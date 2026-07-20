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SET | 2x 27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B
SET | 2x 27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B
Hlavní funkce
- 27" displej IPS s rozlišením OLED (2560 x 1440)
- DisplayHDR True Black 400 / kontrastní poměr 1,5 M:1
- OLED s obnovovací frekvencí 480 Hz
- Doba odezvy 0.03ms (GTG)
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Šestihranný design osvětlení s prostorově úsporným L stojanem
Digital Trends 2025
Nejlepší monitory podle čtenářů pro gamery a uživatele vyžadující vysoký výkon
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
LG OLED, neustálý vývoj
Náš špičkový monitor UltraGear™ s technologií Micro Lens Array+ se pyšní jasnějším OLED panelem s maximálním jasem 1300 nitů a ohromující obnovovací frekvencí 480 Hz, která je nejrychlejší na světě. I v nejtmavších herních scénách poskytuje detailní zobrazení černé, zatímco vysoký poměr stran a široký barevný gamut přinášejí k životu živé barvy a nabízejí bezkonkurenční herní zážitek.
*Jas monitoru SDR je o 37,5 % jasnější než u předchozích monitorů OLED s MLA, 27GR95QE, 45GR95QE na základě zveřejněných specifikací.
*480 Hz je nejrychlejší obnovovací frekvence na světě na základě zveřejněných specifikací monitorů OLED k listopadu 2024. (241112)
Nejrychlejší OLED, 480 Hz a 0.03ms (GTG)
Blesková rychlost
Náš UltraGear™ OLED monitor přináší bezkonkurenční výkon s obnovovací frekvencí 480 Hz, poskytuje ultra plynulý obraz a dobu odezvy 0.03ms (GTG) pro ostré hraní bez ghostingu, který vám dává herní výhodu.
Scéna závodních her s extrémně rychlou odezvou 0.03ms (GTG) a rychlou obnovovací frekvencí 480 Hz.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
DP 2.1, čekání je u konce
Nejnovější DisplayPort 2.1 nastavuje nový standard pro hraní her nové generace. Jedná se o pokročilé rozhraní, které by mělo být představeno s příští generací grafických procesorů a které umožní vysokorychlostní hraní při 480 Hz v rozlišení QHD. Díky několika portům, jako je HDMI 2.1 x2, se navíc bez problémů připojí k nejnovějším konzolím a počítačům.
Široká šířka pásma kabelů DP 2.1 umožňuje vysokorychlostní hraní při 480 Hz v rozlišení QHD.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Kabely DP, HDMI a USB jsou součástí balení.
*Grafická karta NENÍ součástí balení.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
**Mezi herními monitory LG OLED s technologií MLA+. Jas SDR je o 37,5 % vyšší než u našich předchozích modelů (27GR95QE, 45GR95QE) na základě zveřejněných specifikací.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%
Exploze barev
VESA DisplayHDR True Black 400 poskytuje hluboké a konzistentní úrovně černé, které zůstávají neměnné v různých prostředích. S kontrastním poměrem 1,5M, barevným gamutem DCI-P3 98.5% (typicky) a barevnou přesností Delta E ≦2 zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*1,5m:1 je kontrastní poměr při 25% hodnotě APL (Average Picture Level), která je udávána v procentech a odkazuje na hodnotu mezi úrovní černé a referenční úrovní pro bílou.
Antireflex a nízká odrazivost
Vynikající viditelnost i za světla
Už nemusíte být ve slabě osvětlené místnosti. I v jasných prostředích nebo herních místnostech osvětlených LED můžete vychutnávat nepřerušované, křišťálově čisté zobrazení díky technologii proti oslnění a nízké odrazivosti.
Slabé modré světlo
Účinná ochrana před modrým světlem
Užívejte si hraní bez omezení díky snížené hladině škodlivého modrého světla. LG WOLED využívá pokročilou technologii, která snižuje vyzařování modrého světla a zároveň zachovává živé a realistické barvy certifikované společností UL pro nízký obsah modrého světla platinum, což umožňuje živé herní barvy pro komfortnější zážitek ze sledování.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Panely LG OLED získaly od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.
*Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.
