Vestavná parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Noble Steel
Vestavná parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Noble Steel

Vestavná parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Noble Steel

DB476TXS
Hlavní funkce

  • LG ThinQ™– inteligentní funkce přes Wi-Fi
  • TrueSteam™ hygienická pára (méně kapek lepší sušení)
  • Automatické otevření dvířek
  • Systém QuadWash™ se 4 ostřikovacími rameny
  • Flexibilní plnění EasyRack+™
  • Energetická účinnost třídy A
Další

Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?

Vestavná myčka s částečně otevřenými dvířky a energetickým štítkem třídy A.

Energetická účinnost třídy A

Ušetřete peníze a udržujte své nádobí dokonale čisté díky myčce nádobí navržené pro energetickou efektivitu.

Přiblížený pohled na nádobí a sklenice, které jsou umývány párou uvnitř myčky nádobí.

Zářivě lesklé nádobí, méně skvrn od vody

Pára TrueSteam™ pro čisté nádobí bez předmytí a méně vodních skvrn.

Intenzivní proudy vody z ramen myčky v detailním záběru.

Čisté z každého úhlu

Díky ramenům s více směry pohybu a vysokotlakým tryskám zajišťuje QuadWash™ maximální účinnost mytí.

Interiér kuchyně s částečně otevřenou myčkou a aplikací LG ThinQ™ zobrazující oznámení o dokončení cyklu.

Maximální pohodlí

Stáhněte si nové mycí programy pro své hrnce, pánve, skleněné nádobí a další z aplikace LG ThinQ™.

*Výsledky založené na testu TUV s modelem LG DB475TXS. Test byl proveden programem Eco s použitím 6 druhů bakterií (Escherichia coli, Aspergillus vericolor, Bacillus subtils, Alternaria alternata, Micrococcus luteus, Penicillium chrysogenum). Výsledek se může lišit podle skutečného použití.

Špičková energetická účinnost

Speciálně navržené motory LG Inverter DD zvyšují energetickou účinnost o více než 57 % a jsou certifikovány jako třída A podle standardů energetické účinnosti EU.

Vestavná myčka s částečně otevřenými dvířky a energetickým štítkem třídy A.

*Ve srovnání spotřeby energie při programu Eco mezi modely LG DBC335 (třída A) a DBC425 (třída E) podle interních testovacích metod LG.

TrueSteam™

Bezpečné a hygienické stravování

TrueSteam™ myje vaše nádobí parou, čímž je zanechává dokonale čisté pro vás a vaši rodinu.

Záběry různých druhů nádobí, které jsou myty parou uvnitř myčky nádobí.

Ušetřete čas s parním předmytím

TrueSteam™ za vás snadno opláchne nádobí a uvolní tuhé, připečené potraviny.

Vestavná myčka s plně otevřenými dvířky, odhalující špinavé nádobí uvnitř.

Pára TrueSteam™ se dostane na celý povrch nádobí

S technologií TrueSteam™ se můžete spolehnout, že veškeré nádobí bude zářivě čisté.

Vnitřní pohled na parní myčku s kompletním pokrytím pro důkladné mytí.

Méně skvrn od vody

TrueSteam™ zanechává nádobí zářivě čisté a zároveň snižuje počet skvrn od vody až o 30%.*

Sklenice na víno s vodními skvrnami na jedné straně a čirou a čistou na druhé straně po umytí párou.

*Ve srovnání s modelem LG bez páry. Na základě počtu skvrn od vody mezi modely LG DFB325 (pára) a DFB415 (bez páry) podle interních testovacích metod LG.

QuadWash™

Výkonné a jemné mytí

QuadWash™ využívá čtyři vícesměrná ramena k důkladnému sprchování každé položky, zatímco Dual Zone Wash umožňuje zvolit různé úrovně tlaku pro horní a spodní patro.

Detailní záběry intenzivních proudů vody z rotujících ramen myčky nádobí.

Dvouzónové mytí
Intenzitu vody pro horní a spodní koš nastavte odděleně, abyste mohli jemně umýt sklenice a důkladně vydrhnout hrnce či pánve v jedné dávce.

Vnitřek myčky nádobí s šetrným mytím horního koše a výkonným mytím spodního koše.

EasyRack™Plus

Maximální flexibilita

Tento systém přihrádek, který se snadno plní i ve spěchu, je možné upravit tak, aby si poradil s nádobím všech velikostí.

Záběry, jak upravit stojany myčky pro různé druhy nádobí.

LG ThinQ™

Připojte se a buďte smart

Nechte se upozornit na dokončení mycího programu prostřednictvím aplikace LG ThinQ™.

Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.

Více možností mytí na dosah ruky
Stáhněte si nové mycí programy z aplikace LG ThinQ™ a užijte si více možností.

Muž drží hrnec vedle myčky, zatímco chytrý telefon zobrazuje cyklus hrnců v aplikaci ThinQ™.

Buďte smart
Přizpůsobte si nastavení myčky nádobí pomocí aplikace LG ThinQ™ ve svém chytrém telefonu.

Žena se dívá na svůj mobilní telefon v kuchyni a smartphone ukazuje nastavení personalizace v aplikaci ThinQ™.

