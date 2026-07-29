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LG soutěž: nakupte, napište recenzi a vyhrajte jeden z 11 produktů

PRESS_RELEASES07/29/2026
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    LG Electronics spouští letní soutěž s fotbalovým nádechem. Stačí koupit vybraný produkt, napsat recenzi na lg.com/cz a zaregistrovat nákup. Čeká vás šance vyhrát jeden z 11 produktů – od OLED televizorů až po pračky a herní monitory.

     

    Společnost LG Electronics startuje letní soutěž s fotbalovým nádechem – a nachystala přesně jedenáct výherních cen z vlastního portfolia. Podmínky jsou jednoduché: nakoupit vybraný produkt, zveřejnit recenzi a včas se zaregistrovat. Každá účtenka navíc znamená další šanci na výhru.

     

    Jak se zapojit?

     

    - Napište recenzi: Po nákupu libovolného produktu LG u zapojených prodejců zveřejněte recenzi přímo na lg.com/cz. Recenzi je třeba publikovat nejpozději do 4 týdnů od nákupu, nejdéle však do 30. srpna 2026.

     

    - Zaregistrujte nákup: Na portálu lgcashback.com/cz vyplňte registraci v sekci aktuální promo akce. Registrovat se lze nejdříve 14 dní a nejpozději 4 týdny po datu nákupu. Portál se uzavírá 16. srpna 2026.

     

    - Přiložte doklady: K registraci budete potřebovat nákupní doklad, fotografii štítku se sériovým číslem, odkaz na zveřejněnou recenzi a její screenshot.

     

    Co lze vyhrát?


    Výherní fond tvoří 11 produktů pokrývajících prakticky celou domácnost. Hlavní cenou je 65" LG OLED AI B6E 4K Smart TV 2026 s technologií Perfect Black (certifikace UL), plynulým hraním ve 120 Hz a systémem webOS s umělou inteligencí Google Gemini a Microsoft Copilot. Speciální tlačítko AI otvírá personalizovaný AI Hub zabezpečený technologií LG Shield.

     

    Dalšími cenami jsou kombinované chladničky, pračky, myčka nádobí, mikrovlnná trouba, přenosná obrazovka StanbyME a herní či smart monitor.

     

    Kdy se dozvím výsledky?


    Výherci budou vylosováni do 30 dnů od ukončení akce. LG je kontaktuje nejpozději do 5. září 2026 prostřednictvím údajů z registračního formuláře. Poté proběhne doručení výher.

     

    Podrobné podmínky a úplný seznam zapojených produktů jsou dostupné na lgcashback.com/cz.

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