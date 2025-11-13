About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Laserový projektor LG ProBeam BU70QGT 4K pro digitální značení s jasem 7 000 ANSI lumenů

Laserový projektor LG ProBeam BU70QGT 4K pro digitální značení s jasem 7 000 ANSI lumenů

Laserový projektor LG ProBeam BU70QGT 4K pro digitální značení s jasem 7 000 ANSI lumenů

BU70QGT
Pohled zezadu
Pohled zezadu
Pohled zprava
Boční pohled z +15°
Pohled zezadu z +15°
Boční pohled z -15°
Pohled shora
detailní pohled na porty
Dálkový ovladač
+30stupňový boční pohled na dálkové ovládání
Pohled zezadu
Pohled zezadu
Pohled zprava
Boční pohled z +15°
Pohled zezadu z +15°
Boční pohled z -15°
Pohled shora
detailní pohled na porty
Dálkový ovladač
+30stupňový boční pohled na dálkové ovládání

Hlavní funkce

  • Jas 7 000 ANSI lumenů
  • Laser 4K UHD a kontrastní poměr 3M:1
  • Velikost obrazovky od 40“ do 300“
  • Technologie Edge Blending
  • Rotace obrazovky a Point warping
Další
Logo LG ProBeam.

Logo LG ProBeam.

Inteligentní digitální značení pro rozsáhlé zobrazení

V tomto videu jsou představeny produktové obrázky LG ProBeam, scény, ve kterých se produkt používá, a jeho funkce.

Logo LG ProBeam.

Kvalita obrazu

7 000 ANSI lumenů

4K UHD (3840 x 2160)

Snadná instalace

Edge Blending

Rotace obrazovky a Point warping

Efektivní správa

SuperSign

LG ConnectedCare

Univerzální projektor pro různá pole

Projektor namontovaný na stropě muzea promítá umělecké dílo, které sleduje žena.

Muzea a galerie

Stropní projektor v kanceláři promítá paprsek, který zobrazuje různé grafy.

Firemní řešení

Projektor je namontován na stropě přednáškového sálu a promítá vzdělávací materiály týkající se automobilů.

Vzdělávání

Projektor je namontován na stropě restaurace a promítá video muže hrajícího na klavír.

Restaurace

Tři projektory jsou namontovány na stropě sportovního baru a každý z nich promítá videa z baseballu, basketbalu a fotbalu.

Sportovní bary

Projektor namontovaný na stropě muzea promítá umělecké dílo, které sleduje žena.
Stropní projektor v kanceláři promítá paprsek, který zobrazuje různé grafy.
Projektor je namontován na stropě přednáškového sálu a promítá vzdělávací materiály týkající se automobilů.
Projektor je namontován na stropě restaurace a promítá video muže hrajícího na klavír.
Tři projektory jsou namontovány na stropě sportovního baru a každý z nich promítá videa z baseballu, basketbalu a fotbalu.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Laser 4K UHD a kontrastní poměr 3M:1

Výjimečná kvalita obrazu

Díky 8,3 megapixelům s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160) poskytuje LG ProBeam přesné detaily od 40" až po 300" obrazovku. Díky kontrastnímu poměru 3M:1 dokáže vyjádřit hlubokou tmu a jas.

Tento snímek porovnává rozdíly v kvalitě obrazu mezi rozlišením WUXGA (1920 x 1200), vylepšením 4K (3840 x 1080) a rozlišením 4K UHD (3840 x 2160).

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Projektor v hale promítá na zeď obrázek hory.

Jas 7 000 ANSI lumenů

Přesné barvy i v jasném prostředí

Díky jasu 7 000 ANSI lumenů dokáže monitor LG BU70QGT zobrazit čistý obraz i v jasných vnitřních prostředích, jako jsou například vestibuly budov.

* Jas (ANSI Lumen) je založen na vnímaném jasu promítaného obrazu.

Edge Blending

Souvislý panoramatický pohled

Díky podpoře technologie Edge Blending, která kontroluje jas v oblasti, kde se překrývá promítané světlo, dokáže zajistit bezešvé propojení bez zvýšení jasu v místech, kde musí být současně použity dva nebo více projektorů.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Flexibilní a snadná instalace

Snadná korekce zkreslení obrazovky

Díky funkci zoomu x1,6 a posunu objektivu (V +60/-33 %, H ±28 %) může uživatel snadno nastavit obrazovku pomocí jemného doladění úpravou objektivu a zoomu.

Posun objektivu (V +60/-33 %, H ±28 %)

1,6 x zoom

* Výše uvedené funkce jsou motorizované a lze je nastavit pomocí dálkového ovladače.

Až 25 bodů pro korekci obrazu

Snadné a přesné nastavení obrazu

Pomocí 4/9/15/25 bodů pro korekci obrazu můžete upravovat vodorovné i svislé zkreslení obrazu a nastavit přesné zobrazení.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výše uvedená funkce je motorizovaná a lze ji nastavit pomocí dálkového ovladače.

Tato animace ukazuje otáčení obrazovky promítané na zeď bez fyzické změny polohy projektoru.

Rotace obrazovky

Otáčejte obrazovku podle potřeby

Díky funkci rotace obrazovky můžete projektor instalovat kdekoliv je potřeba nebo otáčet obrazovku bez fyzického přemísťování projektoru.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

SuperSign

Snadná správa a údržba

Díky podpoře funkcí optimalizovaných pro zobrazovací zařízení jsou k dispozici různá řešení, jako je distribuce obsahu a vzdálená správa instalovaných projektorů.

LG SuperSign CMS

Je to softwarové řešení správy obsahu optimalizované pro zobrazovací zařízení se systémem LG webOS. Podporuje více displejů a účtů a snadný přístup k serveru pro více uživatelů z PC nebo mobilu a dále tvorbu a úpravu obsahu, plánování a distribuci.

LG SuperSign Control+

SuperSign Control+ je software pro dálkový ovladač a monitorování. Slouží k nasazení ve velkém měřítku. K serveru SuperSign Control+ má síťový přístup více správců a monitoruje v reálném čase stav připojených displejů, ovládá je a upravuje nastavení.

LG ConnectedCare

Jde o cloudové řešení, pomocí něhož lze vzdáleně spravovat provozní stav instalovaných projektorů na podporu stability vašeho podnikání díky vzdálenému monitorování a diagnostice chyb.

Sledování obrazu v reálném čase.

1. Monitorování v reálném čase

Snímek call centra B2B: žádost o pomoc

2. Call centrum B2B: žádost o pomoc

Snímek přípravy servisního technika: mobilní diagnostika.

3. Příprava servisního technika: mobilní diagnostika

Snímek návštěvy servisního technika na pracovišti.

4. Návštěva servisního technika na pracovišti

Snímek odstraňování problémů.

5. Odstraňování potíží

Snímek problém vyřešen.

6. Vyřešení problému

* Uživatelům mohou být podle příslušné oblasti účtovány dodatečné poplatky za používání služeb SuperSign Control+, SuperSign CMS a LG ConnectedCare™.

LG Projection Calculator

Pomocí nástroje LG Projection Calculator můžete simulovat umístění projektoru LG ve vašem prostoru.

Tisk

Všechny specifikace

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás