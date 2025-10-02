Skip to ContentSkip to Accessibility Help
49" UltraWide™ Dual QHD (5120x1440) zakřivený Nano IPS displej s obnovovací frekvencí 144 Hz
49U950A EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

49" UltraWide™ Dual QHD (5120x1440) zakřivený Nano IPS displej s obnovovací frekvencí 144 Hz

49U950A EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

49" UltraWide™ Dual QHD (5120x1440) zakřivený Nano IPS displej s obnovovací frekvencí 144 Hz

49U950A-W
Hlavní funkce

  • 49" zakřivený displej Nano IPS s poměrem stran 32:9 a rozlišením DQHD (5120x1440)
  • Obnovovací frekvence 144 Hz, odezva 1 ms MBR (Motion Blur Reduction)
  • sRGB 98 % (typicky), barevně kalibrováno z výroby
  • Jas 400 nitů (typicky) / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2× 10W stereo reproduktory s bohatými basy
  • Herní funkce: Black Stabilizer, DAS (Dynamic Action Sync), Herní režim, Zaměřovací kříž (Crosshair)
Další
Úchvatný obrazPraktické funkceNejlepší herní zážitekZvýšený komfort
Logo monitoru LG UltraWide.

49" zakřivený monitor s rozlišením Dual QHD a obnovovací frekvencí 144 Hz

Moderní domácí kancelář s velkým ultraširokým monitorem LG, na kterém se zobrazují datové panely a grafy, s bezdrátovou klávesnicí a myší na dřevěném stole.

Moderní domácí kancelář s velkým ultraširokým monitorem LG, na kterém se zobrazují datové panely a grafy, s bezdrátovou klávesnicí a myší na dřevěném stole.

Moderní domácí kancelář s velkým ultraširokým monitorem LG, na kterém se zobrazují datové panely a grafy, s bezdrátovou klávesnicí a myší na dřevěném stole.

49" DQHD
Nano IPS
zakřivený

Rychlá herní scéna demonstrující plynulý pohyb bez trhání na monitoru LG UltraWide s certifikovanou obnovovací frekvencí 144 Hz

144Hz certifikované plynulé hraní

Barevná sci-fi scéna s astronautem, která na monitoru LG UltraWide vyniká živou ostrostí díky technologii DisplayHDR 400.

Živý jas s technologií DisplayHDR™ 400

Kabel USB Type-C připojený mezi notebookem a ultraširokým monitorem LG, na kterém je zobrazeno rozhraní pro úpravu videa, s detailním záběrem na port USB-C na monitoru.

Připojení USB-C „vše v jednom“

Vizuální grafika podtrhující pohlcující zvuk díky dvojitým 10W reproduktorům a bohatým basům.

Pohlcující zvuk
Rich Bass 10W x 2

UltraWide Dual QHD (5120 × 1440)

Větší. Ostřejší. Širší.

Poznejte sílu dvou QHD displejů dokonale zkombinovaných do jedné 49" obrazovky. Tento 49" monitor UltraWide 32:9 Dual QHD (5120 x 1440) nabízí plochu dvou 27" displejů 16:9 QHD v jediném rozsáhlém zobrazení. Má zhruba o 70 % více pixelů než rozlišení 32:9 Full HD (3840 x 1080), díky čemuž poskytuje vynikající čistotu a detaily.

Srovnávací obrázek zobrazující 49" ultraširoký monitor s poměrem stran 32:9 a 34" displej s poměrem stran 21:9, který ilustruje rozšířený horizontální pracovní prostor. Na obrazovce jsou vedle sebe zobrazeny kreativní aplikace.

* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

* U některých modelů Maců s grafickou kartou Intel není při připojení přes USB-C podporováno maximální rozlišení.

* Počet zobrazených skladeb a klipů se může v závislosti na nastavení lišit.

* Stojany a konzole pro svislou montáž nejsou součástí balení a je třeba je zakoupit samostatně.

* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

* Zobrazený stojan pro dva monitory slouží pouze pro ilustrační účely a může se lišit od skutečného produktu. Prodává se samostatně.

