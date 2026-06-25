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PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus
PRACÍ SET | LG Pračka 11 kg FPSR5A14WL + Sušička 9 kg RC91V9AV4N + Výsuvný mezikus
*Testováno společností Intertek v březnu 2019. Program Bavlna s náplní 2 kg spodního prádla v porovnání s programem Bavlna (modely F4V9RWP2W a FC1450S2W).Výsledky se mohou lišit v závislosti na náplni a okolních podmínkách.
*AI DD je k dispozici v programu AI WASH
*Doporučená maximální kapacita se může lišit pro každý prací program, další podrobnosti naleznete v příručce uživatele.
10letá záruka na Direct Drive motor praček (jen na daný díl), viz podmínky prodloužené záruky (nutné prostudovat).
Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis rychle řeší téměř každý menší problém, než se z něj stane problém větší.
*Program „Pro alergiky“ je schválen organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje domácí alergeny jako jsou prachoví roztoči.
*Program „Pro alergiky“ snižuje až o 99,9% množství prachových roztočů.
*V rozsahu A+++ až D Dle standardů IEC, program Bavlna, režim Energie.
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