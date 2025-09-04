Skip to ContentSkip to Accessibility Help
34" UltraWide displej 21:9 WFHD (2560×1080) s technologií IPS
Energetická třída : CZ
34" UltraWide displej 21:9 WFHD (2560×1080) s technologií IPS

34" UltraWide displej 21:9 WFHD (2560×1080) s technologií IPS

34U511A-B
Hlavní funkce

  • 34" displej IPS 21:9 WFHD (2560 × 1080)
  • Bezrámečkové provedení na třech stranách
  • sRGB 99 % (typ.), kalibrace barev z výroby
  • 400 nitů (typ.) Jas / VESA DisplayHDR™ 400
  • Obnovovací frekvence 100 Hz, 1ms MBR
Úchvatný obraz
Praktické funkce
Nejlepší herní zážitek
Logo monitoru LG UltraWide.

Logo monitoru LG UltraWide.

34" displej IPS 21:9 WFHD (2560 × 1080)

Ultraširoký monitor LG na bílém stole v moderní kanceláři, na kterém se zobrazuje několik datových panelů a grafů pro zvýšení produktivity a multitasking.
34" ultraširoký monitor LG ilustrující rozdíl mezi poměry stran 21:9 a 16:9, s více aplikacemi zobrazenými vedle sebe umožňujícími multitasking.

34" WFHD Displej IPS™

s bezrámečkovou obrazovkou

Futuristický motocyklista závodící v neonově osvětlené městské krajině se zvýrazněnou částí, která ukazuje jasnější a ostřejší obraz a demonstruje tak ostrost pohybu.

Čistě a plynule s obnovovací frekvencí 100 Hz

Boční pohled na monitor ilustrující nastavení náklonu s překrývajícími se obrysy znázorňujícími jeho ergonomický rozsah pohybu.

Minimalistický design s elegantním stojanem

Jasná krajina s polární září svítící nad zasněženými horami a jejich odrazem v klidném jezeře předvádí vysoký dynamický rozsah barev a kontrast.

Živý jas s technologií DisplayHDR™ 400

Displej 21:9 UltraWide™ Full HD

Lepší zobrazení, lepší výsledky

Displej UltraWide™ Full HD (2560 × 1080) poskytuje více horizontálního prostoru než standardní monitor FHD (1920 × 1080). Téměř bezrámečkový design nabízí nepřerušovaný širší obraz. To umožňuje efektivnější multitasking bez přepínání mezi okny.

34" ultraširoký monitor LG ilustrující rozdíl mezi poměry stran 21:9 a 16:9, s více aplikacemi zobrazenými vedle sebe umožňujícími multitasking.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Displej IPS™

Monitor LG IPS™ se vyznačuje vynikající přesností barev a širokým pozorovacím úhlem.

HDR 10

HDR 10 (vysoký dynamický rozsah) podporuje specifické úrovně barev a jasu.

sRGB 99% (Typ.)

Díky 99% pokrytí spektra DCI-P3 se jedná o ideální řešení pro přesné zobrazení barev.

S kalibrací barev

Zajišťuje přesnou a konzistentní reprodukci barev.

Ikona počítačového monitoru překrytá kulatou barevnou paletou, která představuje nastavení displeje nebo barev.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Aplikace LG Switch

Bleskové přepínání

Můžete pohotově rozdělit celý displej až na šest sekcí, změnit design motivu nebo dokonce spustit platformu pro videohovory pomocí namapované klávesové zkratky. Podporuje také režimy PBP a PIP pro efektivní multitasking s více vstupními zdroji.

* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

* Chcete-li si stáhnout nejnovější aplikaci LG Switch, vyhledejte ji v nabídce podpory webu LG.com.

1ms MBR

Zřetelný pohyb díky 1ms MBR

1ms MBR snižuje rozmazání pohybu a ghosting, čímž zajišťuje plynulejší hraní a jasnější obraz v rychlých scénách.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Futurističtí motocyklisté závodící v neonově osvětlené městské ulici s efektem rozmazání pohybu v pozadí a zvýrazněnou částí zobrazující ostrý a jasný obraz demonstrující 1ms redukci rozmazání pohybu (MBR).

