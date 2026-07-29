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Létu naproti: Jak vytvořit zdravý a svěží domov pro celou rodinu
Zdraví a pohoda rodiny jsou na prvním místě. V každodenním shonu se však na vzduch doma občas zapomíná. Moderní klimatizace LG jsou chytrými strážci domácí pohody, kteří se o čistotu vzduchu a komfort celé rodiny postarají spolehlivě po celý rok.
Klimatizace LG díky pokročilé filtraci spolehlivě zachycují prach, pyl i další drobné částice, které v létě hojně poletují vzduchem. Systém se zároveň stará o neutralizaci nepříjemných pachů. To přináší klid na duši, že pro zdraví těch nejbližších děláte maximum – a domov navíc neustále voní čistotou.
Technologie, která splyne s obývákem LG dobře ví, že na vzhledu domova záleží. Proto navrhuje klimatizace tak, aby působily spíše jako luxusní doplněk interiéru. Místo obyčejného kusu plastu nabízí například elegantní zrcadlovou plochu, která nenápadně odráží barvy a tvary obývacího pokoje – klimatizace s interiérem přirozeně splyne. O výjimečnosti těchto produktů svědčí i světové ocenění iF Design Award, které si značka LG odnáší za spojení designu, moderní technologie a funkčnosti pro každodenní život.
Chytrá domácnost pod palcem Život s rodinou je dynamický a cení se vše, co ušetří čas a starosti. Právě zde přichází ke slovu chytrá aplikace LG ThinQ. Při návratu s dětmi z rozpáleného hřiště nebo po prodlouženém víkendu stačí pár kliknutí v telefonu ještě po cestě – a byt bude po příjezdu příjemně vychlazený. Velkou výhodou je, že přes tuto jedinou aplikaci lze snadno propojit a odkudkoli ovládat i další chytré spotřebiče LG, ať již jde o pračku, ledničku nebo televizi. Vzniká tak skutečně moderní chytrá domácnost, kde je vše přehledně na jednom místě.
Pořídit si klimatizaci dnes znamená investovat do celoroční pohody a zdravějšího prostředí – vytvořit domov, kde se celá rodina cítí skvěle a v bezpečí. A to je pocit k nezaplacení.
Více informací o produktech LG HVAC Solutions naleznete na www.lg.cz
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