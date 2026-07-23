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Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná

Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná

DK2S
Čelní pohled na Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná DK2S
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Čelní pohled na Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná DK2S
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná
Mezikus pro pračky LG s hloubkou 55 - 65 cm | DK2S | Spojovací díl pro pračku a sušičku s výsuvem | Stříbrná

Hlavní funkce

  • Mezikus určený pro umístění mezi pračku a sušičku pro odkládací prostor navíc
  • Jednoduchá instalace
  • Lze použít pro všechny pračky a sušičky LG s předním plněním a hloubkou 55-65 cm
  • Praktická výsuvná police je vhodná na odložení či třídění vypraného nebo usušeného prádla
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Průvodce při koupi LG pračky

Přečtěte si, jak vybrat tu nejlepší pračku pro vaši domácnost volbou vhodné velikosti, kapacity, funkcí a spotřeby energie. Seznamte se také s nejmodernější technologií LG, která pokaždé zajistí účinné a efektivní praní.
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Prací set (pračka + sušička)

Prací set (pračka + sušička)

Možnost instalace mezikusu s výsuvnou plochou mezi pračku a sušičku (prodávané samostatně).

 Časté otázky

Q.

Se kterými modely praček a sušiček lze spojovací díl kombinovat?

A.

Spojovací díl lze použít pro všechny pračky a sušičky LG s předním plněním a hloubkou 55–65 cm.

Q.

Je pro montáž potřeba technik?

A.

Z bezpečnostních důvodů není doporučeno instalovat sušičku na jiný spotřebič samostatně. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti sušičky doporučujeme provádět instalaci alespoň ve dvou osobách nebo využít služeb profesionálního technika.

Q.

Lze spojit pračku a sušičku s rozdílnou hloubkou?

A.

Ano, spojovací sada funguje i v případě, že má pračka a sušička různou hloubku. Je však nutné použít správné podpěry, které jsou součástí balení.

Q.

Mohu umístit pračku nahoru a sušičku dolů?

A.

V žádném případě. Z bezpečnostních a stabilizačních důvodů musí být pračka vždy dole a sušička nahoře.

Q.

Lze sadu použít i s jinými značkami?

A.

Ne. Tato spojovací sada je kompatibilní pouze s LG pračkami a sušičkami. 

Q.

Jakou hmotnost unese výsuvná police?

A.

Výsuvná police unese až 16 kg prádla.

Doporučujeme však zvýšenou opatrnost, aby vám prádlo nespadlo na zem.

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EAN CODE

  • EAN Code

    8806096536520

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