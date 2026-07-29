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LG spojuje prémiové spotřebiče s korejskou kosmetikou belif. Zákazníci mohou získat skincare v hodnotě až 3 000 Kč
LG Electronics ve spolupráci s korejskou kosmetikou belif spouští exkluzivní akci. K prémiových pračkám, myčkám, lednicím nebo vestavným spotřebičům z vybrané nabídky, zákazníci do 24. srpna 2026 získají limitovanou dárkovou sadu luxusní K-Beauty péče v hodnotě až 3 000 Kč.
Značka belif spadá přímo pod mateřskou společnost LG Group (divize LG H&H). Jde o ukázkovou synergii dvou sesterských značek, které sázejí na inovace, preciznost a prémiovou kvalitu. Spotřebiče LG usnadňují každodenní péči o domácnost a vracejí to, co je dnes nejcennější. Čas pro sebe a blízké. Spolupráce s korejskou kosmetikou belif tuto filozofii přirozeně doplňuje.
belif: korejská kosmetika s bylinkovou farmou ve Skotsku
Korejská kosmetická značka, která se specializuje na hydrataci a pokročilou péči o pleť, se při svém vzniku v roce 2010 postavila na pevný základ: žádné zbytečné přísady, jenom klinicky ověřené formule a hluboká péče opřená o staletou bylinkářkou tradici.
Základ každého produktu belif tvoří proprietární bylinná směs pěstovaná na farmě ve skotském Edinburghu. Byliny jako tymián, rozmarýn, levandulový balzám, šípek, eukalyptus a máta jsou pěstovány a sklízeny. Tato rostlinná ingredience je bohatá na antioxidanty, má protizánětlivé a regenerační účinky a tvoří základ, na němž stojí každá belif formule.
K tomu se přidává výzkumné centrum v Soulu, kde tradice a moderní věda pracují ruku v ruce. Výsledkem jsou produkty, které v roce 2024 dosáhly pozice nejprodávanějšího kosmetického přípravku v americkém Sephora hned při svém uvedení na trh. Do roku 2025 se obě varianty vlajkového produktu The True Cream prodaly v celkovém počtu přes 16 milionů kusů.
Tři úrovně dárkových sad: od základní hydratace po „glass skin"
Zákazníci LG, kteří si pořídí vybraný prémiový spotřebič, mohou získat dárkovou sadu belif ve třech úrovních přizpůsobených hodnotě produktu.
Essential Glow Pack (hodnota 1 500 Kč) je vstupní branou do světa korejské péče. Obsahuje kultovní Super Drops Mini Serum a Aqua Bomb Gel Cream. Jde o hydratační základ pro každodenní rutinu. Pro dosavadní nováčky v korejském skincare jde o ideální první setkání.
Premium Glow Pack (hodnota 2 000 Kč) přidává k předchozím produktům ještě Aqua Bomb Eye Gel pro péči o okolí očí. Oblast, na kterou se v péči o pleť často zapomíná, přitom prozradí věk dříve než cokoli jiného.
Ultimate Glow Pack (hodnota 3 000 Kč) je vyhrazen pro zákazníky, kteří si pořídí prémiové řady. Čtyři produkty včetně Aqua Bomb Sleeping Mask vytvářejí kompletní noční rituál s efektem takzvaného „glass skin" - hladké, prosáklé, zářivé pleti, o které mluví celý kosmetický svět.
Každá sada bude navíc zabalena v limitovaném designu s holografickou vrstvou a to ve dvou konceptech, elegantním a ekologickém.
K-beauty boom v Česku a Slovensku: LG vsází na hodnotu, ne cenu
Korejská kosmetika v posledních letech zažívá v Česku a na Slovensku boom. Zkratka K-beauty se stala pojmem, který rezonuje nejen mezi kosmetickými nadšenci, ale stále více proniká do mainstreamu. LG tenhle trend vnímá a využívá ho jako součást širší komunikační strategie.
Kampaň „Inovace, která pečuje o domov i vaši krásu" je víc než jen dárková akce při nákupu spotřebiče. Je to signál, jakým směrem se LG chce vydat. Prémiová korejská technologie pro domácnost spojená s prémiovou korejskou péčí o pleť. Oba světy sdílejí stejné hodnoty: preciznost, inovaci a výsledky, na které se dá spolehnout.
Pro LG to zároveň představuje způsob, jak se odlišit od konkurence, která vsadila na hru s cenou. Místo boje o každou korunu přidává LG zákazníkům hodnotu, kterou od výrobce spotřebičů nečekali.
Sady belif jsou součástí limitované spolupráce LGECZ HS × LG H&H a jsou dostupné při nákupu vybraných prémiových produktů LG.
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