LG získalo několik významných ocenění na veletrhu IFA 2025
Společnost LG získala prestižní ocenění “Best of IFA” a další ocenění napříč kategoriemi
SOUL/PRAHA/BERLÍN, 9. 9. 2025 — Společnost LG Electronics (LG) získala 17 ocenění na prvním ročníku soutěže IFA 2025 Innovation Awards, včetně nejvyššího ocenění Best of IFA. Tato soutěž, která byla založena letos, oceňuje produkty, které stanovují nové standardy v oblasti inovací, technologie, designu a vlivu na trh. Z více než 1 800 zúčastněných společností byli vítězové vybráni v 16 kategoriích, včetně mobility, domácích spotřebičů, domácí zábavy, designu a chytré domácnosti. Nejvyšší ocenění – Best of IFA, Best Tech Innovation a Best Brand – byla vyhrazena pro nejvýznamnější produkty.
LG SIGNATURE OLED T, první bezdrátový transparentní televizor na světě, získal ocenění Best of IFA, což podtrhuje vedoucí postavení společnosti LG v oblasti pokročilých televizních technologií. Tento průlomový produkt také zvítězil v kategorii Domácí zábava, čímž dosáhl dvojitého vítězství na letošním ročníku ocenění.
Kromě titulu Best of IFA získala společnost LG pět ocenění Category Best, a to v kategoriích Mobilita, Přístupnost, Domácí spotřebiče a Domácí zábava, spolu s jedenácti oceněními Category Honoree v kategoriích Domácí spotřebiče, Design, Chytrá domácnost a Domácí zábava. Společně tyto ocenění posilují reputaci společnosti jako globálního lídra v oblasti inovací a důvěryhodného průkopníka v oboru.
V kategorii Mobilita získal produkt LG Spielraum ocenění Best in Mobility. Toto řešení mobility založené na umělé inteligenci kombinuje osobní pohodu s multisenzorickými zážitky. Kompaktní interiér v automobilu integruje vestavěné spotřebiče, LG ThinQ ON a zábavní funkce a představuje nový životní styl spojený s mobilitou, který rozšiřuje koncept LG AI Home.
V kategorii přístupnosti byl produkt Comfort Kit společnosti LG oceněn jako nejlepší produkt zaměřený na přístupnost. Byl navržen tak, aby zlepšil použitelnost pro lidi všech věkových kategorií a schopností, a zdůrazňuje zaměření společnosti LG na inkluzivní design.
V kategorii domácích spotřebičů získala ocenění Best in Home Appliances myčka nádobí LG AI Sense Clean Dishwasher a filtr Microplastic Filter. Inteligentní mycí systém myčky optimalizuje cykly a dobu mytí na základě velikosti náplně a stupně znečištění, zatímco filtr odstraňuje mikroplasty uvolněné během mycího cyklu, čímž kombinuje pohodlí s odpovědností k životnímu prostředí.
Kromě získání několika ocenění v jednotlivých kategoriích získala společnost LG také ocenění Honoree v celé řadě oborů, od domácích spotřebičů po chytré domácnosti, což dále podtrhuje její konkurenceschopnost na globálním trhu. V kategorii Nejlepší domácí spotřebiče získala společnost LG čtyři ocenění Honoree za své špičkové řešení pro praní a úklid, z nichž každé se pyšní pokročilým výkonem a promyšleným designem. LG WashTower zjednodušuje praní díky intuitivnímu ovládání a funkcím založeným na umělé inteligenci, zatímco pračka a sušička s tepelným čerpadlem zvyšují účinnost a snižují spotřebu energie. Pro péči o podlahy je robotický vysavač LG s vestavěnou stanicí vybaven automaticky otevíracími dvířky, která skrývají jednotku, když se nepoužívá, a vysavač LG Wet and Dry Stick využívá technologii AI Roller Control k detekci směru pohybu, což pomáhá snižovat namáhání zápěstí.
Společnost také získala čtyři ocenění Honoree v kategorii Best in Design za produkty, které spojují styl a funkčnost. Pračka a sušička a myčka nádobí TrueSteam™ představují rafinovaný design, který se dokonale hodí do moderních kuchyní. Masážní křeslo Next LG Massage Recliner doplňuje obývací prostory svou elegantní estetikou, zatímco LG Styler Mini nabízí kompaktní, prémiové řešení, které maximalizuje funkčnost v menších prostorech.
Robotický vysavač LG Objet Station, navržený tak, aby se snadno zapojil do propojených domácích ekosystémů, byl oceněn v kategorii Best in Smart Home. Díky automatickému dokování, inteligentnímu plánování a kompatibilitě s ThinQ představuje odborné znalosti společnosti LG v oblasti vytváření soudržných domácích řešení založených na umělé inteligenci.
Společnost LG navíc získala ocenění v kategorii domácí zábava za bezdrátový OLED televizor LG (M5) a LG StanbyME 2, čímž posílila své globální vedoucí postavení.
O společnosti LG Electronics Home Appliance Solution Company
Společnost LG Home Appliance Solution Company (HS) je světovým lídrem v oblasti domácích spotřebičů a řešení pro domácnosti s umělou inteligencí. Díky využití špičkových technologií se společnost HS zavázala ke zlepšování kvality života spotřebitelů a podpoře udržitelnosti. Společnost vyvíjí promyšlená řešení pro kuchyňské a obývací pokoje a nedávno integrovala divizi LG Robot Business Division, aby do svých řešení pro domácnosti začlenila pokročilé robotické technologie. Společně tyto produkty nabízejí větší pohodlí, výjimečný výkon, efektivní provoz a řešení pro udržitelný životní styl. Další informace o společnosti LG najdete na https://www.lg.com/cz/o-lg/.
