About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
34" ultraširoký zakřivený monitor QHD s USB Type-C™
34WR55QK_EU new Erp label.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

34" ultraširoký zakřivený monitor QHD s USB Type-C™

34WR55QK_EU new Erp label.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

34" ultraširoký zakřivený monitor QHD s USB Type-C™

34WR55QK-B
čelní pohled
Boční pohled pod úhlem -15°
pohled z perspektivy
Boční pohled pod úhlem +15°
pohled ze zadní perspektivy
pohled zezadu
detailní pohled na porty
boční pohled
boční pohled na posun monitoru dolů za účelem nastavení výšky
čelní pohled
Boční pohled pod úhlem -15°
pohled z perspektivy
Boční pohled pod úhlem +15°
pohled ze zadní perspektivy
pohled zezadu
detailní pohled na porty
boční pohled
boční pohled na posun monitoru dolů za účelem nastavení výšky

Hlavní funkce

  • Displej 34” WQHD Curved (3440x1440)
  • sRGB 99% (Typ.) / HDR10
  • Obnovovací frekvence 100 Hz
  • USB Type-C™ s 65W napájením
  • Stojan One Click / Stojan s nastavitelnou výškou a sklonem
  • Režim čtečky / Flicker Safe
Další
LG UltraWide™ Monitor Curved.

LG UltraWide™ Monitor Curved.

Pohlcující zážitek ze zobrazení

34” WQHD Curved (3440x1440)

sRGB 99% (Typ.) / HDR10

Pracovní efektivita

USB Type-C™ s napájením

Množství portů

Pohodlná pracovní stanice

Ergonomický stojan

Režim čtečky a Flicker Safe

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

21:9 WQHD (3440x1440) Curved (1800R)

Lepší zobrazení, lepší výsledky

Monitor UltraWide™ QHD (3440x1440) se zakřivením 1800R a poměrem stran 21:9 se skvěle hodí k práci, protože na něm zobrazíte hned několik aplikací současně.

Animace znázorňuje zobrazení různého obsahu na obrazovce současně díky poměru stran 21:9.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Picture By Picture (PBP)

Snadné nastavení pro multitasking

Díky funkci picture-by-picture umožňuje monitor 34WR55QC zobrazit různý obsah ze dvou počítačů, takže budete pracovat efektivněji.

Díky funkci picture-by-picture umožňuje tento monitor zobrazit různý obsah ze dvou počítačů, takže budete pracovat efektivněji.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

*Připojení je možné prostřednictvím kabelu HDMI a DisplayPort.

* Kabel DisplayPort NENÍ součástí balení.

OnScreen Control

Zjednodušené ovládání

Software OnScreen Control přináší možnost měnit různá nastavení zobrazení pomocí několika kliknutí myši. Celou plochu displeje můžete také snadno rozdělit pomocí funkce Rozdělení obrazovky.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

*Chcete-li stáhnout nejnovější verzi aplikace OnScreen Control, klikněte na tlačítko Stáhnout.

*Funkce nemusí fungovat správně v závislosti na počítači, který uživatel používá.

HDR10 s sRGB 99 % (typ.)

Sledujte úžasné barvy

Technologie HDR se nyní používá na různé typy obsahu. Tento monitor je kompatibilní s vysokým dynamickým rozsahem HDR10 (High Dynamic Range), jenž je průmyslovým standardem, pokrývá 99 % barevného gamutu sRGB a podporuje specifickou barevnost a jas, které divákům umožňují vychutnat si dramatické barvy obsahu.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

* Jas: 300 nitů (typ.), barevný gamut: sRGB 99 % (typ.)

USB Type-C™

Snadné ovládání a konektivita

Porty USB typu C™ umožňují zobrazení, přenos dat a nabíjení připojených zařízení (až 65 W), takže podporují notebook současně prostřednictvím jediného kabelu.

Snadné ovládání a připojení díky portům USB Type-C™.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

* Pro správnou funkci je k portu USB Type-C ™ nutné připojit monitor kabelem typu USB Type-C™, který je součástí balení.

*Funkce nemusí fungovat správně v závislosti na počítači, který uživatel používá.

Řada portů

Různá rozhraní

Tento monitor nabízí rozhraní USB Type-C™, DisplayPort, HDMI a USB (Downstream3.0) kompatibilní se stávajícími zařízeními pro plynulé zobrazení a port pro výstup sluchátek podporuje hardwarovou konektivitu.

Piktogramy portů USB Type-C™, DisplayPort, HDMI a USB (Downstream 3.0).

* Kabel USB Type-C™ a HDMI jsou součástí balení (kabel DisplayPort NENÍ součástí balení).

Ergonomický design

Snadné a pohodlné

S ergonomickým stojanem Ergonomic Stand dosáhnete optimální polohy: Jednoduché nastavení jedním kliknutím a snadné přizpůsobení výšky a sklonu pro ideální zážitek ze sledování.

Tento monitor nabízí prakticky bezrámečkové třístranné provedení.

Bezrámečkové provedení

Tři strany prakticky bez rámečků

Stojan One Click Stand pro snadné nastavení monitoru bez dalšího vybavení.

Stojan One Click Stand

Snadná instalace

Monitor nabízí možnost nastavení sklonu.

Náklon

-5~20˚

Monitor nabízí výškové nastavení.

Výška

110 mm

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Chraňte si oči

Režim čtečky

Režim čtečky upravuje teplotu barev a jas, díky čemuž zmírňuje únavu očí a poskytuje pohodlí při čtení dokumentů na monitoru.

Režim Flicker Safe

Režim Flicker Safe snižuje neviditelné blikání obrazovky a pomáhá tak redukovat únavu zraku. Zajišťuje pohodlné pracovní prostředí i při dlouhodobé práci s počítačem.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití, které uživatel používá.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.