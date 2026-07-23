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24" LG Smart Monitor AI U5, Full HD IPS monitor pro streamování s webOS
24U511SB-B
()
Oceněná dokonalost
Nejlepší značka roku 2026*
Digital Trends 2025
Nejlepší monitory podle čtenářů pro gamery a uživatele vyžadující vysoký výkon
* Ocenění CES Innovation Awards se udělují na základě popisných materiálů předložených porotcům. Společnost CTA neověřovala správnost žádného příspěvku ani žádných tvrzení a netestovala položku, které byla cena udělena.
Jedna obrazovka. Nekonečné možnosti.
Zažijte ohromující kvalitu obrazu pro práci i zábavu, s možnostmi, které se přizpůsobí vašemu dni. S operačním systémem webOS můžete zvládat úkoly domácí kanceláře bez vyhrazeného počítače na svém stole a využívat bohatý obsah, který umožňuje hladce sladit produktivitu a zábavu na jedné obrazovce.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výše uvedená klávesnice a myš nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.* Dostupnost vlastností, jejich funkce a načasování nasazení se mohou lišit podle země, regionu a jazyka.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Displej IPS s úhlopříčkou 24 palců a rozlišením Full HD
Všestranný displej pro práci i zábavu
Displej IPS vám umožní zažít vizuální pohlcení, ať už pracujete, nebo si užíváte zábavu.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Jas: 250 nitů (typ.), barevný gamut: sRGB 99 % (typ.)
Domácí kancelář již bez vyhrazeného počítače
webOS přináší základní aplikace Office přímo do vaší domácí kanceláře a umožňuje vám pracovat bez vyhrazeného počítače na vašem pracovním stole. Od tvorby dokumentů až po správu souborů podporují cloudové aplikace každodenní produktivitu na obrazovce, zatímco webOS vám v případě potřeby umožňuje vzdálený přístup k vašemu počítači prostřednictvím funkce Remote PC.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač, webová kamera (typ Pogo) nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).* Remote PC je k dispozici pouze na počítačích s operačním systémem Windows 11 Pro nebo novějším.* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).* Funkce Remote PC je podporována v systému Windows 11 Pro nebo novějších verzích a je kompatibilní s počítači třetích stran, které podporují vzdálené připojení k počítači, včetně LG gram.* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Zábava
Plynulé přepínání kanálů s podporou webOS
Díky systému webOS si užijete bezproblémový přístup k rozmanitému obsahu prostřednictvím populárních aplikací, jako jsou Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV a bezplatné služby LG Channels. LG Channels přináší obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je objevování oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím. Personalizovaná doporučení, aplikace Sports, Gaming a LG Fitness spolu s intuitivním dálkovým ovládáním vytvářejí dokonale plynulý divácký zážitek. Mezitím třístranný prakticky bezrámečkový štíhlý design a integrované reproduktory posilují vizuální pohlcení a kvalitu zvuku.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Integrované streamovací služby a aplikace se mohou v jednotlivých zemích lišit.
* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné streamovacích služeb. Na některé služby se mohou vztahovat další poplatky, protože nejsou zahrnuty v ceně a vyžadují samostatné předplatné.
* Každému registrovanému účtu poskytuje řadu přizpůsobených aplikací a služeb, včetně hudby, sportu, domácí kanceláře a cloudových her.
* Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.
* Pro chytré služby je vyžadován účet LG a připojení k internetu. Je vyžadován souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami poskytování služeb.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Herní portál je nyní otevřen
Herní portál je herní platforma, která nabízí zážitek na míru, s možností výběru nabídek pro gamepady nebo dálková ovládání a s podporou personalizovaného hraní. Můžete sledovat pořadí a body mezi hráči a zároveň snadno přistupovat k široké škále her od AAA titulů až po společenské hry. Díky partnerství s předními službami cloudového hraní, jako je GeForce NOW, Amazon Luna a brzy i Xbox Cloud, a nativním hrám pro systém webOS umožňuje hraní bez nutnosti používat externí konzole nebo zařízení, a nabízí tak dokonalý herní zážitek.
* Podpora herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
* Podpora cloudových herních služeb a her v rámci herního portálu se může v jednotlivých zemích lišit.
* Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.
* Podpora služby Xbox Cloud Gaming je plánována pro budoucí dostupnost a může se lišit podle země, regionu, modelu a poskytovatele služby. Termín spuštění, podporované tituly a podmínky služby se mohou změnit.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes USB-C nebo HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Hra – Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate na herním portálu LG
Získejte přístup k legendárním sériím a hrajte nové hry v den vydání prostřednictvím aplikace Xbox, která je dostupná v herním portálu LG. Začněte streamovat ještě dnes a pozvedněte své hraní na novou úroveň*.
Hudba
Přizpůsobeno vašemu hudebnímu vkusu
Užijte si poutavou hudbu na míru vestavěným reproduktorům. Můžete snadno vyhledávat hudbu a rychle přistupovat k naposledy přehrávaným skladbám ze streamovacích služeb. Doporučuje také oblíbené skladby na základě vašich preferencí.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výše uvedená klávesnice, myš, náhlavní souprava a herní ovladač nejsou součástí balení (prodávají se samostatně).
* Je vyžadováno připojení k internetu a předplatné souvisejících streamovacích služeb. Samostatné streamovací služby mohou vyžadovat platbu za předplatné a nejsou poskytnuty (kupují se samostatně).
* Dostupnost herního portálu se může lišit v závislosti na regionu. V nepodporovaných regionech budou uživatelé přesměrováni na stávající Gaming Hub.
* Podporované služby se mohou v jednotlivých zemích lišit.
* Je vyžadováno internetové připojení, předplatné služby Xbox Game Pass Ultimate a kompatibilní herní ovladač Bluetooth. Xbox Cloud Gaming (Beta) vyžaduje předplatné Game Pass Ultimate a podporované zařízení (oboje se prodává samostatně). Vybrané regiony (xbox.com/regions), zařízení (xbox.com/cloud-devices) a hry (xbox.com/play). Dostupné na vybraných LG Smart Monitor podporujících webOS 24 a novější verze.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Google Cast + AirPlay 2 + Sdílení obrazovky + Bluetooth
Chytré připojení pro bezproblémové sdílení zařízení
Sdílejte obsah na monitor pomocí Google Cast*** jako rychlý a plynulý způsob připojení. AirPlay 2* pro zařízení Apple a Screen Share** pro zařízení Android nabízejí další možnosti flexibilního zrcadlení a přenosu médií. Užijte si plynulé sledování a zvuk na větší obrazovce s minimem kroků napříč všemi vašimi oblíbenými zařízeními.
* Apple a související značky a loga jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Podporované funkce se mohou v jednotlivých zemích a oblastech lišit.
* Chcete-li s tímto monitorem používat AirPlay a HomeKit, doporučujeme nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Apple, AirPlay a HomeKit jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích a regionech. Štítek Works with Apple Home 8badge je ochranná známka společnosti Apple Inc.
** Sdílení obrazovky: Podporováno v systémech Android nebo Windows 10 a novějších.
* Připojte zařízení ke stejné síti jako monitor.
*** Google Cast: Podporováno na telefonech nebo tabletech Android s Androidem 9.0 nebo novějším a na iPhonech nebo iPadech s iOS 16.0 nebo novějším.
*** Google Cast je ochranná známka společnosti Google LLC. * Podporované funkce se mohou v různých zemích lišit.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.
HDR10 Pro s sRGB 99%
Živé barvy a hlubší kontrast pro jasný obraz
HDR10 Pro vylepšuje světlé a tmavé scény, aby při přístupu k obsahu prostřednictvím webOS poskytlo jasnější detaily a hlubší vizuální hloubku. S pokrytím až 99% sRGB nabízí displej přesné a konzistentní barvy pro vyváženější zážitek ze sledování.
HDR10 Pro
SDR
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.* HDR10 Pro není formát, ale vlastní technologie Dynamic Tone Mapping značky LG, která se aplikuje snímek po snímku na obsah HDR10.*sRGB 99% je typické. Barevný gamut se může lišit podle modelu.* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.* Dostupnost vlastností, jejich funkce a načasování nasazení se mohou lišit podle země, regionu a jazyka.* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné
Dynamické mapování tónů
Vyvážený jas pro konzistentní kvalitu obrazu
Funkce Dynamic Tone Mapping upravuje jas a kontrast, aby pomáhalo zajistit zřetelnější detaily a vyváženou kvalitu obrazu.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Funkce Dynamic Tone Mapping se vztahuje na chytré monitory Smart Monitor vybavené procesorem alpha 5.
* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.
* Dostupnost vlastností, jejich funkce a načasování nasazení se mohou lišit podle země, regionu a jazyka.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
AI Sound Pro
AI Sound Pro vylaďuje zvuk pro větší působivost
AI Sound přináší pohlcující zvuk, který zaplní celou místnost, s Virtual 9.1.2 kanálů a vytváří vícerozměrný zvukový zážitek. V rámci webOS AI Sound inteligentně vyvažuje zvuk, aby podpořil čistý a pohlcující poslechový zážitek.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.
