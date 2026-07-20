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SET | 2x 39" WQHD zakřivený Smart OLED monitor LG UltraGear™ 39GX90SA-W
SET | 2x 39" WQHD zakřivený Smart OLED monitor LG UltraGear™ 39GX90SA-W
Hlavní funkce
- 39" OLED displej s rozlišením WQHD (3440 x 1440)
- Obnovovací frekvence 240Hz / doba odezvy 0.03ms (GtG)
- Operační systém webOS
- AI Picture / Dynamické mapování tónů / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
- Šestihranný design osvětlení s prostorově úsporným L stojanem
Digital Trends 2025
Nejlepší monitory podle čtenářů pro gamery a uživatele vyžadující vysoký výkon
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Oceněná dokonalost
AVForums Editor’s Choice 2024/25
Systém webOS 24 nabízí elegantní, rychlé a snadno použitelné inteligentní prostředí, které působí svěže a nepřeplácaně
STREAMOVÁNÍ
webOS
AI Picture
Dynamické mapování tónů
AI Personalized Picture Wizard
AI Sound
VÍTĚZ
45" zakřivený monitor WQHD OLED
DisplayHDR True Black 400 a DCI-P3 98.5 %
0.03ms (GtG) a 240Hz
AMD FreeSync™ Premium
VESA Certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
PŘIPOJENÍ
USB-C (PD 65 W) a HDMI 2.1
Aplikace LG Switch
Elegantní design s minimalistickým stojanem ve tvaru L
Chytrý herní monitor
se systémem webOS
Představujeme chytrý herní monitor se systémem webOS s AI, který vám umožní relaxovat během herních přestávek díky bezproblémovému streamování1), včetně bezplatných kanálů LG Channels a mnoha možností streamování. Navíc získáte přístup k výkonnému cloudovému hraní1) bez nutnosti samostatného PC nebo konzole, vše snadno ovládané dálkovým ovladačem2) pro větší pohodlí.
1) Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících služeb pro streamování nebo cloudové hraní. Mohou být vyžadována samostatná předplatná nebo platby, které nejsou součástí dodávky (kupují se samostatně).
2) Dálkové ovládání je součástí balení.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
* Týká se pouze obsahu vytvořeného v poměru stran 21:9. Na streamovaný obsah se mohou vztahovat omezení platforem.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).
* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).
* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Herní portál je nyní otevřen
Herní portál je herní platforma, která nabízí zážitek na míru, s možností výběru nabídek pro gamepady nebo dálková ovládání a s podporou personalizovaného hraní. Můžete sledovat pořadí a body mezi hráči a zároveň snadno přistupovat k široké škále her od AAA titulů až po společenské hry. Díky partnerství s předními službami cloudového hraní, jako je GeForce NOW, Amazon Luna a brzy i Xbox Cloud, a nativním hrám pro systém webOS umožňuje hraní bez nutnosti používat externí konzole nebo zařízení, a nabízí tak dokonalý herní zážitek.
* Podpora herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
* Podpora cloudových herních služeb a her v rámci herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.
AI Picture
Ostřejší postavy,
vylepšený realismus
Díky AI Picture přináší realistické herní vizuály, které zvýrazňují tváře a postavy, redukují šum a přidávají hloubku. Každý detail, od jemných výrazů až po pohyby nepřátel, je snadno zachytitelný, což zajišťuje soustředěný obraz pro úplné ponoření do hraní nebo streamování.
Srovnávací snímky se zapnutou a vypnutou funkcí AI Picture.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Není k dispozici při připojení k PC a v režimu Game Optimizer.
Dynamické mapování tónů
Oživte jas a kontrast
Užijte si obraz tak, jak byl zamýšlen, díky funkci Dynamické mapování tónů, která upravuje jas a kontrast pro optimální detaily a realističnost. Filmy a hry ožívají díky bohatému pohlcení a konzistentní kvalitě veškerého obsahu.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* K dispozici pouze při vstupu videosignálu HDR.
