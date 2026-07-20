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SET | 2x 39" WQHD zakřivený Smart OLED monitor LG UltraGear™ 39GX90SA-W

SET | 2x 39" WQHD zakřivený Smart OLED monitor LG UltraGear™ 39GX90SA-W

39GX90SA-W.39GX001
Čelní pohled na SET | 2x 39" WQHD zakřivený Smart OLED monitor LG UltraGear™ 39GX90SA-W 39GX90SA-W.39GX001
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pohled shora pod úhlem -15 stupňů
pohled shora pod úhlem +15 stupňů
detailní pohled na zadní emblém
detailní pohled na porty
Čelní pohled na SET | 2x 39" WQHD zakřivený Smart OLED monitor LG UltraGear™ 39GX90SA-W 39GX90SA-W.39GX001
pohled zepředu
boční pohled z -15°
boční pohled z +15°
boční pohled
pohled zezadu se zapnutým osvětlením
pohled zezadu s vypnutým osvětlením
pohled zezadu z perspektivy
boční pohled pod úhlem +15 stupňů na nakloněný monitor
boční pohled na nakloněný monitor
pohled shora
pohled shora pod úhlem -15 stupňů
pohled shora pod úhlem +15 stupňů
detailní pohled na zadní emblém
detailní pohled na porty

Hlavní funkce

  • 39" OLED displej s rozlišením WQHD (3440 x 1440)
  • Obnovovací frekvence 240Hz / doba odezvy 0.03ms (GtG)
  • Operační systém webOS
  • AI Picture / Dynamické mapování tónů / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
  • Šestihranný design osvětlení s prostorově úsporným L stojanem
Další
Logo ceny Digital Trends Award

Digital Trends 2025

Nejlepší monitory podle čtenářů pro gamery a uživatele vyžadující vysoký výkon

Produkty v tomto balíčku: 2
pohled zepředu

39GX90SA-W

39" zakřivený chytrý herní monitor LG UltraGear™ OLED 240Hz WQHD | webOS, 0.03ms (GtG), 240Hz, DisplayHDR True Black 400 39GX90SA-W
39GX90SA EU (E).pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
STREAMOVÁNÍVÍTĚZPŘIPOJENÍ
Snímek loga UltraGear™ OLED GX9.

Snímek loga UltraGear™ OLED GX9.


Od streamování po hraní
240Hz zakřivený monitor OLED Smart

Přední snímek herního monitoru UltraGear™ 45gx90sa.

Přední snímek herního monitoru UltraGear™ 45gx90sa.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Oceněná dokonalost

Obrázek loga ocenění CES 2025 Honoree

CES Innovation Awards 2025 – Honoree

v oblasti kyberbezpečnosti

Obrázek loga AVForums

AVForums Editor’s Choice 2024/25

Systém webOS 24 nabízí elegantní, rychlé a snadno použitelné inteligentní prostředí, které působí svěže a nepřeplácaně

Obrázek loga pocket-lint

Pocket-lint – Editor’s Choice 2024

LG webOS je nejlepším operačním systémem pro chytré televizory

Shrnující obrázek

STREAMOVÁNÍ

webOS

AI Picture

Dynamické mapování tónů 

AI Personalized Picture Wizard

AI Sound

VÍTĚZ

45" zakřivený monitor WQHD OLED

DisplayHDR True Black 400 a DCI-P3 98.5 %

0.03ms (GtG) a 240Hz

AMD FreeSync™ Premium

VESA Certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

PŘIPOJENÍ

USB-C (PD 65 W) a HDMI 2.1

Aplikace LG Switch

Elegantní design s minimalistickým stojanem ve tvaru L

Klepněte na anchor-streaming.


Chytrý herní monitor
se systémem webOS

Představujeme chytrý herní monitor se systémem webOS s AI, který vám umožní relaxovat během herních přestávek díky bezproblémovému streamování1), včetně bezplatných kanálů LG Channels a mnoha možností streamování. Navíc získáte přístup k výkonnému cloudovému hraní1) bez nutnosti samostatného PC nebo konzole, vše snadno ovládané dálkovým ovladačem2) pro větší pohodlí.

Video ukazuje čelní stranu monitoru na stole. Střídavě se zobrazují obrázky systému webOS a vizuály her.

1) Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících služeb pro streamování nebo cloudové hraní. Mohou být vyžadována samostatná předplatná nebo platby, které nejsou součástí dodávky (kupují se samostatně).

2) Dálkové ovládání je součástí balení.

 

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.

* Týká se pouze obsahu vytvořeného v poměru stran 21:9. Na streamovaný obsah se mohou vztahovat omezení platforem. 

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).

* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).

* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Herní portál je nyní otevřen

Herní portál je herní platforma, která nabízí zážitek na míru, s možností výběru nabídek pro gamepady nebo dálková ovládání a s podporou personalizovaného hraní. Můžete sledovat pořadí a body mezi hráči a zároveň snadno přistupovat k široké škále her od AAA titulů až po společenské hry. Díky partnerství s předními službami cloudového hraní, jako je GeForce NOW, Amazon Luna a brzy i Xbox Cloud, a nativním hrám pro systém webOS umožňuje hraní bez nutnosti používat externí konzole nebo zařízení, a nabízí tak dokonalý herní zážitek.

* Podpora herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.

* Podpora cloudových herních služeb a her v rámci herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.

* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.

AI Picture

Ostřejší postavy,
vylepšený realismus

Díky AI Picture přináší realistické herní vizuály, které zvýrazňují tváře a postavy, redukují šum a přidávají hloubku. Každý detail, od jemných výrazů až po pohyby nepřátel, je snadno zachytitelný, což zajišťuje soustředěný obraz pro úplné ponoření do hraní nebo streamování.

Srovnávací snímky se zapnutou a vypnutou funkcí AI Picture.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Není k dispozici při připojení k PC a v režimu Game Optimizer.

Dynamické mapování tónů

Oživte jas a kontrast

Užijte si obraz tak, jak byl zamýšlen, díky funkci Dynamické mapování tónů, která upravuje jas a kontrast pro optimální detaily a realističnost. Filmy a hry ožívají díky bohatému pohlcení a konzistentní kvalitě veškerého obsahu.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* K dispozici pouze při vstupu videosignálu HDR.

AI Personalized Picture Wizard

Stvořeno pro váš styl

Vyberte snímek, který se vám líbí, a AI Personalized Picture Wizard najde vaši dokonalou shodu z 85 milionů možností, přičemž ji uloží do vašeho profilu. Připravte se posunout své herní a video zážitky na vyšší úroveň a se vzhledem, který je jedinečně váš.

Animované video funkce AI Personalized Picture Wizard v akci.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

AI Sound

Detekce, rozpoznání, vyladění zvuku 

Detekuje váš prostor a poskytuje dokonale vyladěný zvuk prostřednictvím simulovaného 9.1 kanálového zvuku, přesně určuje polohu zvuku pro taktickou výhodu bez potřeby dodatečných reproduktorů nebo sluchátek. Také rozlišuje hráčův hlas od okolního zvuku, upravuje úrovně hlasu a jeho čistotu, aby vás udržel soustředěné na vaši hru.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Klepněte na anchor-winning.


Ultraširokoúhlý OLED displej se sytě černou barvou

45" displej WQHD (3440 × 1440) nabízí o 34 % širší zobrazení než standardní obrazovky 16:9 a zaručuje ostrý a zřetelný obraz na celém rozsáhlém displeji. Tento displej WQHD OLED přináší výrazně tmavší stíny, jasnější světla a zářivé barvy pro hraní v jakémkoli prostředí.

Animovaný monitor zobrazuje nárůst rozlišení displeje z QHD na WQHD.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Snímky planet jsou jasnější a ostřejší na OLED monitorech značky LG.

Nejjasnější OLED**

Zažijte ohromující obraz s LG WOLED. Postaveno na vedoucím postavení LG v oblasti OLED a vybaveno technologií Micro Lens Array+ (MLA+), která přináší až o 37,5 % jasnější SDR, optimalizuje světelnou účinnost a minimalizuje ztráty. Nabízí standardní jas 275 nitů (APL 100 %) a maximální jas 1 300 nitů (APL 1,5 %), což zajišťuje zářivé, věrné barvy zaručující pohlcující a přesné hraní i v jasném prostředí.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

** Mezi herními monitory LG OLED s technologií MLA+. Jas SDR je o 37,5 % vyšší než u našich předchozích modelů (27GR95QE, 45GR95QE) na základě zveřejněných specifikací.

