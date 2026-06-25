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PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus

PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus

LAUNWDSN43
Čelní pohled na PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus LAUNWDSN43
Pohled zepředu na pračku LG FPSR5A14WL
front view with door open
left side zoom view
side zoom view with door open
side with detergent poet open view
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
Čelní pohled na PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus LAUNWDSN43
Pohled zepředu na pračku LG FPSR5A14WL
front view with door open
left side zoom view
side zoom view with door open
side with detergent poet open view
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus ZDARMA

Hlavní funkce

  • AI Praní pro optimální péči o prádlo
  • Sušička: ThinQ™- Inteligentní funkce přes Wi-Fi
  • Automatické čištění kondenzátoru sušičky
  • Sušička volitelný režim sušení Energie / Čas
  • 10 let záruky na motor pračky + motor a kompresor sušičky
Další
AI DD™

AI DD™

Až o 18% efektivnější péče

Na základě údajů z 20 000 ruzných pracích cyklů vybere AI DD™ nejvhodnější kombinaci pracích pohybů, které jsou šetrné k prádlu a zároveň skvěle vyperou.

*Testováno společností Intertek v březnu 2019. Program Bavlna s náplní 2 kg spodního prádla v porovnání s programem Bavlna (modely F4V9RWP2W a FC1450S2W).Výsledky se mohou lišit v závislosti na náplni a okolních podmínkách.
*AI DD je k dispozici v programu AI WASH

Co je to AI DD™

Co je to AI DD™

Technologie AI DD™ detekuje nejen hmotnost, ale také jemnost látek, a zvolí optimální nastavení pracích pohybů.
Méně vibrací a hluku

Méně vibrací a hluku

Méně vibrací a hluku

Inverter Direct Drive motor s přímým připojením k bubnu, který pohání naše pračky, je super spolehlivý a skutečně tichý. Víme, že je jedním z nejlepších motorů praček na trhu, což je důvodem, proč na všechny naše pračky poskytujeme standardní desetiletou záruku na motor a jeho součásti1. To není úplně standardní, že?

*Doporučená maximální kapacita se může lišit pro každý prací program, další podrobnosti naleznete v příručce uživatele.
10letá záruka na Direct Drive motor praček (jen na daný díl), viz podmínky prodloužené záruky (nutné prostudovat).

Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis rychle řeší téměř každý menší problém, než se z něj stane problém větší.

Zatočte s alergeny díky síle páry

Zatočte s alergeny díky síle páry

Technologie LG Steam™ redukuje alergeny, jako jsou prachoví roztoči, kteří mohou způsobovat alergie nebo respirační onemocnění.

*Program „Pro alergiky“ je schválen organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje domácí alergeny jako jsou prachoví roztoči.

Dvojitá úspora energie a času

Dvojitá úspora energie a času

DUAL Inverter Heat Pump™

Dvojitá úspora energie a času

Pokročilá invertorová technologie s duálním invertorovým tepelným čerpadlem se vyznačuje vyšší úsporou energie a šetří čas jako nikdy předtím.
Sušení při vyšší teplotě pro redukci alergenů

Sušení při vyšší teplotě pro redukci alergenů

Péče pro alergiky

Sušení při vyšší teplotě pro redukci alergenů

Redukce až 99,9 % prachových roztočů

Program Pro alergiky

Redukce až 99,9 % prachových roztočů

Snižuje až o 99,9 % množství prachových roztočů, kteří mohou způsobovat alergie nebo problémy s dýcháním. Zvyšte tak kvalitu svého života.

*Program „Pro alergiky“ snižuje až o 99,9% množství prachových roztočů.

Úspora energie pro Váš klid

DUAL Inverter Heat Pump™

Úspora energie pro Váš klid

Sušička s technologií DUAL Inverter Heat Pump™ nabízí energetickou mimořádnou účinnost.
Úspora energie pro Váš klid

Úspora energie pro Váš klid

Energetická třída* A+++

*V rozsahu A+++ až D Dle standardů IEC, program Bavlna, režim Energie.

Udržuje optimální výkon sušičky

Udržuje optimální výkon sušičky

Automatické čištění kondenzátoru

Udržuje optimální výkon sušičky

Automatické čištění kondenzátoru spočívá v silném průplachu vodou, díky čemuž je kondenzátor stále čistý a výkon sušičky optimální. Kromě toho není vyžadováno žádné čištění, takže budete mít více času pro sebe.
Dokonalý pár s ThinQ™

Možnost párování pračky a sušičky LG

Dokonalý pár s ThinQ™

Svůj přístroj můžete ovládat na dálku, můžete si stahovat nové cykly, vaše sušička je jednoduše inteligentní. Díky Wi-Fi připojení je interakce s ní zcela jednoduchá a zároveň umožňuje přístup k nejnovějším inovacím.

Průvodce při koupi LG pračky

Přečtěte si, jak vybrat tu nejlepší pračku pro vaši domácnost volbou vhodné velikosti, kapacity, funkcí a spotřeby energie. Seznamte se také s nejmodernější technologií LG, která pokaždé zajistí účinné a efektivní praní.
ZJISTIT VÍCE

Prací set (pračka + sušička)

Možnost instalace mezikusu s výsuvnou plochou mezi pračku a sušičku (prodávané samostatně).








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