SET | LG WashTower WT1210BBF + Kombinovaná chladnička GBBS322AEV
RFWTSET2
Hlavní funkce
- Wash Tower: TurboWash 360° - praní za 39 minut
- Wash Tower: Steam parní praní, AI Direct Drvie motor
- Wash Tower:Duální invertorové tepelné čerpadlo (režim energie / čas), Automatické čištění kondenzátoru
- Chladnička/WashTover: ThinQ + WiFi chytré + AI funkce
- Chladnička: Fresh Converter+ – elektronické řízení optimální teploty (maso + ryby + sýry)
- Chladnička: DoorCooling+™ – rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
FAQ
Q.
Co je třeba zvážit při nákupu kombinované chladničkyr?
A.
Při výběru kombinované chladničky LG zvažte klíčové faktory, jako je úložný prostor, energetická účinnost a inteligentní technologie chlazení.
Inteligentní a elegantní řešení společnosti LG pomáhají maximalizovat efektivitu skladování a zároveň udržují vaše potraviny čerstvé*.
Hledejte inovace, jako je LinearCooling™, které pomáhají udržovat stabilnější teploty v celé chladničce, a DoorCooling+™, které pomáhají chladit potraviny v dveřích.
Prémiový design plochých dveří kombinované chladničky LG a výběr moderních barev a povrchových úprav také dodává vaší kuchyni stylový nádech.
*Na základě výsledků testů TÜV Rheinland pomocí interní testovací metody kombinované chladničky LG, která porovnává míru úbytku hmotnosti zeleniny u modelu s linear cooling a modelu bez linear cooling, vykazoval model s linear cooling nižší míru úbytku hmotnosti.
Q.
Jakou velikost chladničky potřebuji?
A.
TSprávná velikost chladničky závisí na vaší domácnosti a potřebách skladování. Obecné doporučení:
-Vysoká kombinovaná chladnička o objemu 304–387 litrů je ideální pro 1–2 osoby.
-Úzké multi door modely s objemem 506–530 l jsou vhodné pro rodiny s 3–4 členy.
-Pro větší domácnosti jsou vhodnou volbou multi door modely, nebo modely amerického typu s objemem 635–750 l.
Při výběru vhodné kapacity zvažte, jak často nakupujete, kolik čerstvých a mražených potravin skladujete a kolik místa máte v kuchyni k dispozici.
Q.
Jak změním nastavení teploty na své chladničce LG?
A.
Pomocí ovládacího panelu na dveřích nebo uvnitř chladničky nastavte požadovanou teplotu pro vaši chladničku či mrazničku. U podporovaných modelů můžete také použít aplikaci LG ThinQ™ na svém smartphonu ke změně nastavení teploty na dálku.
Q.
Co znamená, že chladnička je beznámrazová?
A.
Námraza se tvoří, když vodní pára narazí na ledově studené chladicí spirály, poté kondenzuje na vodu, která okamžitě zamrzne. Bezzámrazová chladnička používá časovač k pravidelnému zapínání ohřívací spirály kolem chladicí spirály, aby rozpustil led, čímž se automaticky zabrání hromadění námrazy.
Průvodce při koupi LG pračky
Přečtěte si, jak vybrat tu nejlepší pračku pro vaši domácnost volbou vhodné velikosti, kapacity, funkcí a spotřeby energie. Seznamte se také s nejmodernější technologií LG, která pokaždé zajistí účinné a efektivní praní.
*Obrázky produktu na snímku nebo videu slouží pouze k ilustrativním účelům a reálný produkt se může lišit.
- Kombinovaná chladnička LG | A | 375 l | Smart Invertorový kompresor | Černá/šedá
- LG WashTower | 12 / 10 kg |1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™360°|Černá/šedá
Klíčová vlastnost
OBJEM - Celkový objem (l)
375
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
597 x 2 030 x 674
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)
112
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída
A
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru
Smart Inverter kompresor (BLDC)
VLASTNOSTI - InstaView
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)
Ano
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)
Černá ocel essence
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Typ produktu
Kombinovaná chladnička
Standardní/hloubka pracovní desky
Hloubka pracovní desky
Energetická třída
A
OBJEM
Celkový objem (l)
375
Objem mrazničky (l)
113
Objem chladničky (l)
225
Objem zásuvek pro chlazené potraviny (l)
37
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Interní LED displej
LED Display
Expresní mrazení
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
Hmotnost v obalu (kg)
103
Hmotnost výrobku (kg)
96
Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)
2 030
Výška po horní část skříně (mm)
2 030
Hloubka s madlem (mm)
674
Hloubka bez dveří (mm)
608
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
597 x 2 030 x 674
VLASTNOSTI
DoorCooling+
Ano
LINEAR Cooling
Ano
InstaView
Ne
VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY
Manuální výrobník ledu
Zásobník na led
Dávkovač vody
Ne
Automatický výrobník ledu
Ne
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Dveře (Materiál)
VCM
Povrch (dveře)
Černá ocel essence
Dekor vnitřní stěny
Ne
Typ madla
Vodorovná kapsa
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Typ kompresoru
Smart Inverter kompresor (BLDC)
Spotřeba energie (kWh/rok)
112
Klimatická třída
T
Hlučnost (dB)
29
Hlučnost (třída)
A
VYBAVENÍ CHLADNIČKY
Průhledné koše do dveří
4
Osvětlení chladničky
Horní LED
Police z tvrzeného skla
3
Box na zeleninu
Ano (2)
Držák na víno
Ano (5 láhví)
Multi-Air Flow
Ano
Sklopná police
Sklopná v jednom kroku
Pure N Fresh
Ne
Zásuvka na zeleninu [Fresh Zone]
Ne
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ano
ThinQ (Wi-Fi)
Ano
EAN CODE
Čarový kód
8806096627457
VYBAVENÍ MRAZNIČKY
Zásuvky mraznička
3 průhledné
INFORMACE O SHODĚ