Zvolte široký. Ne krátký.
Ultraširokoúhlý formát 21:9 je tím pravým pro hraní her

Zakřivený monitor OLED nabízí díky vyváženému a optimalizovanému poměru stran 21:9 pohlcující a podmanivý zážitek při hraní her i sledování různého zábavního obsahu.

Zakřivený monitor OLED nabízí díky vyváženému a optimalizovanému poměru stran 21:9 pohlcující a podmanivý zážitek.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Ideální zakřivení 800R

Nechte se pohltit zakřivením 800R s konzistentním zorným polem (FOV), které je navrženo tak, aby odpovídalo přirozenému pohledu a situovalo vás do středu zakřivení. Díky konzistentnímu pozorovacímu úhlu 90 stupňů po celé obrazovce vám při prozkoumávání herního vesmíru poskytne zářivý obraz bez zkreslení.

Animované video přecházející z čelního pohledu na horní pohled na zakřivený monitor.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Zážitek ze sledování se může lišit v závislosti na vzdálenosti od obrazovky a poloze uživatele.

Sytější černá,
realistické barvy 

Zažijte bezkonkurenční sytost a zářivý realismus se standardem VESA DisplayHDR true black 400, který zaručuje detailní vykreslení černé i v těch nejtmavších scénách. S kontrastním poměrem 1,5M:1 a barevným gamutem DCI-P3 98.5 % (typicky) zajišťuje, že barvy jsou zobrazeny s realistickými detaily, přesně tak, jak bylo původně zamýšleno.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* 1,5M:1 je kontrastní poměr při 25% hodnotě APL (Average Picture Level), která je udávána v procentech a odkazuje na hodnotu mezi úrovní černé a referenční úrovní pro bílou.

Pokročilé technologie pro pohodlí očí
na základě tří certifikací UL

LG WOLED s antireflexní úpravou a pokročilými technologiemi pro pohodlí očí minimalizuje nepříjemné odlesky. Vaše oči si díky tomu mohou pohodlně vychutnat hry s dokonale zřetelným obrazem a konzistentní jasností. Klíčové oblasti disponují certifikacemi UL – omezení škodlivého modrého světla a zabránění rozptylování blikajícími světly. Tyto technologie podporují vizuální pohodlí a přispívají k příjemnějšímu hernímu zážitku, ať už hrajete v jasném prostředí, nebo v místnostech s LED osvětlením.

Zakřivený herní monitor zobrazující postavu robota ve futuristickém prostředí, pod nímž jsou uvedeny certifikáty UL.

* Všechny zobrazené fotografie jsou pouze simulované pro ilustrační účely.

* Monitor LG WOLED získal od UL certifikáty Flicker-Free, Discomfort Glare Free a Low Blue Light.

* Číslo certifikátu: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

* Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na výpočetním prostředí nebo podmínkách uživatele.

Scéna závodních her s extrémně rychlou odezvou 0.03ms (GtG) a rychlou obnovovací frekvencí 240Hz.

Rychlost 0.03ms (GtG),
plynulé hraní s frekvencí 240Hz

Přináší vám rychlou odezvu 0.03ms (GtG) a rychlou obnovovací frekvenci 240Hz, potlačující ghosting pro křišťálově ostré, plynulé vizuální podání. Pronikněte do pohlcujícího hraní s každým snímkem.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Certifikace s široce rozšířenou technologií

Díky technologii AMD FreeSync™ Premium, kompatibilitě s technologií G-SYNC® ověřenou společností NVIDIA a certifikaci VESA AdaptiveSync™ zajišťuje tento monitor mimořádně plynulý obraz bez trhání a s nízkou latencí, což přináší bezkonkurenční přesnost a plynulost hraní.  

Fotografie zeleného závodního vozu na okruhu.

Loga NVIDIA G-SYNC, certifikace VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.

* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.

Pokročilé herní funkce

• Nízká latence snižuje vstupní zpoždění a zajišťuje odezvu v reálném čase.

• Funkce Black Stabilizer rozjasňuje tmavé scény a pomáhá hráčům rozeznat nepřátele a detaily.

• Zaměřovač pomáhá zajistit smrtící přesnost. 

• Počítadlo FPS zobrazuje snímkovou frekvenci v reálném čase.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Když je aktivováno počítadlo FPS, není k dispozici zaměřovač.