Personalized Picture Wizard
Stvořeno pro váš styl
Vylepšete své herní a video zážitky s kvalitou přizpůsobenou vašim preferencím, jednoduše výběrem obrázku. Systém intuitivně a jednoduše přizpůsobí nastavení podle vás a zajistí vám optimální kvalitu.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Jak nastavit Personalized Picture Wizard: 1. krok Upravte nastavení kvality obrazu na míru. (Spusťte aplikaci LG Switch → Personalized Picture Wizard → Zvolte preferenci kvality pomocí 6 kroků → Dokončete osobní nastavení kvality pomocí analýzy). 2. krok Spusťte Personalized Picture na obrazovce. (Game Adjust → Game Mode → Personalized Picture).
Plynulý pohyb,
nekonečné hraní
Na koni bojuje středověký rytíř.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.
*V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
Náš monitor je testovaný a oficiálně ověřený jako kompatibilní s technologií G-SYNC® společnosti NVIDIA (NVIDIA® G-SYNC® Compatible). Poskytuje kvalitní herní zážitek s výrazným snížením trhání nebo zasekávání.
VESA certified AdaptiveSync
Nabízí certifikaci VESA AdaptiveSync Display, zaměřenou na hraní her s výrazně vyšší obnovovací frekvencí a nízkou latencí. Užijte si plynulejší herní obraz bez trhání a přehrávání videa bez trhání.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Díky technologii FreeSync™ Premium Pro si hráči mohou vychutnat plynulý a hladký pohyb ve hrách s vysokým rozlišením a rychlým tempem. Výrazně snižuje trhání a zasekávání obrazu.
První monitor OLED v historii, který získal certifikaci VESA ClearMR 21000
První OLED herní monitor certifikovaný standardem ClearMR 21000, konečně zachycuje i jemné rozmazání, které vzniká kolem okrajů pohybujících se objektů, a zobrazuje rychlé akce s ostrostí a detaily. Také vám umožňuje přiblížit se o krok blíže k vítězství.
Fotografie zeleného závodního vozu na okruhu.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Objevte dokonalou čistotu obrazu:
ClearMR 21000
Nastavení nového standardu. Náš monitor je první na světě, který získal certifikaci ClearMR 21000, převyšující testování VESA s poměrem Clear Motion Ratio více než 19500. Zažijte bezkonkurenční čistotu a plynulost.
Kompaktní a elegantní
Vyzkoušejte naše šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový čistý design ze všech čtyř stran, který obsahuje plně nastavitelný podstavec s možností nastavení náklonu, natočení do strany, otočení a výšky. Přehledný stojan ve tvaru L a široká možnost otáčení jsou navrženy tak, aby minimalizovaly využití prostoru na stole a efektivně eliminovaly mrtvý prostor.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Náhlavní soupravy se prodávají samostatně.
Herní GUI
Oceňované herní grafické uživatelské rozhraní
Pomocí rozhraní OnScreen Display a LG Switch si hráči mohou snadno přizpůsobit nastavení od úpravy základních možností monitoru až po registraci „uživatelem definované klávesy“, pro kterou lze nastavit klávesovou zkratku.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Chcete-li si stáhnout aplikaci LG Switch, navštivte LG.COM.
Kompaktní velikost, rychlý pohyb
Herní monitor má 27" displej a zároveň nabízí možnost nastavení velikosti obrazovky na 24" pro hry vyžadující rychlou odezvu. Hráči se tak mohou přizpůsobit kompaktnější velikosti obrazovky pro širší zobrazení a menší pohyb, což jim umožní získat konkurenční výhodu.
*Jak nastavit 24" režim: Otevřete OSD Menu → Vstup → Poměr stran a vyberte 16:9 24.
Dynamic Action Sync
Snížení vstupního zpoždění díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.
Black Stabilizer
Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.
Zaměřovač
Cílový bod je zafixován na střed, aby se zvýšila přesnost střelby.
Počítadlo FPS
Počítadlo FPS názorně ukazuje, jak dobře se vše načítá. Ať už editujete videa, hrajete hry nebo sledujete film, počítá se každý snímek a díky počítadlu FPS budete mít údaje v reálném čase.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Když je aktivováno počítadlo FPS, není k dispozici zaměřovač.
