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AI Parní pračka LG | 9 kg | A-40% | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™| Bílá s černým panelem
AI Parní pračka LG | 9 kg | A-40% | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™| Bílá s černým panelem
F4X5011TKB
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Chytrá pračka, která se přizpůsobí vašemu životu
Úsporný provoz1)
Úsporné praní bez ztráty výkonu
Program Redukce mikroplastů
Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.
AI technologie pro šetrnější praní
AI skenuje tkaninu pro optimální péči
TurboWash™ 360
Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.4)
*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Program Redukce mikroplastů
Snížení emisí mikroplastů až o 60 %
Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.2).
*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
AI Wash
Optimální praní řízené umělou inteligencí AI DD™
AI Wash3) přizpůsobuje pohyby praní konkrétnímu typu prádla a u jemných tkanin pomáhá zajistit šetrnější péči a úsporu energie.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Větší kapacita
Větší náplň, více volného času
Větší kapacita 7) při zachování rozměrů
*Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely.
Objevte výhody opravdu prostorného bubnu
Smart Pairing™
Chytré propojení pro jednodušší péči o prádlo
Díky funkci Smart Pairing™ spolu pračka a sušička komunikují, aby vašemu oblečení poskytly optimální péči.
*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
ThinQ™
Chytrá kontrola, kdykoliv a odkudkoliv
Ovládejte své praní kdykoli a kdekoli
Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se s pračkou jako nikdy předtím. Spusťte praní pouhým stisknutím tlačítka.
Snadná údržba a monitorování
Ať už se jedná o každodenní údržbu nebo rozsáhlejší úkoly, pohodlně sledujte spotřebu energie vaší pračky pomocí aplikace LG ThinQ™.
Hlasové ovládání
Hands-free praní prádla s hlasovým asistentem
*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů na obrázku jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.
Kultivovaný a tichý chod při každém praní
iché odstřeďování
1) Energetická účinnost
O 40 % nižší index energetické účinnosti než minimální prahová hodnota energetické třídy A dle nařízení EU 2019/2014.
2) Microplastic Care
Testováno společností Intertek v červenci 2023. Program Microplastic Care s 3kg náplní (100% polyesterová tréninková bunda) ve srovnání s programem Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Porovnáváno měřením množství mikroplastů zachycených 20 μm filtrem.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí.
Pokud model obsahuje funkci AI Wash 1.0, použij tento disclaimer:
3) AI Wash
Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla a/nebo dalších faktorech.
AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. AI snímání není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.
Pokud model obsahuje funkci AI Wash 2.0, použij tento disclaimer:
3) AI Wash 2.0
Péče o tkaniny a úspora energie: Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla a/nebo dalších faktorech.
AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. AI snímání není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.
4) TurboWash™ 360
Testováno společností Intertek v březnu 2019 dle IEC 60456: edice 5.0. Program TurboWash39 s 5kg náplní IEC ve srovnání s konvenčním programem Cotton s TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
Doba praní se může prodloužit a výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a hmotnosti prádla a podmínkách prostředí.
5) Steam™
Program Allergy Care, schválený organizací BAF, u 24" pračky LG se Steam technologií redukuje alergeny prachových roztočů.
6) Automatické dávkování
Perte až 31 dávek při naplnění obou zásobníků pracím prostředkem.
Výchozí dávka pracího prostředku činí 45 ml.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
7) Větší kapacita
Snímač vibrací je součástí pouze modelů s hloubkou 615 / 565 mm (kromě Slim variant).
Počet tlumičů tření a závaží pro vyvážení může záviset na konkrétním modelu.
Zvýšení kapacity: +3 kg u hloubky 615 mm, +2 kg u hloubky 565 mm / 475 mm.
8) AI to the core
Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (reprezentativní model AI Wash: F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.
AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. Není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.
10letá záruka se vztahuje pouze na motor Direct Drive. Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu.
Hladina hluku: 71 dB (akustický výkon), dle nařízení EU 2019/2014 (F4X7EBPY6).
Podrobné informace o záruční politice naleznete v uživatelské příručce.