* Dostupnost vlastností, jejich funkce a načasování nasazení se mohou lišit podle země, regionu a jazyka.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
AI Magic Remote
Snadno se v něm orientujte a pohybujte kurzorem jako s bezdrátovou myší a užijte si AI Hub
Ovládejte Smart Monitor snadno pomocí ovladače AI Magic Remote. Díky pohybovému senzoru a rolovacímu kolečku můžete klikat a přetahovat, jako byste používali bezdrátovou myš, nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.
* Funkce Magic Remote poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence Smart Monitor, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.
* Podporované nabídky a aplikace služby AI Concierge se mohou v jednotlivých zemích lišit.
* Zobrazení nabídky AI Concierge se může po vydání lišit.
* Doporučení klíčových slov v aplikaci AI Concierge se mohou lišit v závislosti na aplikaci a denní době.
** Dostupnost Magic Remote se může lišit podle země. Od roku 2026 se zahrnutí jako standardního příslušenství může lišit podle regionu.
** Funkce dálkového ovládání Magic Remote se mohou lišit v závislosti na regionu a jazyce.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes USB-C nebo HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Multi AI vyhledávání
Pokročilé vyhledávání s využitím umělé inteligence pomocí Google Gemini a Microsoft Copilot
Jednoduše řekněte, co hledáte, a poté vyberte agenta AI, který vám vyhovuje nejvíce. Systém se připojuje k několika modelům umělé inteligence, aby poskytoval širší a relevantnější výsledky.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.
** Dostupnost Magic Remote se může lišit podle země. Od roku 2026 se zahrnutí jako standardního příslušenství může lišit podle regionu.
** Funkce dálkového ovládání Magic Remote se mohou lišit v závislosti na regionu a jazyce.
* Dostupnost funkcí, jejich provedení a načasování použití se může lišit podle regionu, země, jazyka a modelu. Funkce podporované LLM jsou dostupné pouze ve vybraných zemích a regionech, kde je podpora LLM poskytována.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
AI Concierge
Dostávejte personalizovaná doporučení obsahu a informace
Funkce AI Concierge poskytuje personalizovaná doporučení a kontextové informace přizpůsobené tomu, co sledujete. Objevujte relevantní klíčová slova vyhledávání, získejte přístup k doplňujícím informacím o aktuální scéně a prozkoumávejte související obsah na základě vašich zvyklostí při sledování – to vše plynule ovládané pomocí AI Magic Remote.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Tato funkce je dostupná pouze ve webOS a je podporována na modelech s webOS26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor není funkce podporována.
** Dostupnost Magic Remote se může lišit podle země. Od roku 2026 se zahrnutí jako standardního příslušenství může lišit podle regionu.
* Dostupnost vlastností, jejich funkce a načasování nasazení se mohou lišit podle země, regionu a jazyka.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
AI Voice ID
LG AI Voice ID rozpoznává jedinečný hlasový projev každého uživatele a nabízí personalizovaná doporučení v okamžiku, kdy promluvíte.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.* Tyto funkce jsou dostupné pouze ve webOS a jsou podporovány na modelech LG Smart Monitor se systémem webOS 26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor nejsou funkce podporovány.* AI Voice ID funguje pouze s kompatibilními aplikacemi a doporučení klíčových slov se mohou lišit podle aplikace a denní doby.* Dostupnost funkcí, podporovaný obsah, nabídky a aplikace se mohou lišit podle země, oblasti a síťového připojení.* Pro výše uvedené funkce je vyžadováno připojení k internetu.* Funkce Magic Remote poskytuje rychlý přístup k AI funkcím Smart Monitoru, ale neprovádí zpracování integrované umělé inteligence.* Dostupnost Magic Remote se může lišit podle země. Od roku 2026 se zahrnutí jako standardního příslušenství může lišit podle regionu.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Zažijte náš oceňovaný webOS
* Certifikace LG Shield se může lišit v závislosti na modelu.
* Ocenění CES Innovation Awards se udělují na základě popisných materiálů předložených porotcům. Společnost CTA neověřovala správnost žádného příspěvku ani žádných tvrzení a netestovala položku, které byla cena udělena.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Centrum multitaskingu s výkonnou konektivitou
Díky více portům včetně 2× HDMI 2.0 a 2× USB-A 2.0 je Smart Monitor kompatibilní s širokou škálou zařízení a zajišťuje plynulé a spolehlivé připojení v rámci celé vaší sestavy. Tato univerzální konfigurace portů pomáhá udržet vaše pracovní prostředí přehledné a bez nepořádku pro efektivní využití prostoru.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Aplikace LG Switch
Snadná optimalizace díky aplikaci LG Switch
Aplikace LG Switch pomáhá optimalizovat váš monitor pro práci a každodenní používání na počítači. Spravujte okna a inteligentní funkce pomocí klávesnice a myši, přepínejte mezi počítačem a webOS pomocí klávesových zkratek a uspořádejte aplikace v rámci jednoho vstupu pomocí namapovaných klávesových zkratek.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Aplikace LG Switch je určena pouze pro PC.