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

* 1ms redukce rozmazání pohybu (MBR, Motion Blur Reduction) způsobuje snížení jasu a při aktivaci nelze používat následující funkce: AMD FreeSync™.

* Při použití 1ms MBR se může objevit blikání obrazovky.

Vytvořeno pro pohodlí, navrženo pro produktivitu

Režim čtečky

Upravuje teplotu barev a jas, aby pomohl snížit únavu očí při dlouhodobém prohlížení dokumentů.

Flicker Safe

Flicker Safe snižuje neviditelné blikání na obrazovce a poskytuje příjemnější pracovní prostředí pro vaše oči.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.

Elegantní stojan se štíhlou základnou

Minimalistický design s elegantním stojanem

Elegantní stojan ve tvaru písmene L je navržen pro ergonomické pohodlí s nastavitelným náklonem. Je také kompatibilní s nástěnným držákem VESA 100 × 100, což umožňuje flexibilní instalaci a efektivní využití pracovního prostoru.

Pohled shora a z boku na monitor umístěný na čistém stole, na kterém stojí šálek kávy, bezdrátová klávesnice, myš a elegantní stojan s nízkým profilem, který zajišťuje stabilitu a šetří místo.
Tisk

Klíčová vlastnost

  • Rozlišení

    2560 x 1080

  • Typ panelu

    IPS

  • Poměr stran

    21:9

  • Barevný gamut (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Zakřivení panelu

    Ne

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    100

  • Doba odezvy

    5ms (GtG at Faster)

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon

Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    34U511A-B

DISPLEJ

  • Poměr stran

    21:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Doba odezvy

    5ms (GtG at Faster)

  • Rozlišení

    2560 x 1080

  • Rozteč pixelů [mm]

    0.3124 x 0.310 mm

  • Barevná hloubka (počet barev)

    16.7M

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Kontrastní poměr (typ.)

    1000:1

  • Barevný gamut (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Zakřivení panelu

    Ne

  • Barevný gamut (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    100

  • Jas (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrastní poměr (min.)

    700:1

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    86,4

KONEKTIVITA

  • HDMI

    Ne

  • DisplayPort

    Ano 1x (HDCP 2.2)

  • Verze DP

    1.4

  • Výstup pro sluchátka

    3-pólový (pouze zvuk)

  • LAN (RJ-45)

    Ne

  • SPDIF výstup (optický digitální zvukový výstup)

    Ne

FUNKCE

  • AMD FreeSync™

    Ne

  • Automatický jas

    Ne

  • Color Weakness

    Ano

  • Inteligentní úspora energie

    Ano

  • Ochrana proti blikání (Flicker Safe)

    Ano

  • NVIDIA G-Sync™

    Ne

  • Stabilizace černé

    Ano

  • Crosshair

    Ano

  • Režim čtení

    Ano

  • Počítadlo FPS

    Ne

  • VRR

    Ne

  • Super rozlišení+

    Ano

  • Dolby Vision™

    Ne

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    Ano

  • HDR Efekt

    Ne

DESIGN

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon

  • Montáž na stěnu [mm]

    VESA 100 x 100

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    910 x 200 x 461 mm

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    816,5 x 486,7 x 220,0 mm

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    816,5 x 365,3 x 45,5 mm

  • Hmotnost balení [kg]

    7,6 kg

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    6,0 kg

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    0,5 W

  • Spotřeba energie (ErP)

    36 W

  • Typ

    Externí napájení (adaptér)

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Adaptér

    Ano

  • HDMI

    Ano 1x (v 1.4 / HDCP 2.2)

  • Dálkový ovladač

    Ne

APLIKACE

  • Duální ovladač

    Ne

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ne

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Ne

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

