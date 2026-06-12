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Slim pračka LG | 7 kg | A | 1400 ot./min | Rychlý 30' hygienický program | Bílá
Hygienický program
Čisté oblečení, bez starostí s bakteriemi
S hygienickou péčí se vaše oblečení hloubkově vyčistí a odstraní 99,9 % bakterií.
*Hygienický program schválený společností CVC Testing Technology snižuje výskyt bakterií (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa).
*Obrázky produktů na obrázcích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Rychlý 30
Rychlé praní za 30 minut
30minutové praní pro malé množství prádla, vhodné když spěcháte.
*Quick 30 je vhodný pro prádlo o hmotnosti do 2 kg.
*Doba praní se může prodloužit a výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a hmotnosti oděvů a na prostředí.
*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Čištění bubnu
Snadné čištění bubnu, pouhým stiskem tlačítka
Udržujte vnitřek pračky hygienický díky snadnému čištění.
*Pro udržení čistoty bubnu se doporučuje jednou měsíčně spustit cyklus Čištění bubnu.
*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Předpírka
Pomozte odstranit odolné skvrny pomocí funkce Předpírka
Předpírka se postará o hluboko usazené nečistoty a zanechá vaše oblečení svěží a čisté.
*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Dětská pojistka
Zabraňuje nechtěnému použití
Dětská pojistka brání malým dětem v náhodné změně nastavení.
*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů na fotografiích a videích jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Klíčová vlastnost
KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)
7,0
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x470
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)
1 350
FUNKCE - ezDispense
Ne
FUNKCE - Steam
Ne
PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ne
Všechny specifikace
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Typ dveří
Kulaté dveře (bez krytu)
Barva
Bílá
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Signalizace uzamčení dveří
Ano
Časovač odkladu
1-24 hodin
Typ displeje
Plně dotyková tlačítka a LED displej
Číselný ukazatel
18:88
FUNKCE
Lopatky bubnu
Plastové lopatky bubnu
6 Motion DD
Ne
Přidání prádla
Ne
AI DD
Ne
Automatický restart
Ano
Centrum System
Ne
Osvětlení bubnu
Ne
Embosovaný vnitřní buben
Ne
Signalizace ukončení cyklu
Ano
ezDispense
Ne
Systém detekce pěny
Ano
Inverter DirectDrive
Ne
Vyrovnávací nožky
Ano
Senzor zatížení
Ano
Volitelné maximální otáčky (ot./min.)
1400
Buben z nerezové oceli
Ano
Steam
Ne
Steam+
Ne
TurboWash360˚
Ne
Typ
Pračka s předním plněním
Senzor vibrací
Ne
Přívod vody (teplá/studená)
Pouze studená
Hladina vody
Auto
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Osvětlení bubnu
Ne
Přidání prádla
Ne
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ne
Dětská pojistka
Ano
Praní studenou vodou
Ne
Odložený start
Ano
Hladina pracího prostředku
Ne
Čištění zásobníku ezDispense
Ne
Předpírka
Ano
Zapnutí na dálku
Ne
Máchání
Ne
Máchání+
Ano
Máchání + odstřeďování
Ne
Hladina změkčovacího prostředku
Ne
Odstředění
1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování
Steam
Ne
Teplota
Studená/20/30/40/60/95 ℃
Čištění bubnu
Ne
TurboWash
Ne
Praní
Ne
Wi-Fi
Ne
Redukce pomačkání
Ne
SMART TECHNOLOGIE
Chytré párování
Ne
Stažení programů
Ne
Monitor spotřeby energie
Ne
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ne
Smart Diagnosis
Ne
ThinQ(Wi-Fi)
Ne
Doba do čištění bubnu
Ne
ROZMĚRY A HMOTNOST
Váha s obalem (kg)
63,0
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
650x885x560
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
530
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
975
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x470
Váha (kg)
60,0
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
Běžný program (pouze praní)
Eco 40-60
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ne
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
5
Eco 40-60 (Plná náplň)
0,653
Eco 40-60 (1/2 náplň)
0,406
Eco 40-60 (1/4 náplň)
0,200
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
45
Maximální otáčky (ot/min.)
