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LG spouští Letní TV Cashback: u vybraných nových televizorů se vám část kupní ceny vrátí zpět na účet, u prémiových modelů i 100 000 Kč
Mistrovství, filmové večery i seriálové maratony. Léto 2026 si přímo říká o pořádný televizor. A společnost LG Electronics si pro fanoušky připravilo jednu z nejštědřejších akcí letošní sezony.
Pokud jste nákup nového televizoru odkládali, právě teď je ten správný okamžik. Společnost LG spouští Letní TV Cashback. Akci, díky které mohou zákazníci získat zpět část kupní ceny svého nového LG televizoru. Výše cashbacku se liší podle konkrétního modelu. U dostupnějších řad jde řádově o tisíce korun, u prémiových televizorů se vrácená částka může vyšplhat až na 100 000 Kč. A co je nejlepší: celý proces zvládnete z pohodlí domova během několika minut.
O co v akci jde?
Akce LG Letní TV Cashback probíhá od 22. května do 31. srpna 2026. Stačí si v tomto období koupit vybraný televizor LG, splnit několik jednoduchých kroků a peníze vám přijdou přímo na účet. Kompletní seznam zařazených modelů a přesnou výši cashbacku pro každý z nich najdete na stránkách akce.
Jak získat peníze zpět – krok za krokem
Kupte vybraný spotřebič LG v době konání akce.
Napište recenzi zakoupeného produktu na webu www.lg.com/cz. Nejpozději do 4 týdnů od nákupu a zároveň do 12. 10. 2026.
Zaregistrujte produkt na webu lgpromo.cz v sekci aktuální cashback promoce. Registraci je třeba provést nejdříve 14 dnů od nákupu a nejpozději do 4 týdnů od data nákupu. Konečný termín registrací: 12. 10. 2026.
Doložte potřebné údaje: nákupní doklad, fotografii štítku se sériovým číslem produktu, odkaz na zveřejněnou recenzi a její screenshot.
Počkejte na potvrzení. Registrace vám bude obratem potvrzena e-mailem. Po schválení dostanete peníze přímo na uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 42 pracovních dnů od úspěšně provedené registrace.
Nečekejte na poslední chvíli
Letní TV Cashback je příležitost, kterou by si neměl nechat ujít nikdo, kdo v poslední době uvažoval o novém televizoru. Akce trvá pouze do 19. července 2026, a přestože máte na registraci o něco delší čas, samotné okno pro nákup je krátké. Všechny podmínky, přesný seznam zařazených modelů a výši cashbacku pro jednotlivé televizory najdete na stránce www.lg.com/cz.
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