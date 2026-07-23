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Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Průvodce při koupi LG pračky
Časté otázky
Se kterými modely praček a sušiček lze spojovací díl kombinovat?
Spojovací díl lze použít pro všechny pračky a sušičky LG s předním plněním a hloubkou 55–65 cm.
Je pro montáž potřeba technik?
Z bezpečnostních důvodů není doporučeno instalovat sušičku na jiný spotřebič samostatně. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti sušičky doporučujeme provádět instalaci alespoň ve dvou osobách nebo využít služeb profesionálního technika.
Lze spojit pračku a sušičku s rozdílnou hloubkou?
Ano, spojovací sada funguje i v případě, že má pračka a sušička různou hloubku. Je však nutné použít správné podpěry, které jsou součástí balení.
Mohu umístit pračku nahoru a sušičku dolů?
V žádném případě. Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být pračka vždy dole a sušička nahoře.
Lze sadu použít i s jinými značkami?
Ne. Tato spojovací sada je kompatibilní pouze s LG pračkami a sušičkami.
Jakou hmotnost unese výsuvná police?
Výsuvná police unese až 16 kg prádla.
Doporučujeme však zvýšenou opatrnost, aby vám prádlo nespadlo na zem.
Všechny specifikace
EAN CODE
EAN Code
8806096536520
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