1 350
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
74
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,5
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,5
Otáčkový výkon – třída účinnosti
B
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
53,9
Čas (min.) – (úplné naplnění)
208
Čas (Min) - (1/2 náplň)
162
Čas (Min) - (1/4 náplň)
162
Kapacita praní (kg)
7,0
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
45
EAN CODE
EAN Code
8806096128428
KAPACITA
Maximální kapacita praní (kg)
7,0
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (praní)
A
PROGRAMY
Dětská parní péče
Ne
AI Wash
Ne
Program Pro alergiky
Ne
Automatické praní
Ne
Dětská péče
Ne
Dětské oblečení
Ne
Povlečení
Ne
Malý objem
Ne
Barevné prádlo
Ne
Bavlna
Ano
Bavlna+
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Jemné prádlo
Ne
Načíst program
Ne
Péřová bunda
Ne
Pokrývky
Ne
Syntetika
Ne
Eco 40-60
Ano
Jemná péče
Ne
Hygiena
Ano
Intenzivní 60
Ne
Redukce mikroplastů
Ne
Smíšené prádlo
Ano
Outdoorové oblečení
Ne
Rychlý 14 (Rychle 14)
Ne
Rychlý 30
Ano
Rychlé praní
Ne
Rychlé praní+sušení
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Máchání+Odstředění
Ano
Tiché praní
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Manžety a límce
Ne
Pouze odstředění
Ne
Sportovní oblečení
Ne
Skvrny
Ne
Parní osvěžení prádla
Ne
Čištění bubnu
Ano
TurboWash 39
Ne
TurboWash 49
Ne
TurboWash 59
Ne
Praní + sušení
Ne
Vlna (Ruční praní / Vlna)
Ano
INFORMACE O SHODĚ
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Názory zákazníků
Časté otázky
Q.
Jaká jsou standardní rozměry pračky?
A.
Všechny pračky LG se dodávají ve standardní výšce a šířce. Hloubka praček LG se může lišit v závislosti na velikosti / kapacitě bubnu.
Standardní rozměry jsou: šířka 600 mm x výška 850 mm x hloubka 565-675 mm.
Q.
Jaká je standardní kapacita bubnu pračky?
A.
LG doporučuje pro průměrně velkou domácnost pračku s kapacitou bubnu 8–9 kg. Zvažte větší model s hmotností 11–13 kg pro velkou rodinu, nebo pokud se vám hromadí větší množství prádla. Větší modely si poradí i s peřinou až do královské velikosti. Pamatujte, že inovativní technologie LG znamená, že naše spotřebiče mohou nabídnout vyšší kapacitu pro běžnou velikost pračky.
Q.
Jak si mohu vybrat energeticky úspornou pračku?
A.
Na energetickém štítku vaší pračky zkontrolujte hodnocení A (nejlepší) až G (nejhorší). Vybrané pračky LG se mohou pochlubit hodnocením Triple A* pro energii, odstřeďování a hlučnost. Umělá inteligence LG vám také umožňuje těžit z nejvhodnějších pracích pohybů pro danou náplň prádla, čímž se spotřeba energie sníží na minimum.
*Interní laboratorní test LG na základě EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE. 2) Třídy energie, odstřeďování a hluku jsou podle nařízení EU 2019/2014. 3) Výsledek může záviset na prostředí použití.
Q.
Na jaký program mám prádlo prát?
A.
Obecně řečeno, měli byste se podívat na štítek péče o oblečení a vybrat odpovídající prací cyklus na vaší pračce. Pračky LG s funkcí AI DD poté automaticky zváží vaše prádlo a zjistí hrubost tkaniny, aby určily optimální vzor praní a podle toho upraví prací pohyby během praní. Pokud propojíte pračku a sušičku LG, mohou spolupracovat a zajistit, aby byl zvolen správný program, aniž byste se museli starat o to, že budete točit kolečkem.
Q.
Jak mohu snížit hluk, který moje pračka vydává?
A.
Ideálním začátkem je koupit si pračku LG s hodnocením Triple A pro energii, odstřeďování a hladinu hluku. Inovativní motor LG DirectDrive™ snižuje počet pohyblivých součástí uvnitř vašeho spotřebiče a tím snižuje generovaný hluk. Toto vede také k prodloužení životnosti díky menšímu opotřebení. Při instalaci pračky se ujistěte, že stojí na rovném povrchu, a pravidelně ji kontrolujte. Nevyvážená jednotka se může posouvat, nebo způsobit vibrace a nárazy, což zvyšuje výstupní hluk. Umístění antivibračních podložek pod pračku může také pomoci snížit hluk."
*Interní laboratorní test LG na základě EN 60456:2016/A11:2020 s F6V7RWP1WE. 2) Třídy energie, odstřeďování a hluku jsou podle EU 2019/2014. 3)Výsledek může záviset na prostředí použití.
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