte hodnotu Jas na 100.

Obrázek nastavení GUI na hodnotu Špičkový jas.

Rychlá nastavení pro jasnější OLED

[Option 4] Nastavte špičkový jas na hodnotu Vysoký.

*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

*Při výběru výše uvedených možností se může zvýšit spotřeba energie.

*K vypálení displeje může dojít při výběru kterékoli z výše uvedených možností.

Jak chránit displej OLED

Výskytu paobrazů či vypalování displeje můžete zabránit zapnutím funkce „OLED Screen Move“, která v pravidelných intervalech mírně posouvá obrazovku, „Spořič obrazovky“ a „Čištění obrazu“.

*Tuto funkci lze ovládat nebo nastavit pomocí čtyřsměrového joysticku na monitoru.

*Touto metodou nelze zabránit každému paobrazu nebo vypálení displeje. 

ZÁRUKA 2 ROKY NA VYPÁLENÍ OBRAZU na herní monitor UltraGear OLED.

ZÁRUKA 2 ROKY na herní monitory UltraGear OLED

2 roky od data původního maloobchodního nákupu a pouze interní a funkční díly, včetně panelu displeje OLED.

Tisk

Klíčová vlastnost

Displej - Rozlišení

2560 x 1440

Displej - Typ panelu

OLED

Displej - Poměr stran

16:9

Displej - Barevný gamut (typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Displej - Jas (typ.) [cd/m²]

275 cd/m²

Displej - Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

480

Displej - Doba odezvy

0.03ms (GTG)

Design - Nastavení polohy displeje

Náklon/Výška/Natočení/Otočení

Všechny specifikace

INFORMACE

Název produktu

UltraGear

Modelový rok

Y25

DISPLEJ

Poměr stran

16:9

Typ panelu

OLED

Doba odezvy

0.03ms (GTG)

Rozlišení

2560 x 1440

Rozteč pixelů [mm]

0,2292 x 0,2292 mm

Barevná hloubka (počet barev)

1,07 mld.

Pozorovací úhel (CR≥10)

178º (R/L), 178º (U/D)

Jas (typ.) [cd/m²]

275 cd/m²

Kontrastní poměr (typ.)

1500000:1

Barevný gamut (typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Barevný gamut (min.)

DCI-P3 94,0 % (CIE1976)

Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

480

Jas (min.) [cd/m²]

250 cd/m²

Kontrastní poměr (min.)

1200000:1

KONEKTIVITA

HDMI

ANO(2ea)

DisplayPort

ANO(1ea)

Verze DP

2,1

Výstup pro sluchátka

4póly (zvuk+mikrofon)

FUNKCE

HDR 10

ANO

AMD FreeSync™

FreeSync Premium Pro

Color Weakness

ANO

Inteligentní úspora energie

ANO

Kalibrované barvy z výroby

ANO

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC Compatible

HW kalibrace

Připravenost ke kalibraci HW

DAS režim

ANO

Stabilizace černé

ANO

Režim čtení

ANO

Počítadlo FPS

ANO

VRR

ANO

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ TRUE BLACK 400

Uživatelsky definovaná klávesa

ANO

Automatické přepínání vstupů obrazu

ANO

RGB LED osvětlení

Osvětlení Hexagon

HDR Efekt

ANO

DESIGN

Nastavení polohy displeje

Náklon/Výška/Natočení/Otočení

Montáž na stěnu [mm]

100 x 100 mm

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

605,2x579,3x249,1(up)/605,2x469,3x249,1(Down)

Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

605,2 x 351,0 x 45,3

Hmotnost při přepravě [kg]

12,5

Hmotnost bez stojanu [kg]

9,3

NAPÁJENÍ

Spotřeba energie (režim spánku)

Méně než 0,5 W

Spotřeba energie (DC vypnuto)

Méně než 0,3 W

Typ

Externí napájení (adaptér)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HDMI

ANO (ver 2.1)

USB A na B

ANO

APLIKACE

LG Calibration Studio (True Color Pro)

ANO

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(27GX790A-B)
přípona:pdf
ENERGY LABEL(27GX790A-B)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(27GX790A-B)
přípona:pdf
Product Environmental Report(27GX790A-B)
přípona:pdf
External Power supply ErP(27GX790A-B)
přípona:pdf
PRODUCT FICHE(27GX790A-B)
přípona:pdf
Product information sheet (27GX790A-B)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(27GX790A-B)
přípona:pdf
WEB INFO(27GX790A-B)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás