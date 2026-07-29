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LG Electronics přináší maximální sportovní zážitek: spouští Sports Playbook na LG Smart TV
Sports Playbook přináší sportovní statistiky a přehledy v reálném čase přímo na obrazovku.
Shrnutí:
- LG Electronics spouští LG Sports Playbook. Nová služba přináší podrobná sportovní data včetně komplexních přehledů před zápasem, analytiky v průběhu hry a rozborů po utkání pro sportovní nadšence.
- LG Sports Playbook poskytuje aktualizace zápasů v reálném čase, vizualizaci dat a sledování turnajů.
- Nová služba umožňuje komplexní sportovní zážitek. Spojuje živé vysílání, klíčová data a analytiku a proměňuje LG Smart TV v centralizovaný sportovní hub.
SOUL/PRAHA, 12. červen 2026 - LG Electronics spustilo LG Sports Playbook, novou službu pro LG Smart TV. která přináší podrobná sportovní data. Sports Playbook poskytuje přehledy v reálném čase z pohodlí obývacího pokoje. Služba je nyní dostupná v LG Apps na LG Smart TV s webOS 5.0. V nadcházejících týdnech bude postupně k dispozici také prostřednictvím LG Sports Portal.
LG Sports Portal nabízí komplexní sportovní zážitek se přístupem k živým přenosům, obsahu na vyžádání, statistikám a datům téměř v reálném čase pro podporované ligy a regiony. To vše díky Sports Playbook.
Sports Portal také zpřístupňuje bezplatné sportovní kanály v LG Channels přizpůsobené jednotlivým regionům. V Evropě si mohou diváci vybrat z bohaté nabídky sportovního vysílání zahrnující fotbal, tenis, golf a motorsport prostřednictvím FIFA+, Inter 24/7, MTRSRT1, DP World Tour, Talksport a dalších.
Sports Playbook nabízí atraktivní zážitek s funkcemi jako:
- Živé aktualizace zápasů: Zobrazuje skóre, rozpisy a ligové tabulky přímo na obrazovce v reálném čase. Fanoušci jsou vždy informovaní, aniž by museli přepínat mezi zařízeními.
- Vizualizace dat a herní přehledy: Poskytuje analytické dashboardy s přímými srovnáními soupeřů a herními daty. Výkonnost týmů nebo hráčů a vývojové trendy jsou prezentovány přehledně a vizuálně.
- Turnajové pavoučky: Zobrazuje přehledné turnajové pavoučky a postup sérií, takže uživatelé mohou sledovat vývoj play-off na jednom místě.
Sportovní fanoušci si nyní mohou vychutnat ještě lepší herní zážitek na nejnovějších LG televizorech QNED evo a Micro RGB evo v ultra velkých úhlopříčkách. Tyto nejnovější modely jsou navrženy pro domácí sledování v prémiové kvalitě. Nabízejí velké obrazovky, živé barvy a vylepšený kontrast, které přibližují rychle se vyvíjející akci s větší přesností a pomáhají divákům cítit se blíže každé akci, zápasu i okamžiku.
- PŘEDCHOZÍ
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