* Počítadlo FPS může zobrazit hodnotu, která překračuje maximální obnovovací frekvenci monitoru.

* Počítadlo FPS (počet snímků za sekundu): Měření počtu snímků za sekundu.

Vrhněte se do hry

Monitory LG UltraGear™ zajišťují plynulé hraní s rychlou odezvou pro PC i konzole, ať už se pouštíte do rychlé akční hry nebo prozkoumáváte rozsáhlé otevřené světy. Díky podpoře HDMI 2.1 nabízejí flexibilní kompatibilitu (od klávesnice a myši po joystick), plynulý pohyb, nízkou latenci a živé detaily zajišťující optimalizovaný herní zážitek napříč různými žánry a platformami.

Na zakřiveném herním monitoru se zobrazuje závodní hra s červeným sportovním vozem ve městě osvětleném neony. Kolem obrazovky se vznášejí další herní výjevy. Vpředu je umístěn bílý ovladač konzole, který zdůrazňuje hraní na konzoli.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Konzole PS5 a Xbox podporují pouze poměr stran 16:9. Abyste dosáhli optimálního herního výkonu, zajistěte odpovídající nastavení displeje.

ZÁRUKA 2 ROKY NA VYPÁLENÍ OBRAZU na herní monitor UltraGear OLED.

ZÁRUKA 2 ROKY na herní monitory UltraGear OLED

2 roky od data původního maloobchodního nákupu a pouze interní a funkční díly, včetně panelu displeje OLED.

* Omezená záruka. Obchodní podmínky se mohou v jednotlivých zemích lišit.

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Připojení vše v jednom – hraní s rychlou odezvou přes USB-C

Připojte svůj notebook k monitoru pomocí USB-C kabelu pro napájení až 65 W, čímž odpadá potřeba samostatného adaptéru. Vychutnejte si rozlišení WQHD a obnovovací frekvenci 240Hz prostřednictvím rozhraní DP 1.4 nebo HDMI 2.1, abyste mohli hrát hry bez přerušení.

Uprostřed stolu je umístěn 45" herní monitor a kolem něj různá IT zařízení.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Pro správnou funkci je k připojení portu USB-C k monitoru nutný kabel USB-C.

* Podporuje obnovovací frekvenci až QHD@240Hz. Ke správnému fungování je nutná grafická karta podporující kabel DP 1.4 nebo HDMI 2.1.

* Grafická karta NENÍ součástí balení.

* Kabely USB-C, DP a HDMI jsou součástí balení.

Animované video ukazuje, jak aplikace LG Switch optimalizuje monitor pro hraní her i každodenní život.

Snadná optimalizace díky aplikaci LG Switch

Aplikace LG Switch optimalizuje monitor pro práci i život. Můžete snadno rozdělit obrazovku až na 11 sekcí, změnit design tématu nebo spustit platformu pro videohovory pomocí namapované klávesové zkratky. Navíc můžete rychle procházet a vybírat chytré funkce pomocí klávesnice a myši a zároveň plynule přepínat mezi PC a webOS pomocí klávesových zkratek.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.

Návod k aplikaci LG Switch

Bez wysiłku dostosuj ustawienia monitora za pomocą aplikacji LG Switch.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Video ukazuje reprezentativní produkt LG UltraGear pro ilustrační účely. Podívejte se na obrázky v galerii pořízené se skutečným produktem.

Minimalistické elegantní provedení

Minimalistický stojan ve tvaru písmene L a elegantní design šetří místo na stole a snižují množství nevyužitých oblastí, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní. Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a prakticky bezrámečkový design ze všech čtyř stran v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky.

Zakřivený herní monitor zobrazující akční dobrodružnou hru v pestré herní sestavě s fialovým osvětlením a počítačovou skříní poblíž.

Ikona nastavení natočení do strany.

Natáčení do strany

Ikona nastavení sklonu.

Náklon

Ikona nastavení výšky.

Výška

Ikona bezrámečkového provedení.

Bezrámečkové provedení

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE

Název produktu

39GX90SA-W

Modelový rok

2025

DISPLEJ

Úhlopříčka obrazovky [palce]

39

Poměr stran

21:9

Typ panelu

OLED

Povrchová úprava

Anti-Glare, Nízká reflexe předního polarizátoru

Doba odezvy

Méně než 1ms GtG

Rozlišení

3440 x 1440

Rozteč pixelů [mm]

0.303 x 0.303mm

Barevná hloubka (počet barev)

1.07B

Pozorovací úhel (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Jas (typ.) [cd/m²]

275cd/m²

Kontrastní poměr (typ.)