AI Personalized Picture Wizard
Stvořeno pro váš styl
Vyberte snímek, který se vám líbí, a AI Personalized Picture Wizard najde vaši dokonalou shodu z 85 milionů možností, přičemž ji uloží do vašeho profilu. Připravte se posunout své herní a video zážitky na vyšší úroveň a se vzhledem, který je jedinečně váš.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
AI Sound
Detekce, rozpoznání, vyladění zvuku
Detekuje váš prostor a poskytuje dokonale vyladěný zvuk prostřednictvím simulovaného 9.1 kanálového zvuku, přesně určuje polohu zvuku pro taktickou výhodu bez potřeby dodatečných reproduktorů nebo sluchátek. Také rozlišuje hráčův hlas od okolního zvuku, upravuje úrovně hlasu a jeho čistotu, aby vás udržel soustředěné na vaši hru.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Ultraširokoúhlý OLED displej se sytě černou barvou
45" displej WQHD (3440 × 1440) nabízí o 34 % širší zobrazení než standardní obrazovky 16:9 a zaručuje ostrý a zřetelný obraz na celém rozsáhlém displeji. Tento displej WQHD OLED přináší výrazně tmavší stíny, jasnější světla a zářivé barvy pro hraní v jakémkoli prostředí.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
** Mezi herními monitory LG OLED s technologií MLA+. Jas SDR je o 37,5 % vyšší než u našich předchozích modelů (27GR95QE, 45GR95QE) na základě zveřejněných specifikací.
Zvolte široký. Ne krátký.
Ultraširokoúhlý formát 21:9 je tím pravým pro hraní her
Zakřivený monitor OLED nabízí díky vyváženému a optimalizovanému poměru stran 21:9 pohlcující a podmanivý zážitek při hraní her i sledování různého zábavního obsahu.
Zakřivený monitor OLED nabízí díky vyváženému a optimalizovanému poměru stran 21:9 pohlcující a podmanivý zážitek.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Ideální zakřivení 800R
Nechte se pohltit zakřivením 800R s konzistentním zorným polem (FOV), které je navrženo tak, aby odpovídalo přirozenému pohledu a situovalo vás do středu zakřivení. Díky konzistentnímu pozorovacímu úhlu 90 stupňů po celé obrazovce vám při prozkoumávání herního vesmíru poskytne zářivý obraz bez zkreslení.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Zážitek ze sledování se může lišit v závislosti na vzdálenosti od obrazovky a poloze uživatele.
Sytější černá,
realistické barvy
Zažijte bezkonkurenční sytost a zářivý realismus se standardem VESA DisplayHDR true black 400, který zaručuje detailní vykreslení černé i v těch nejtmavších scénách. S kontrastním poměrem 1,5M:1 a barevným gamutem DCI-P3 98.5 % (typicky) zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* 1,5M:1 je kontrastní poměr při 25% hodnotě APL (Average Picture Level), která je udávána v procentech a odkazuje na hodnotu mezi úrovní černé a referenční úrovní pro bílou.
Pokročilé technologie pro pohodlí očí
na základě tří certifikací UL
LG WOLED s antireflexní úpravou a pokročilými technologiemi pro pohodlí očí minimalizuje nepříjemné odlesky. Vaše oči si díky tomu mohou pohodlně vychutnat hry s dokonale zřetelným obrazem a konzistentní jasností. Klíčové oblasti disponují certifikacemi UL – omezení škodlivého modrého světla a zabránění rozptylování blikajícími světly. Tyto technologie podporují vizuální pohodlí a přispívají k příjemnějšímu hernímu zážitku, ať už hrajete v jasném prostředí, nebo v místnostech s LED osvětlením.
Zakřivený herní monitor zobrazující postavu robota ve futuristickém prostředí, pod nímž jsou uvedeny certifikáty UL.
