We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Laserový projektor LG ProBeam BU70QGT 4K pro digitální značení s jasem 7 000 ANSI lumenů
Kvalita obrazu
7 000 ANSI lumenů
4K UHD (3840 x 2160)
Snadná instalace
Edge Blending
Rotace obrazovky a Point warping
Efektivní správa
SuperSign
LG ConnectedCare
Univerzální projektor pro různá pole
Muzea a galerie
Firemní řešení
Vzdělávání
Restaurace
Sportovní bary
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Laser 4K UHD a kontrastní poměr 3M:1
Výjimečná kvalita obrazu
Díky 8,3 megapixelům s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160) poskytuje LG ProBeam přesné detaily od 40" až po 300" obrazovku. Díky kontrastnímu poměru 3M:1 dokáže vyjádřit hlubokou tmu a jas.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Jas (ANSI Lumen) je založen na vnímaném jasu promítaného obrazu.
Edge Blending
Souvislý panoramatický pohled
Díky podpoře technologie Edge Blending, která kontroluje jas v oblasti, kde se překrývá promítané světlo, dokáže zajistit bezešvé propojení bez zvýšení jasu v místech, kde musí být současně použity dva nebo více projektorů.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Flexibilní a snadná instalace
Snadná korekce zkreslení obrazovky
Díky funkci zoomu x1,6 a posunu objektivu (V +60/-33 %, H ±28 %) může uživatel snadno nastavit obrazovku pomocí jemného doladění úpravou objektivu a zoomu.
* Výše uvedené funkce jsou motorizované a lze je nastavit pomocí dálkového ovladače.
Až 25 bodů pro korekci obrazu
Snadné a přesné nastavení obrazu
Pomocí 4/9/15/25 bodů pro korekci obrazu můžete upravovat vodorovné i svislé zkreslení obrazu a nastavit přesné zobrazení.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
* Výše uvedená funkce je motorizovaná a lze ji nastavit pomocí dálkového ovladače.
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
SuperSign
Snadná správa a údržba
Díky podpoře funkcí optimalizovaných pro zobrazovací zařízení jsou k dispozici různá řešení, jako je distribuce obsahu a vzdálená správa instalovaných projektorů.
LG SuperSign CMS
Je to softwarové řešení správy obsahu optimalizované pro zobrazovací zařízení se systémem LG webOS. Podporuje více displejů a účtů a snadný přístup k serveru pro více uživatelů z PC nebo mobilu a dále tvorbu a úpravu obsahu, plánování a distribuci.
LG SuperSign Control+
SuperSign Control+ je software pro dálkový ovladač a monitorování. Slouží k nasazení ve velkém měřítku. K serveru SuperSign Control+ má síťový přístup více správců a monitoruje v reálném čase stav připojených displejů, ovládá je a upravuje nastavení.
LG ConnectedCare
Jde o cloudové řešení, pomocí něhož lze vzdáleně spravovat provozní stav instalovaných projektorů na podporu stability vašeho podnikání díky vzdálenému monitorování a diagnostice chyb.
* Uživatelům mohou být podle příslušné oblasti účtovány dodatečné poplatky za používání služeb SuperSign Control+, SuperSign CMS a LG ConnectedCare™.
LG Projection Calculator
Pomocí nástroje LG Projection Calculator můžete simulovat umístění projektoru LG ve vašem prostoru.
Všechny specifikace
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.