Výkonná a tichá

Navrženo s menším počtem pohyblivých částí, vychutnejte si tichý a spolehlivý provoz od značky, které důvěřujete.

Muž, který držel spící dítě ve spoře osvětlené kuchyni, v pozadí tiše pracuje myčka.

Inovativní design

Kuchyň s vestavěnou myčkou, troubou, digestoří a indukční varnou deskou LG.

Styl a harmonie

Interiér kuchyně s částečně otevřenou myčkou a ilustrace toho, jak fungují posuvné a pevné dveře.

Posuvný / pevný dekorační panel

Nerezový vnitřek myčky.

Z nerezové oceli

Dvířka myčky se automaticky otevřou po dokončení mycího cyklu, aby se nádobí přirozeně vysušilo.

Automatické otevření dvířek

Vestavná myčka v kuchyni s bílým světlem indikujícím provozní stav a červeným světlem indikujícím chybu.

Informační světlo

Vestavná myčka nádobí - instalační příručka

Klikněte pro další podrobnosti o tom, jak vestavná myčka nádobí zapadne do vašeho prostoru, včetně průvodce měřením a dalšími kritérii, na která je třeba dbát.

Rozměry myčky nádobí a instalační oblasti.

1. Měření instalační oblasti

Průvodce ukazující potřebné rozměry v oblasti instalace.

2. Bezpečnostní opatření při instalaci

Vyberte místo ne dál než 1 metr od dřezu(vodovodní přípojky), aby bylo možné snadno připojit vodu a zajistit odtok.

Instalace myčky nádobí v blízkosti dřezu pro snadné připojení k vodě a odpadním trubkám.

3. Kontrola dekoračního panelu dvířek

Manuál a instalační list jsou rozděleny na (A) Montáž posuvného panelu a (B) Montáž pevného panelu, proto postupujte podle pokynů pro každý případ.

 

Pokud dvířka váží mezi 8 kg a 11 kg, upravte napětí pružiny dveří, aby se dvířka snadněji otevírala.

 

(A) Montáž posuvného panelu Výška: 720 - 780 mm / Hmotnost: 2,5 - 11 kg

Rozměry posuvného panelu myčky nádobí.

(B) Montáž pevného panelu 

Výška: 650 - 720 mm / Hmotnost: 3,5 - 9 kg

Rozměry pevného panelu myčky nádobí.

*„Toto video slouží pro informaci o velikosti a instalaci produktu (design se může lišit od skutečného produktu). 

*Při prostrkávání hadic skrz otvor pro hadice je třeba dbát opatrnosti, protože může mít ostré hrany a mohly by se poškodit hadice."

Součásti a příslušenství

Podívejte se na podrobnosti o dílech a příslušenství, které obdržíte k instalaci.

Fotografie rozměrů myčky nádobí a instalační oblasti.

Obsah balení?

Trychtýř a protihlukový proužek jako součásti myčky nádobí.

Páska proti vlhkosti a fleeceová páska jako součásti myčky nádobí.

Držáky panelu myčky nádobí.

Šrouby do dřeva a šrouby na držáky potřebné pro instalaci

Šrouby do dřeva a šrouby pro nastavení dveří potřebné pro instalaci.

Šrouby do dřeva potřebné pro instalaci.

Stáhněte si manuál pro pokyny k použití a nastavení produktu.

Uživatelská příručka

Časté otázky

Q.

Jaký druh mycího prostředku bych měl použít pro myčku?

A.

Pro myčky nádobí byste měli používat mycí prostředky určené pro myčky nádobí, nikoli běžné mycí prostředky. Existují tři typy takových detergentů: prášek, tekutý a tabletový. Každý prací prostředek může mít různé rychlosti rozpouštění a čisticí schopnosti v závislosti na typu pracího prostředku a výrobci, proto si nezapomeňte zkontrolovat informace o produktu a používejte doporučené množství pracího prostředku uvedené výrobcem na základě vloženého množství a znečištění.

Q.

Musím před použitím myčky nádobí předmýt?

A.

Myčky nádobí LG využívají silný proud vody mycích ramen QuadWash™ spolu s technologií TrueSteam™ k důkladnému mytí nádobí bez nutnosti předmytí. Lehké předmytí pouze vodou k odstranění velkých částeček jídla z nádobí však může pomoci s jeho účinnějším čištěním. Získejte maximum z čisticích schopností vaší myčky předmytím podle potřeby. Stačí odstranit velké zbytky jídla a ihned naplnit myčku.

Q.

Jaký je chytrý způsob plnění myčky nádobí?

A.

Spodní koš: Hrnce a pánve naložené dnem vzhůru, jídelní talíře, polévkové talíře a dezertní talíře

 

Střední koš: Sklenice, šálky, podšálky a sklenice na víno

 

Horní koš: Příbory, jako jsou lžičky, dezertní lžíce, polévkové lžíce a vidličky

 

Při vkládání nádobí do košů je důležité je mírně naklonit voda díky tomu může správně proudit.

 

TIP: Pokud objemný hrnec ve spodním koši blokuje rameno, snadno to opravte pomocí funkce nastavení výšky koše."