* Všechny zobrazené fotografie jsou pouze simulované pro ilustrační účely.
* Monitor LG WOLED získal od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.
* Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
* Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Certifikace s široce rozšířenou technologií
Díky technologii AMD FreeSync™ Premium, kompatibilitě s technologií G-SYNC® ověřenou společností NVIDIA a certifikaci VESA AdaptiveSync™ zajišťuje tento monitor mimořádně plynulý obraz bez trhání a s nízkou latencí, což přináší bezkonkurenční přesnost a plynulost hraní.
Fotografie zeleného závodního vozu na okruhu.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.
* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.
Pokročilé herní funkce
• Nízká latence snižuje vstupní zpoždění a zajišťuje odezvu v reálném čase.
• Funkce Black Stabilizer rozjasňuje tmavé scény a pomáhá hráčům rozeznat nepřátele a detaily.
• Zaměřovač pomáhá zajistit smrtící přesnost.
• Počítadlo FPS zobrazuje snímkovou frekvenci v reálném čase.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Když je aktivováno počítadlo FPS, není k dispozici zaměřovač.
* Počítadlo FPS může zobrazit hodnotu, která překračuje maximální obnovovací frekvenci monitoru.
* Počítadlo FPS (počet snímků za sekundu): Měření počtu snímků za sekundu.
Vrhněte se do hry
Monitory LG UltraGear™ zajišťují plynulé hraní s rychlou odezvou pro PC i konzole, ať už se pouštíte do rychlé akční hry nebo prozkoumáváte rozsáhlé otevřené světy. Díky podpoře HDMI 2.1 nabízejí flexibilní kompatibilitu (od klávesnice a myši po joystick), plynulý pohyb, nízkou latenci a živé detaily zajišťující optimalizovaný herní zážitek napříč různými žánry a platformami.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Konzole PS5 a Xbox podporují pouze poměr stran 16:9. Abyste dosáhli optimálního herního výkonu, zajistěte odpovídající nastavení displeje.
* Omezená záruka. Obchodní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit.
Připojení vše v jednom – hraní s rychlou odezvou přes USB-C
Připojte svůj notebook k monitoru pomocí USB-C kabelu pro napájení až 65 W, čímž odpadá potřeba samostatného adaptéru. Vychutnejte si rozlišení WQHD a obnovovací frekvenci 240Hz prostřednictvím rozhraní DP 1.4 nebo HDMI 2.1, abyste mohli hrát hry bez přerušení.
Uprostřed stolu je umístěn 45" herní monitor a kolem něj různá IT zařízení.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Pro správnou funkci je k připojení portu USB-C k monitoru nutný kabel USB-C.
* Podporuje obnovovací frekvenci až QHD@240Hz. Ke správnému fungování je nutná grafická karta podporující kabel DP 1.4 nebo HDMI 2.1.
* Grafická karta NENÍ součástí balení.
* Kabely USB-C, DP a HDMI jsou součástí balení.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.
Návod k aplikaci LG Switch
Bez wysiłku dostosuj ustawienia monitora za pomocą aplikacji LG Switch.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Video ukazuje reprezentativní produkt LG UltraGear pro ilustrační účely. Podívejte se na obrázky v galerii pořízené se skutečným produktem.
Minimalistické elegantní provedení
Minimalistický stojan ve tvaru písmene L a elegantní design šetří místo na stole a snižují množství nevyužitých oblastí, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní. Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový design ze všech čtyř stran v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky.
Zakřivený herní monitor zobrazující akční dobrodružnou hru v pestré herní sestavě s fialovým osvětlením a počítačovou skříní poblíž.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
- 39" zakřivený chytrý herní monitor LG UltraGear™ OLED 240Hz WQHD | webOS, 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400 39GX90SA-W
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
39GX90SA-W
Modelový rok
2025
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
39
Poměr stran
21:9
Typ panelu
OLED
Povrchová úprava
Anti-Glare, Nízká reflexe předního polarizátoru
Doba odezvy
Méně než 1ms GtG
Rozlišení
3440 x 1440
Rozteč pixelů [mm]
0.303 x 0.303mm
Barevná hloubka (počet barev)
1.07B
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Kontrastní poměr (typ.)