* Funkce uspořádání oken a více oken jsou dostupné v rámci jednoho vstupu prostřednictvím aplikace LG Switch.
* Tento monitor nepodporuje režim Picture by Picture (PBP) ani Picture in Picture (PIP) s více vstupy.
Chcete-li si stáhnout nejnovější verzi aplikace LG Switch, navštivte stránky LG.com.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Pracuje se systémem webOS
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Aby vše fungovalo správně, nainstalujte do svých mobilních zařízení aplikaci LG gram Link. Je vyžadován iOS 16.4 nebo novější a Android 9 nebo vyšší.
* Rychlost přenosu souborů a kvalita se mohou lišit v závislosti na výkonu zařízení, velikosti souboru a stavu sítě.
* Dostupnost vlastností, jejich funkce a načasování nasazení se mohou lišit podle země, regionu a jazyka.
* Tyto funkce jsou dostupné pouze ve webOS a jsou podporovány na modelech LG Smart Monitor se systémem webOS 26 nebo novějším. U předchozích modelů LG Smart Monitor nejsou funkce podporovány.
* Pro instalaci aplikace LG gram Link použijte program LG Update, který automaticky vyhledá a nainstaluje verzi odpovídající vašemu systému (platí pro modely uvedené na trh v roce 2024 a později).
* Funkci sdílení souborů lze používat bez síťového připojení prostřednictvím Bluetooth. Všechny ostatní funkce vyžadují, aby byly notebook a mobilní zařízení připojeny ke stejné síti.
* Podpora pro Smart Monitory bude v průběhu času rozšiřována. Některé modely Smart TV a monitorů nemusí být podporovány.
* Loga iOS a Android jsou registrované ochranné známky společností Apple Inc. a Google LLC.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Home Hub pracující s funkcí ThinQ
Ovládejte více chytrých zařízení snadno s ThinQ Home Hub
ThinQ spojuje všechna vaše chytrá zařízení prostřednictvím Home Hub na jedné intuitivní platformě.
Díky integraci ThinQ můžete zařízení snadno ovládat a monitorovat a současně si užívat kompatibilitu s Apple Home, Apple AirPlay a Google Cast pro plynulé sledování a ovládání na jednom místě.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací a funkcí webOS, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes USB-C nebo HDMI). Vytvoření účtu LG je bezplatné.
Quick Control
Objevte komfort funkce Quick Control na monitoru LG Smart Monitor, která umožňuje snadný přístup k nabídkám pomocí jednoduchých akcí v rámci webOS.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Klíčová vlastnost
Displej - Úhlopříčka obrazovky [palce]
24"
Displej - Rozlišení
1920 x 1080
Displej - Typ panelu
IPS
Displej - Poměr stran
16:9
Displej - Barevný gamut (typ.)
sRGB 99 % (CIE1931)
Displej - Jas (typ.) [cd/m²]
250
Displej - Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
120
Displej - Doba odezvy
5ms (GtG at Faster)
Všechny specifikace
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
620 x 133 x 385
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
539,3 x 411,9 x 220
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
539,3 x 320,7 x 42,7
Hmotnost při přepravě [kg]
5,0
Hmotnost se stojanem [kg]
3,6
Hmotnost bez stojanu [kg]
2,7
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
24"
Poměr stran
16:9
Typ panelu
IPS
Doba odezvy
5ms (GtG at Faster)
Rozlišení
1920 x 1080
Jas (typ.) [cd/m²]
250
Kontrastní poměr (typ.)
1500:1
Barevný gamut (typ.)
sRGB 99 % (CIE1931)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
120
Barevný gamut (min.)
sRGB 95 % (CIE1931)
Jas (min.) [cd/m²]
200
Kontrastní poměr (min.)
1050:1
Barevná hloubka (Bit)
8bit (6bit+FRC)
Úhlopříčka obrazovky [cm]
60,4
FUNKCE
HDR 10
Ano
INFORMACE
Název produktu
SMART monitor
Modelový rok
2026
KONEKTIVITA
HDMI
Ano 2x
INFORMACE O SHODĚ
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
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