Prémiová kvalita obrazu

49" zakřivený monitor s rozlišením Dual QHD a obnovovací frekvencí 144 Hz

Užijte si profesionální přesnost barev a konzistentní jas ze širokých pozorovacích úhlů.

Displej Nano IPS™

Monitor LG Nano IPS™ se vyznačuje vynikající přesností barev a širokými pozorovacími úhly.

DCI-P3 98% (Typ.)

Díky 98% pokrytí spektra DCI-P3 se jedná o ideální řešení pro přesné zobrazení barev.

VESA Display HDR™ 400

HDR400 (vysoký dynamický rozsah) podporuje specifické úrovně barev a jasu.

S kalibrací barev

Zajišťuje přesnou a konzistentní reprodukci barev.

Zakřivený monitor LG UltraWide zobrazuje živý obrázek sci-fi astronauta v rozhraní pro úpravu fotografií, který zdůrazňuje zářivé barvy a vysoké rozlišení.

Zakřivený monitor LG UltraWide zobrazuje živý obrázek sci-fi astronauta v rozhraní pro úpravu fotografií, který zdůrazňuje zářivé barvy a vysoké rozlišení.

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

USB Type-C™ s 90W napájením

Připojení USB-C typu „vše v jednom“

Port USB Type-C™ umožňuje připojení displeje, přenos dat a nabíjení notebooku – to vše pomocí jediného kabelu. Díky výkonu až 90 W může nabíjet připojený notebook a zároveň napájet monitor.

* Pro správnou funkci je k portu USB Type-C ™ nutné připojit monitor kabelem typu USB Type-C™, který je součástí balení.

* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

Stereo reproduktory s technologií Rich Bass

Vytvořeno pro pohodlí, navrženo pro produktivitu

Monitor je vybaven 10W × 2 vestavěnými stereo reproduktory, které poskytují pohlcující zvuk pro filmy, hudbu a další multimediální obsah a také podporují čistou hlasovou komunikaci pro videohovory a konferenční hovory bez nutnosti použití externích reproduktorů.

Na videu se ve smyčce přehrávají dvě scény, které demonstrují vestavěné reproduktory monitoru: jedna s filmovou scénou s drakem pro pohlcující multimediální zvuk a druhá s rozhraním pro videokonference, které zdůrazňuje čistou hlasovou komunikaci bez externích reproduktorů. Okolní zvukové vlny vizuálně představují stereo výstup.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

49" s obnovovací frekvencí 144 Hz

49" s obnovovací frekvencí 144 Hz

Velkoplošný 49" displej s rozlišením DQHD (5120 × 1440) nabízí ultraširoké zorné pole, které je ideální pro pohlcující hraní her. Technologie Nano IPS a obnovovací frekvence až 144 Hz zajišťují živé barvy a plynulý pohyb v každém okamžiku hry.

Srovnání znázorňuje rozšířené zorné pole s rozlišením DQHD 5120×1440. Nahoře: standardní zobrazení s viditelnými rámečky; dole: ultraširoké imerzivní zobrazení bez přerušení rámečkem.

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

Rychlá obrazovka, plynulá hra

Užijte si plynulý a stabilní herní zážitek díky obnovovací frekvenci 144 Hz, kompatibilitě s technologií NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™ a množstvím podpůrných herních funkcí.

Loga NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync™, AMD FreeSync Premium Pro.

Obrázek na rozdělené obrazovce porovnávající trhání obrazu a sekání na levé straně s plynulým a jasným hraním na pravé straně, který ukazuje účinek adaptivní synchronizace a vysoké obnovovací frekvence

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

Duální ovladač (přepínač KVM)

Ovládejte více zařízení pomocí jediného monitoru

Plynulá práce na dvou počítačích s jedním monitorem, klávesnicí a myší – stačí přetáhnout soubory pomocí funkce Dual Controller.

*Součástí balení jsou kabely USB-C, HDMI a DP.

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

1ms MBR

Zřetelný pohyb díky 1ms MBR

1ms MBR snižuje rozmazání pohybu a ghosting, čímž zajišťuje plynulejší hraní a jasnější obraz v rychlých scénách.

