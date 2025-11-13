34" ultraširoký zakřivený monitor QHD s USB Type-C™

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pohlcující zážitek ze zobrazení
34” WQHD Curved (3440x1440)
sRGB 99% (Typ.) / HDR10
Pracovní efektivita
USB Type-C™ s napájením
Množství portů
Pohodlná pracovní stanice
Ergonomický stojan
Režim čtečky a Flicker Safe
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
21:9 WQHD (3440x1440) Curved (1800R)
Lepší zobrazení, lepší výsledky
Monitor UltraWide™ QHD (3440x1440) se zakřivením 1800R a poměrem stran 21:9 se skvěle hodí k práci, protože na něm zobrazíte hned několik aplikací současně.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
Picture By Picture (PBP)
Snadné nastavení pro multitasking
Díky funkci picture-by-picture umožňuje monitor 34WR55QC zobrazit různý obsah ze dvou počítačů, takže budete pracovat efektivněji.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.
*Připojení je možné prostřednictvím kabelu HDMI a DisplayPort.
* Kabel DisplayPort NENÍ součástí balení.
OnScreen Control
Zjednodušené ovládání
Software OnScreen Control přináší možnost měnit různá nastavení zobrazení pomocí několika kliknutí myši. Celou plochu displeje můžete také snadno rozdělit pomocí funkce Rozdělení obrazovky.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
*Chcete-li stáhnout nejnovější verzi aplikace OnScreen Control, klikněte na tlačítko Stáhnout.
*Funkce nemusí fungovat správně v závislosti na počítači, který uživatel používá.
HDR10 s sRGB 99 % (typ.)
Sledujte úžasné barvy
Technologie HDR se nyní používá na různé typy obsahu. Tento monitor je kompatibilní s vysokým dynamickým rozsahem HDR10 (High Dynamic Range), jenž je průmyslovým standardem, pokrývá 99 % barevného gamutu sRGB a podporuje specifickou barevnost a jas, které divákům umožňují vychutnat si dramatické barvy obsahu.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.
* Jas: 300 nitů (typ.), barevný gamut: sRGB 99 % (typ.)
USB Type-C™
Snadné ovládání a konektivita
Porty USB typu C™ umožňují zobrazení, přenos dat a nabíjení připojených zařízení (až 65 W), takže podporují notebook současně prostřednictvím jediného kabelu.
Snadné ovládání a připojení díky portům USB Type-C™.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
* Pro správnou funkci je k portu USB Type-C ™ nutné připojit monitor kabelem typu USB Type-C™, který je součástí balení.
*Funkce nemusí fungovat správně v závislosti na počítači, který uživatel používá.
Řada portů
Různá rozhraní
Tento monitor nabízí rozhraní USB Type-C™, DisplayPort, HDMI a USB (Downstream3.0) kompatibilní se stávajícími zařízeními pro plynulé zobrazení a port pro výstup sluchátek podporuje hardwarovou konektivitu.
* Kabel USB Type-C™ a HDMI jsou součástí balení (kabel DisplayPort NENÍ součástí balení).
Ergonomický design
Snadné a pohodlné
S ergonomickým stojanem Ergonomic Stand dosáhnete optimální polohy: Jednoduché nastavení jedním kliknutím a snadné přizpůsobení výšky a sklonu pro ideální zážitek ze sledování.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
Chraňte si oči
Režim čtečky
Režim čtečky upravuje teplotu barev a jas, díky čemuž zmírňuje únavu očí a poskytuje pohodlí při čtení dokumentů na monitoru.
* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.
*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití, které uživatel používá.
Všechny specifikace
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