1500000:1
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Zakřivení panelu
800R
Barevný gamut (min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
240
Jas (min.) [cd/m²]
250cd/m²
Kontrastní poměr (min.)
1200000:1
Barevná hloubka (Bit)
10bit
Úhlopříčka obrazovky [cm]
99
KONEKTIVITA
Vstup zvuku
Ne
D-Sub
Ne
Vestavěný KVM
Ne
DVI-D
Ne
HDMI
Ano (2x)
Daisy Chain
Ne
DisplayPort
Ano (1x)
Verze DP
1.4 (DSC)
Thunderbolt
Ne
USB-C
Ano (1x)
Výstup pro sluchátka
3-pólový (pouze zvuk)
LAN (RJ-45)
Ano
Linkový výstup
Ne
Vstup pro mikrofon
Ne
SPDIF výstup (optický digitální zvukový výstup)
Ne
USB Downstream
Ano (2x / ver 2.0)
USB Upstream
Ano (via USB-C)
USB-C (přenos dat)
Ano
USB-C (max. rozlišení při frekvenci Hz)
3440x1440@240Hz
USB-C (napájení)
65 W
FUNKCE
HDR 10
Ano
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatický jas
Ano
Color Weakness
Ne
Inteligentní úspora energie
Ano
Kalibrované barvy z výroby
Ano
PIP
Ano
PBP
2PBP
Ochrana proti blikání (Flicker Safe)
Ne
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW kalibrace
Ne
DAS režim
Ano
Stabilizace černé
Ano
Crosshair
Ano
Ostatní (funkce)
Ne
Počítadlo FPS
Ano
VRR
Ano
Super rozlišení+
Ne
Dolby Vision™
Ne
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Technologie Mini-LED
Ne
Technologie Nano IPS™
Ne
Pokročilá technologie True Wide Polarizer
Ne
Technologie redukce rozmazání pohybu (Motion Blur)
Ne
Přetaktování
Ne
Uživatelsky definovaná klávesa
Ano
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ne
RGB LED osvětlení
Hexagon Lighting
Kamera
Ne
Mikrofon
Ne
HDR Efekt
Ano
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon / výška / otáčení
ZVUK
Maxx Audio
Ne
Bohaté basy
Ne
Reproduktory
7 W x 2
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
985 x 338 x 550 mm
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
887,8 x 605,7 x 322,8 mm
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
887,8 x 404,4 x198,0 mm
Hmotnost při přepravě [kg]
17,5 Kg
Hmotnost se stojanem [kg]
11,45 Kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
7,3 Kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (max.)
46 kWh / 1000 h HDR
Spotřeba energie (režim spánku)
Méně než 0.5 W
Spotřeba energie (ErP)
40 kWh / 1000 h
Spotřeba energie (DC vypnuto)
Méně než 0.5 W
Vstup střídavého proudu
100~240V (50/60 Hz)
Typ
Externí napájení (adaptér)
Výstup stejnosměrného proudu
13.5 A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
Ano
Kalibrační protokol (v papírové podobě)
Ano
Display Port
Ano
DVI-D
Ne
D-Sub
Ne
HDMI
Ano (ver 2.1)
HDMI (barva/délka)
Bílá / 1,5 m
Napájecí kabel
Ano
Dálkový ovladač
Ano
Thunderbolt
Ne
USB A na B
Ne
USB-C
Ano
APLIKACE
Duální ovladač
Ne
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ne
LG UltraGear™ Studio
Ne
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Ne
INFORMACE O SHODĚ
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