Vytvořeno pro pohodlí, navrženo pro produktivitu

Adaptivní jas

Automaticky upravuje jas obrazovky na základě okolního osvětlení pomocí integrovaného snímače, což pomáhá snižovat namáhání očí a zvyšuje jejich pohodlí.

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

Živé barvy s nízkou úrovní modrého světla

Nízká úroveň modrého světla s živými barvami od společnosti LG s certifikací TÜV Rheinland pomáhá chránit váš zrak před modrým světlem. Kombinuje hardwarové a softwarové úpravy RGB při zachování kvalitních živých barev.

*Certifikace TÜV Rheinland (nízká úroveň modrého světla – hardwarové řešení) 1111255356

Elegantní stojan se štíhlou základnou

Bez nepořádku s elegantním stojanem

Elegantní stojan ve tvaru písmene L je navržen s ohledem na ergonomický komfort a efektivní využití prostoru, poskytuje pohodlné používání a přehledné pracovní prostředí. Umožňuje nastavení výšky, náklonu a otočení a je kompatibilní s nástěnným držákem VESA 100×100.

Ikona nastavení natočení do strany.
Natáčení do strany
Ikona nastavení sklonu.
Náklon
Ikona nastavení výšky.
Výška
Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    49U950A-W

  • Modelový rok

    2025

DISPLEJ

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    49"

  • Poměr stran

    32 : 9

  • Typ panelu

    IPS

  • Doba odezvy

    5ms (GtG at Faster)

  • Rozlišení

    5120 x 1440

  • Rozteč pixelů [mm]

    0.234 x 0.234 mm

  • Barevná hloubka (počet barev)

    16,7 M

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Kontrastní poměr (typ.)

    1000 : 1

  • Barevný gamut (typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Zakřivení panelu

    3800 R

  • Barevný gamut (min.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    až 144 Hz

  • Jas (min.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Kontrastní poměr (min.)

    700 : 1

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    124,5 cm

KONEKTIVITA

  • Vestavěný KVM

    Ano

  • HDMI

    Ano

  • Daisy Chain

    Ne

  • DisplayPort

    Ano 1x

  • Verze DP

    1.4

  • Thunderbolt

    Ano (1 vstup / 1 výstup)

  • USB-C

    Ano (1x)

  • Výstup pro sluchátka

    3-pólový (pouze zvuk)

  • LAN (RJ-45)

    Ne

  • USB Downstream

    Ano (2x / ver3.0)

  • USB Upstream

    Ano (1x / ver2.0)

  • USB-C (napájení)

    90 W

FUNKCE

  • HDR 10

    Ano

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Automatický jas

    Ne

  • Color Weakness

    Ano

  • Inteligentní úspora energie

    Ano

  • Kalibrované barvy z výroby

    Ano

  • PIP

    Ano

  • PBP

    Ano (2PBP)

  • Ochrana proti blikání (Flicker Safe)

    Ano

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • HW kalibrace

    Ne

  • DAS režim

    Ano

  • Stabilizace černé

    Ano

  • Crosshair

    Ano

  • Režim čtení

    Ano

  • Počítadlo FPS

    Ne

  • VRR

    Ano

  • Super rozlišení+

    Ano

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Technologie Nano IPS™

    Ano

  • Uživatelsky definovaná klávesa

    Ano

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    Ne

  • Kamera

    Ne

  • Mikrofon

    Ne

DESIGN

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon / Výška / Otočení

  • Montáž na stěnu [mm]

    VESA 100 x 100

ZVUK

  • Bohaté basy

    Ano

  • Reproduktory

    10 W x 2

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    1215,1 x 598,2 x 260,0 mm

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    1215,1 x 365,7 x 114,2 mm

  • Hmotnost při přepravě [kg]

    22,0 kg

  • Hmotnost balení [kg]

    17,3 kg

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    12,6 kg

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    0,5 W

  • Spotřeba energie (ErP)

    45 W

  • Typ

    Vestavěné napájení

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Adaptér

    Ano

  • Zobrazovací port

    Ano

  • HDMI

    Ano 2x (HDMI 2.1)

  • Dálkový ovladač

    Ne

APLIKACE

  • Duální ovladač

    Ano

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Ne

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

