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Budoucnost na dvě zaklepání: LG slaví 10 let inovací, které změnily českou kuchyni
Společnost LG si v těchto dnech připomíná deset let od uvedení první generace chladniček s technologií InstaView na trh. Při příležitosti tohoto výročí představuje její nejnovější verzi, která přináší řadu funkčních vylepšení. Hlavním specifikem je skleněný čelní panel, jenž po dvojitém zaklepání aktivuje vnitřní osvětlení. Uživatelé tak mohou snadno zkontrolovat obsah chladničky, aniž by museli otevírat dveře. Modely nabízejí velkou průhlednou plochu, což orientaci v uložených potravinách znatelně usnadňuje a zpřehledňuje.
Technologie, kterou LG označuje jako „dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř", dlouhodobě mění způsob, jakým lidé se spotřebičem interagují. Skleněný panel je ve výchozím stavu zrcadlový a vnitřek přístroje přes něj není vidět. Jakmile však na něj uživatel dvakrát zaklepe, integrované LED osvětlení se rozsvítí a odhalí uložené potraviny i nápoje.
Tento systém nejenže zvyšuje celkový uživatelský komfort, ale má také přímý vliv na stabilní vnitřní teplotu. Tím, že zcela odpadá nutnost dveře otevírat, nedochází k zbytečným únikům studeného vzduchu do okolí.
Udržování čerstvosti a vnitřní uspořádání
Na stabilní teplotě uvnitř spotřebiče o velkorysém objemu více než 635 litrů se velkou měrou podílí pokročilý systém chlazení DoorCooling+. Technologie využívá strategicky umístěné průduchy v přední části chladničky. Ty zajišťují rychlejší a rovnoměrnější distribuci chladného vzduchu do všech částí lednice. Rovnoměrnou cirkulaci vzduchu navíc doplňuje a podporuje systém Multi-Air Flow.
Uživatelé mají k dispozici police z tvrzeného skla, oddělené boxy navržené pro skladování zeleniny a průhledné koše, které jsou umístěné přímo ve dveřích spotřebiče. O dostatečné nasvícení celého vnitřního prostoru se pak stará horní LED panel.
Důraz na každodenní hygienu a přípravu nápojů
Některé modely je možné připojit na vodovod a některé mají nádobku s vodou. Pro správné fungování nápojového automatu a výrobníku ledu je nezbytné zajistit pevnou instalaci přívodu vody. Ta aktivně využívá ultrafialové světlo k tomu, aby z trysky dávkovače efektivně a průběžně odstraňovala až 99,99 % bakterií.
Samotný výrobník ledu, využívající úsporný design Slim SpacePlus, je chytře integrován přímo do dveří spotřebiče. Kromě standardních ledových kostek disponuje přístroj rovněž funkcí Craft Ice, jež produkuje pomalu tající kusy ledu, které oceníte zejména při přípravě nápojů.
Chytré funkce a bezproblémové propojení s domácností
Chladnička InstaView je připravena na zapojení do ekosystému chytré domácnosti. Přístroj disponuje zabudovaným Wi-Fi modulem a je plně kompatibilní s mobilní aplikací ThinQ. Pomocí chytrého telefonu mohou uživatelé chladničku na dálku nejen neustále monitorovat, ale také přímo ovládat.
Aplikace mimo jiné umožňuje flexibilně upravovat nastavenou teplotu nebo spouštět režimy pro rychlé chlazení či okamžitou výrobu ledu.
Technické specifikace a dlouhodobá spolehlivost provozu
Nový model je na trh dodáván v elegantní a nenápadné povrchové úpravě s názvem „Stříbrná prime", která se velmi snadno kombinuje s moderním i tradičním kuchyňským vybavením. Přesné rozměry přístroje činí 913 milimetrů na šířku, 1 790 milimetrů na výšku a 735 milimetrů do hloubky. Z hlediska celkové spotřeby se chladnička řadí do energetické třídy D. Deklarovaná roční spotřeba elektrické energie dosahuje hodnoty 280 kWh.
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