LG představí na veletrhu IFA 2025 novou řadu energeticky úsporných praček a sušiček, které využívají umělou inteligenci
Nová řada praček nabízí nejvyšší účinnost ve svém odvětví, udržitelnost a chytrý provoz přizpůsobený evropskému životnímu stylu
SOUL/PRAHA/BERLÍN, 28. srpna 2025 — Společnost LG Electronics (LG) představí na veletrhu IFA 2025 komplexní sadu pokročilých řešení pro praní prádla využívající umělou inteligenci a dosahující maximální energetickou účinnost. Nová řada splňuje rostoucí poptávku na evropském trhu po spotřebičích, které napomáhají udržitelnosti životního prostředí, a nabízí energeticky úsporné produkty pro praní prádla, které vyhovují různým životním stylům a domácnostem.
V centru nové řady je pračka se sušičkou s tepelným čerpadlem LG HeatPump, známá také jako LG WashCombo, která v jednom zařízení kombinuje základní výhody pračky a sušičky LG. Řada praček a sušiček s tepelným čerpadlem byla již dříve uvedena na evropský trh jako řada SIGNATURE s energetickou třídou A, kterou udržuje po celou dobu cyklu praní a sušení. Nová pračka se sušičkou HeatPump tento standard potvrzuje a opět dosahuje energetické třídy A v celém cyklu praní. Díky špičkové technologii DUAL Inverter HeatPump™ a chladivům s nízkým GWP, jako je R290, nabízí WashCombo výjimečnou energetickou účinnost a splňuje přísné evropské normy. Vestavěný design s velkou kapacitou optimalizuje využití prostoru v evropských domácnostech, zatímco pokročilé algoritmy AI zajišťují péči o prádlo na míru. S touto vysoce účinnou řadou chce společnost LG posílit své vedoucí postavení na evropském trhu energeticky úsporných kombinovaných praček a sušiček.
S ohledem na udržitelnost životního prostředí mají nové pračky LG program pro redukci mikroplastů, který dokáže snížit uvolňování mikroplastů ze syntetického prádla během praní až o 60 %*.
Funkce AI Wash™ společně s funkcí AI Core-Tech, která je založená na inovativní technologii AI DD™, využívá umělou inteligenci a detekuje míru znečištění prádla a následně zvolí ideální prací program. Tím se nejen minimalizuje poškození choulostivých tkanin, ale zároveň spotřebovává méně energie.
Nové modely sušiček LG** jsou velmi úsporné a jsou také v energetické třídě A. Funkce AI Dry™, ve spojení s technologií AI Dual Inverter™, inteligentně detekuje hmotnost, typ tkaniny a vlhkost náplně, a upraví rychlost sušení, zejména u jemných tkanin, a sníží spotřebu energie.
Vzhledem k tomu, že mnoho evropských zákazníků dává přednost vlastní instalaci spotřebičů, nabízí LG prostřednictvím služby LG ThinQ servisní aplikaci s kontrolou postupu pro vlastní instalaci. Navíc nově představená sada Comfort Kit pro novou řadu 24palcových praček pro evropský trh zvyšuje použitelnost a přístupnost pro všechny domácnosti.
Rozšíření nabídky v portfoliu těchto produktů, konkrétně produktů pro praní s tepelným čerpadlem, dokládá, že společnost LG pokračuje v posilování své přítomnosti v Evropě a reaguje na místní potřeby a preference. Intuitivní displeje, zjednodušené ovládání a automatická optimalizace cyklu zjednodušují každodenní praní, zatímco stylový design, včetně evropského modelu WashTower šířky 60 cm dostupného v několika barvách, se dokonale integruje do moderních interiérů.
„Na základě rozsáhlých znalostí zákazníků a pokročilé umělé inteligence získala společnost LG hluboké znalosti o originálním životním stylu a zvykům Evropanů v oblasti praní prádla,“ řekl Lyu Jae-cheol, prezident společnosti LG Home Appliance Solution Company. „To nám umožňuje dodávat řešení přizpůsobená místním potřebám a dále posilovat naše vedoucí postavení v Evropě napříč globálním trhem s domácími spotřebiči.“
* Testováno společností Intertek v červenci 2023 porovnáním cyklu programu pro redukci plastů Microplastic Care Cycle a cyklu Mixed Fabric Cycle modelu F4Y7EYPBW měřením množství mikroplastů filtrovaných přes 20㎛ filtr při praní 3 kg prádla (100% polyesterová tréninková bunda). Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a podmínkách použití.
** Dostupné na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2026
Společnost LG Home Appliance Solution Company (HS) je světovým lídrem v oblasti domácích spotřebičů a řešení pro domácnosti s umělou inteligencí. Díky využití špičkových technologií se společnost HS zavázala zlepšovat kvalitu života spotřebitelů a podporovat udržitelnost. Společnost vyvíjí promyšlená řešení pro kuchyňské a obývací spotřebiče a nedávno integrovala divizi LG Robot Business Division, aby do svých řešení pro domácnosti začlenila pokročilé robotické technologie. Společně tyto produkty nabízejí větší pohodlí, výjimečný výkon, efektivní provoz a řešení pro udržitelný životní styl. Další informace o společnosti LG najdete na stránkách