Q.

Mohu mýt plastové nádoby v myčce nádobí?

A.

Ano, ale pouze pokud jsou vyrobeny z tepelně odolných plastů; běžné plasty se mohou při praní při vysokých teplotách deformovat.

Q.

Jak se mohu zbavit vodních skvrn na mém nádobí?

A.

Funkce TrueSteam™ a změkčovač vody v myčkách LG mohou účinně odstranit vodní skvrny z nádobí.

 

Použití leštidla navíc snižuje povrchové napětí kapiček vody, což je vynikající pro sušení nádobí a prevenci skvrn.

 

Leštící prostředek se přidává automaticky při sušení. Je však třeba jej doplňovat: zvedněte klapku na dávkovači prostředku a naplňte jej na maximální úroveň."

Q.

Co mohu dělat s pachy jídla po použití?

A.

Doporučujeme vyčistit filtr jednou za 1-2 týdny, aby se odstranily pachy.

 

TIP: Chcete-li sterilizovat vnitřek myčky, nalijte 200 až 300 ml bílého octa do mělké misky, umístěte ji do horního koše a spusťte automatický cyklus.

Q.

Lze tuto myčku nainstalovat mimo domov?

A.

Tento produkt je vnitřní spotřebič pouze pro domácí použití a nelze jej používat pro komerční (kavárny atd.), průmyslové nebo laboratorní účely.

 

(Nelze jej instalovat ani pro výzkumné účely ve školních vědeckých laboratořích a podobně, ani za účelem čištění chemikálií.)

 

Ve výše uvedených případech je možné nainstalovat tento produkt pro účel vystavení a ne pro skutečný provoz.

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

db476txs

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Typ displeje

    LED

  • Typ instalace

    Vestavná

  • Typ panelu

    Ovládání nahoře

  • Kapacita (sad nádobí)

    14

VZHLED

  • Barvy

    Noble Steel

  • Ukazatel stavu

    Ukazatel (Pruh)

  • Ukazatel zbývajícího času

    Ne

  • Materiál vany

    Nerezová

VLASTNOSTI ROŠTU

  • Košíky na příbory

    Ne

  • Výškově nastavitelný 3. rošt

    Ano (nastavitelný)

PROGRAMY/PŘÍDAVNÉ MOŽNOSTI

  • Auto

    Ano

  • Zrušit

    Ano

  • Zámek ovládání

    Ano

  • Odložený start

    Ano

  • Šetrný

    Ano

  • Stažení programů

    Ano

  • Duální zóna

    Ano

  • Eco

    Ano

  • Spořič energie

    Ano

  • Expresní

    Ano

  • Extra sušení

    Ano

  • Poloviční naplnění

    Ano

  • Vysoce intenzivní

    Ne

  • Vysoká tep.

    Ano

  • Intenzivní

    Ano

  • Čisticí program

    Čištění spotřebiče- Podržte tlačítko (Steam) 3 sekundy

  • Normální

    Ne

  • Přídavné možnosti

    8

  • Počet mycích cyklů (programů)

    10

  • Osvěžení

    Ano

  • Leštění

    Ano

  • Pára

    Ano

  • Turbo

    Ano

  • 3 v 1

    Ne

  • Sušení plus

    Ne

TECHNICKÉ PARAMETRY

  • Délka standardního programu

    299

  • Délka expresníhoprogramu

    56

  • Třída akustického výkonu (v rozsahu A až D)

    B

  • Hlučnost

    43

  • Délka turbo programu

    78

  • Spotřeba vody na 1 cyklus (l)

    9,5

  • Třída energetické účinnosti

    A

HLAVNÍ FUNKCE

  • Smart Rack+™

    Ano (horní stojan_Částečně skládací / Spodní stojan_Plně skládací)

  • Antibakteriální péče

    Ano

  • Aqua-Stop

    Ano

  • Automatické otevírání dveří

    Ano

  • Dávkovač mycího prostředku a prostředku pro oplachování

    Ano

  • DirectDrive Motor™

    Ano

  • Inverter Direct Drive motor

    Ano

  • Počet ostřikovacích ramen

    3

  • QuadWash™

    Ano

  • Sytém mytí SenseClean

    Ano

  • Senzor úrovně znečištění

    Ano

  • TrueSteam™

    Ano

  • Systém mytí Vario

    Ano

  • Změkčovač vody

    Ano

ROZMĚRY/HMOTNOST

  • Nastavitelné nožičky (mm)

    60

  • Rozměry balení - ŠxVxH (mm)

    683 x 840 x 654

  • Hmotnost s obalem (kg)

    50

  • Rozměry výrobku – Š x V x H (mm)

    598 x 815 x 554

  • Hmotnost výrobku (kg)

    45

NAPÁJENÍ

  • Frekvence (Hz)

    50

  • Spotřeba energie (W)

    1 600 - 1 800

  • Napětí (V)

    220 - 240

SMART TECHNOLOGIE

  • NFC

    Ne

  • Proaktivní péče o zákazníky

    Ne

  • Dálkové ovládání

    Ne

  • Vzdálená správa

    Ano

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

