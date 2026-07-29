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LG vstupuje na Living Forum 2026 s prémiovými vestavnými spotřebiči v zóně Design+ Zone
PRAHA, 15. května 2026 - Společnost LG Electronics se 19. května 2026 představí v pražském Centru současného umění DOX v rámci nejvýznamnější tuzemské akce pro architekturu a interiérový design – Living Forum 2026 a slavnostního vyhlášení ceny Interiér roku.
Living Forum patří mezi vrcholné události české i středoevropské architektonické a designérské scény. Každoročně přivádí pod jednu střechu architekty, interiérové designéry, developery, média a influencery z České republiky i ze zahraničí. LG Electronics se letos akce účastní v exkluzivní zóně Design+ Zone – hlavním networkingovém prostoru během přestávek a bezprostředně před slavnostním vyhlášením cen Interiér roku.
LG představí vybrané prémiové vestavné spotřebiče a řešení pro péči o prádlo: chladničku, myčku nádobí, kombinovanou troubu, indukční varnou desku, mikrovlnnou troubu a věž na praní a sušení WashTower.
Vystavené portfolio cílí přesně na segment, který tvoří jádro publika Living Fora – novostavby, prémiové rekonstrukce a developerské projekty vyšší třídy. Účast značky je součástí dlouhodobé strategie LG prohlubovat vztahy s architekty a interiérovými studii a posílit doporučení ze strany designérů v segmentu prémiového bydlení.
„Design a technologie tvoří v naší značce neoddělitelnou dvojici. Living Forum je ideálním místem, kde můžeme ukázat, jak LG proměňuje každodenní rituály v domácnosti v promyšlený zážitek – a zároveň nabídnout architektům, designérům a developerům spolehlivého partnera pro nejnáročnější interiérové projekty," uvádí Jong Woo Hong, prezident společnosti LG Electronics pro Českou a Slovenskou republiku.
Letošní ročník Living Fora se odehrává pod patronací generálního partnera Velux a dalších renomovaných značek z oblasti bydlení a designu, mezi něž patří L & D Seating, Hansgrohe, Keraservis a Doornite. Slavnostní vyhlášení ceny Interiér roku každoročně přitahuje přední tuzemská i zahraniční odborná a lifestyle média a vytváří jeden z nejviditelnějších PR momentů sezóny v segmentu architektury a interiérového designu.
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