Klíčová vlastnost
KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)
11
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)
1 351
FUNKCE - ezDispense
Ne
FUNKCE - Steam
Ano
PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Přidání prádla
Ne
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Dětská pojistka
Ano
Praní studenou vodou
Ne
Odložený start
Ano
Hladina pracího prostředku
Ne
Osvětlení bubnu
Ano
Čištění zásobníku ezDispense
Ne
Předpírka
Ano
Zapnutí na dálku
Ano
Máchání
Ne
Máchání+
Ano
Máchání + odstřeďování
Ne
Hladina změkčovacího prostředku
Ne
Odstředění
1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování
Steam
Ne
Teplota
Studená/20/30/40/60/95 ℃
Čištění bubnu
Ano
TurboWash
Ano
Praní
Ne
Wi-Fi
Ano
Redukce pomačkání
Ne
EAN CODE
EAN Code
8806096614273
KAPACITA
Maximální kapacita praní (kg)
11
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LED displej
Signalizace uzamčení dveří
Ano
Číselný ukazatel
18:88
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660 x 890 x 660
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
620
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
1 100
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
Váha s obalem (kg)
72,0
Váha (kg)
68,0
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (praní)
A
FUNKCE
6 Motion DD
Ano
Přidání prádla
Ne
AI DD
Ano
Automatický restart
Ano
Centrum System
Ne
Lopatky bubnu
Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli
Osvětlení bubnu
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Signalizace ukončení cyklu
Ano
ezDispense
Ne
Systém detekce pěny
Ano
Inverter DirectDrive
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Senzor zatížení
Ano
Volitelné maximální otáčky (ot./min.)
1400
Buben z nerezové oceli
Ano
Steam
Ano
Steam+
Ne
TurboWash360˚
Ano
Typ
Pračka s předním plněním
Senzor vibrací
Ano
Přívod vody (teplá/studená)
Pouze studená
Hladina vody
Auto
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Bílá
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ano
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
5
Eco 40-60 (Plná náplň)
0,605
Eco 40-60 (1/2 náplň)
0,285
Eco 40-60 (1/4 náplň)
0,175
Třída energetické účinnosti
A
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
31
Maximální otáčky (ot/min.)
1 351
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
71
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,5
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,5
Otáčkový výkon – třída účinnosti
B
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
53,9
Běžný program (pouze praní)
Eco 40–60 40 ℃
Čas (min.) – (úplné naplnění)
240
Čas (Min) - (1/2 náplň)
180
Čas (Min) - (1/4 náplň)
145
Kapacita praní (kg)
11
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
46
PROGRAMY
Dětská parní péče
Ne
AI Wash
Ano
Program Pro alergiky
Ano
Automatické praní
Ne
Dětská péče
Ne
Dětské oblečení
Ne
Povlečení
Ne
Malý objem
Ne
Barevné prádlo
Ne
Bavlna
Ano
Bavlna+
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Jemné prádlo
Ne
Načíst program
Ano
Péřová bunda
Ne
Pokrývky
Ne
Syntetika
Ano
Eco 40-60
Ano
Jemná péče
Ne
Hygiena
Ne
Intenzivní 60
Ne
Redukce mikroplastů
Ano
Smíšené prádlo
Ano
Outdoorové oblečení
Ne
Rychlý 14 (Rychle 14)
Ano
Rychlý 30
Ne
Rychlé praní
Ne
Rychlé praní+sušení
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Máchání+Odstředění
Ne
Tiché praní
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Manžety a límce
Ne
Pouze odstředění
Ne
Sportovní oblečení
Ano
Skvrny
Ne
Parní osvěžení prádla
Ne
Čištění bubnu
Ne
TurboWash 39
Ano
TurboWash 49
Ne
TurboWash 59
Ne
Praní + sušení
Ne
Vlna (Ruční praní / Vlna)
Ano
SMART TECHNOLOGIE
Stažení programů
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
Smart Diagnosis
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Doba do čištění bubnu
Ano
Chytré párování
Ano
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
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