1500000:1

Barevný gamut (typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

Zakřivení panelu

800R

Barevný gamut (min.)

DCI-P3 94% (CIE1976)

Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

240

Jas (min.) [cd/m²]

250cd/m²

Kontrastní poměr (min.)

1200000:1

Barevná hloubka (Bit)

10bit

Úhlopříčka obrazovky [cm]

99

KONEKTIVITA

Vstup zvuku

Ne

D-Sub

Ne

Vestavěný KVM

Ne

DVI-D

Ne

HDMI

Ano (2x)

Daisy Chain

Ne

DisplayPort

Ano (1x)

Verze DP

1.4 (DSC)

Thunderbolt

Ne

USB-C

Ano (1x)

Výstup pro sluchátka

3-pólový (pouze zvuk)

LAN (RJ-45)

Ano

Linkový výstup

Ne

Vstup pro mikrofon

Ne

SPDIF výstup (optický digitální zvukový výstup)

Ne

USB Downstream

Ano (2x / ver 2.0)

USB Upstream

Ano (via USB-C)

USB-C (přenos dat)

Ano

USB-C (max. rozlišení při frekvenci Hz)

3440x1440@240Hz

USB-C (napájení)

65 W

FUNKCE

HDR 10

Ano

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

Automatický jas

Ano

Color Weakness

Ne

Inteligentní úspora energie

Ano

Kalibrované barvy z výroby

Ano

PIP

Ano

PBP

2PBP

Ochrana proti blikání (Flicker Safe)

Ne

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC Compatible

HW kalibrace

Ne

DAS režim

Ano

Stabilizace černé

Ano

Crosshair

Ano

Ostatní (funkce)

Ne

Počítadlo FPS

Ano

VRR

Ano

Super rozlišení+

Ne

Dolby Vision™

Ne

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™400 TRUE BLACK

Technologie Mini-LED

Ne

Technologie Nano IPS™

Ne

Pokročilá technologie True Wide Polarizer

Ne

Technologie redukce rozmazání pohybu (Motion Blur)

Ne

Přetaktování

Ne

Uživatelsky definovaná klávesa

Ano

Automatické přepínání vstupů obrazu

Ne

RGB LED osvětlení

Hexagon Lighting

Kamera

Ne

Mikrofon

Ne

HDR Efekt

Ano

DESIGN

Nastavení polohy displeje

Náklon / výška / otáčení

ZVUK

Maxx Audio

Ne

Bohaté basy

Ne

Reproduktory

7 W x 2

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

Rozměry balení (š x v x h) [mm]

985 x 338 x 550 mm

Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

887,8 x 605,7 x 322,8 mm

Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

887,8 x 404,4 x198,0 mm

Hmotnost při přepravě [kg]

17,5 Kg

Hmotnost se stojanem [kg]

11,45 Kg

Hmotnost bez stojanu [kg]

7,3 Kg

NAPÁJENÍ

Spotřeba energie (max.)

46 kWh / 1000 h HDR

Spotřeba energie (režim spánku)

Méně než 0.5 W

Spotřeba energie (ErP)

40 kWh / 1000 h

Spotřeba energie (DC vypnuto)

Méně než 0.5 W

Vstup střídavého proudu

100~240V (50/60 Hz)

Typ

Externí napájení (adaptér)

Výstup stejnosměrného proudu

13.5 A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adaptér

Ano

Kalibrační protokol (v papírové podobě)

Ano

Display Port

Ano

DVI-D

Ne

D-Sub

Ne

HDMI

Ano (ver 2.1)

HDMI (barva/délka)

Bílá / 1,5 m

Napájecí kabel

Ano

Dálkový ovladač

Ano

Thunderbolt

Ne

USB A na B

Ne

USB-C

Ano

APLIKACE

Duální ovladač

Ne

LG Calibration Studio (True Color Pro)

Ne

LG UltraGear™ Studio

Ne

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Ne

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(39GX90SA-W)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(39GX90SA-W)
přípona:pdf
External Power supply ErP(39GX90SA-W)
přípona:pdf
Product information sheet (39GX90SA-W)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(39GX90SA-W)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

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