*Počítadlo FPS může zobrazit hodnotu, která překračuje maximální obnovovací frekvenci monitoru.
*Počítadlo FPS (počet snímků za sekundu): Měření počtu snímků za sekundu.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Software a snímač NEJSOU součástí balení. Nejnovější software LG Calibration Studio si můžete stáhnout na webu LG.COM.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 1] Vypnout režim inteligentní úspory energie.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 2] Nastavit herní režim jako Hráč 1.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 3] Nastavte hodnotu Jas na 100.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 4] Nastavte špičkový jas na hodnotu Vysoký.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 1] Vypnout režim inteligentní úspory energie.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 2] Nastavit herní režim jako Hráč 1.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 3] Nastavte hodnotu Jas na 100.
Rychlá nastavení pro jasnější OLED
[Option 4] Nastavte špičkový jas na hodnotu Vysoký.
*Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
*Při výběru výše uvedených možností se může zvýšit spotřeba energie.
*K vypálení displeje může dojít při výběru kterékoli z výše uvedených možností.
Jak chránit displej OLED
Výskytu paobrazů či vypalování displeje můžete zabránit zapnutím funkce „OLED Screen Move“, která v pravidelných intervalech mírně posouvá obrazovku, „Spořič obrazovky“ a „Čištění obrazu“.
*Tuto funkci lze ovládat nebo nastavit pomocí čtyřsměrového joysticku na monitoru.
*Touto metodou nelze zabránit každému paobrazu nebo vypálení displeje.
- 27" herní monitor LG UltraGear™ OLED 480Hz QHD | 0.03ms (GTG), DP 2.1, DisplayHDR True Black 400 27GX790A-B
Klíčová vlastnost
Displej - Rozlišení
2560 x 1440
Displej - Typ panelu
OLED
Displej - Poměr stran
16:9
Displej - Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Displej - Jas (typ.) [cd/m²]
275 cd/m²
Displej - Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
480
Displej - Doba odezvy
0.03ms (GTG)
Design - Nastavení polohy displeje
Náklon/Výška/Natočení/Otočení
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
UltraGear
Modelový rok
Y25
DISPLEJ
Poměr stran
16:9
Typ panelu
OLED
Doba odezvy
0.03ms (GTG)
Rozlišení
2560 x 1440
Rozteč pixelů [mm]
0,2292 x 0,2292 mm
Barevná hloubka (počet barev)
1,07 mld.
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º (R/L), 178º (U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
275 cd/m²
Kontrastní poměr (typ.)
1500000:1
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Barevný gamut (min.)
DCI-P3 94,0 % (CIE1976)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
480
Jas (min.) [cd/m²]
250 cd/m²
Kontrastní poměr (min.)
1200000:1
KONEKTIVITA
HDMI
ANO(2ea)
DisplayPort
ANO(1ea)
Verze DP
2,1
Výstup pro sluchátka
4póly (zvuk+mikrofon)
FUNKCE
HDR 10
ANO
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Color Weakness
ANO
Inteligentní úspora energie
ANO
Kalibrované barvy z výroby
ANO
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW kalibrace
Připravenost ke kalibraci HW
DAS režim
ANO
Stabilizace černé
ANO
Režim čtení
ANO
Počítadlo FPS
ANO
VRR
ANO
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
Uživatelsky definovaná klávesa
ANO
Automatické přepínání vstupů obrazu
ANO
RGB LED osvětlení
Osvětlení Hexagon
HDR Efekt
ANO
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon/Výška/Natočení/Otočení
Montáž na stěnu [mm]
100 x 100 mm
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
605,2x579,3x249,1(up)/605,2x469,3x249,1(Down)
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
605,2 x 351,0 x 45,3
Hmotnost při přepravě [kg]
12,5
Hmotnost bez stojanu [kg]
9,3
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
Méně než 0,5 W
Spotřeba energie (DC vypnuto)
Méně než 0,3 W
Typ
Externí napájení (adaptér)
PŘÍSLUŠENSTVÍ
HDMI
ANO (ver 2.1)
USB A na B
ANO
APLIKACE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
ANO
INFORMACE O SHODĚ
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