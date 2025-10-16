Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

PRAVIDLA PROMOAKCE
„BLACK FRIDAY“

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROMOAKCE

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) promoakce „BLACK FRIDAY“ („Promoakce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Promoakce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

1.2 Pořadatelem a organizátorem Promoakce je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 („Pořadatel“).

2.  DOBA A MÍSTO KONÁNÍ PROMOAKCE

2.1 Promoakce probíhá v termínu  od 30. 10. 2024  00:01 hod. do 30. 11. 2024 23:59 hod.  (dále jen „Doba  konání“)   v  internetovém   obchodě  https://www.lg.com/cz   („Eshop“).  Pořadatel   si vyhrazuje právo  úpravy Doby  konání  Promoakce. Promoakce  se vztahuje  výhradně na  nákup prostřednictvím Eshopu.

3. ÚČAST NA PROMOAKCI A JEJÍ  ZMĚNY

3.1 Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Promoakce zakoupí některý z elektro výrobků podporovaných touto Promoakcí („Promoprodukt“), a to přímo v Eshopu Pořadatele.

 

3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu seznamu Promoproduktů a jejich cen. Slevu Účastník získá při nákupu vybraných Promoproduktů.

 

3.3 Předmětem Promoakce je jednorázová sleva 10% až 50% na vybrané Promoprodukty („Sleva“). Slevu je možné uplatnit pouze na jeden kus od každého modelu konkrétního výrobku. Slevu není možné uplatnit na 2 a více totožných modelů Promoproduktů.

 

3.4 Účastník bere na vědomí, že:

 

(a) po přihlášení se k zákaznickému účtu na lg.com/cz nebo po provedení registrace k novému zákaznickému účtu na lg.com/cz, se po přidání Promoproduktu do košíku Eshopu Sleva v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí;

 

(b) podmínkou získání nároku na Slevu Promoproduktu je uplatnění promokódu ve znění: 5BLACKFRIDAY, 10BLACKFRIDAY, 15BLACKFRIDAY nebo 20BLACKFRIDAY („Kupón“). Kupón se v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí ve výpisu kupónů.

 

(c) pokud se bude v nákupním košíku, vedle Promoproduktu, nacházet také produkt jiný, příslušná Sleva Promoakce bude uplatněna pouze na Promoprodukty;

 

(d) Slevu na Promoprodukty nelze kombinovat se slevou pro účastníky zaměstnaneckého VIP programu;

 

(e) tuto Promoakci nelze kombinovat s jakoukoli další promoakcí, akcí či slevou webu lg.com/cz, a to ani s takzvanou Uvítací slevou či slevou poskytnutou službou LG Asistent;

 

(f) při nákupu Promoproduktů je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele, resp. Eshopu a těmito Pravidly.

4. OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ  A  SVOLENÍ  K POŘÍZENÍ  PODOBIZNY  A  UŽITÍ ZÁZNAMU

4.1 Účastí v Promoakci Účastník - spotřebitel bere na vědomí, že společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

 

4.2 Jako subjekt údajů má Účastník – spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka - spotřebitele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník – spotřebitel možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré zakoupené produkty.

 

5.2 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na webové stránce https://www.lg.com/cz/promotions/black-friday-all/ („Webová stránka“).

 

5.3 Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese cz.obs@lge.com.

 

5.4 Účastí v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

5.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.

 

5.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

5.8 Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

5.9 Pravidla Promoakce jsou účinná dnem 30. 10. 2024

 

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROMOPRODUKTŮ

ModelSlevaKupón/Jednorázová slevaNázev
22MR410-B.AEUQ5%5BLACKFRIDAY21,45" Full HD monitor s technologií AMD FreeSync™
24BA550-B.AEUQ5%5BLACKFRIDAY24" IPS monitor s rozlišením Full HD
27BA550-B.AEUQ5%5BLACKFRIDAY27" IPS monitor s rozlišením Full HD
27BQ75QB-B.AEU10%10BLACKFRIDAYMonitor IPS s úhlopříčkou 27", rozlišením QHD (2560x1440) a rozhraním USB typu C™
27GS50F-B.AEUQ10%10BLACKFRIDAY27" herní monitor UltraGear™ FHD 180 Hz | 1ms MBR, HDR 10
27TQ615S-PZ.AEU10%10BLACKFRIDAY27" LG TV monitor s DVB-T2 tunerem
27UQ850V-W.AEU10%10BLACKFRIDAY27" displej IPS s rozlišením UHD 4K a kontrastním poměrem 2000:1
27US500-W.AEU10%10BLACKFRIDAY27“ 4K UHD UltraFine™ IPS monitor
29BN650-B.AEU10%10BLACKFRIDAY29" LG UHD monitor s IPS displejem
32UP55NP-W.AEU10%10BLACKFRIDAY31,5" monitor UHD 4K(3840x2160) s USB Type-C™
34GS95QE-B.AEU10%10BLACKFRIDAY34" zbrusu nový zakřivený herní monitor UltraGear™ OLED se zakřivením 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240 Hz, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
34WQ75C-B.AEU10%10BLACKFRIDAY34" zakřivený monitor 21:9 UltraWide™ QHD (3440 × 1440)
34WR50QK-B.AEU10%10BLACKFRIDAY34" UltraWide QHD prohnutý monitor
GBB92MCB2P.AMCQEUR10%10BLACKFRIDAYKombinovaná chladnička LG | A | 384 l | Lineární kompresor | DoorCooling+™
GBV7280AEV.AEVQEUR10%10BLACKFRIDAYKombinovaná chladnička LG | A | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
GBP62PZNBC.APZQEUR10%10BLACKFRIDAYKombinovaná chladnička LG | B | 384 l | Lineární kompresor | DoorCooling+™
GBP62DSNCN1.ADSQEUR10%10BLACKFRIDAYKombinovaná chladnička LG | C | Smart invertorový kompresor | DoorCooling+™
MS2032GAS.BBKQEUD10%10BLACKFRIDAYMikrovlnná trouba | Objem 20 l | EasyClean™ povrch
24GS50F-B.AEUQ15%15BLACKFRIDAY24" herní monitor UltraGear™ FHD 180 Hz | 1ms MBR, HDR 10
24GS60F-B.AEU15%15BLACKFRIDAY24" herní monitor UltraGear™ Full HD IPS | 180 Hz, IPS 1 ms (GtG), HDR10
27GS75Q-B.AEU15%15BLACKFRIDAY27" herní monitor UltraGear™ QHD IPS 180 Hz (200 Hz po přetaktování) | 1 ms (GtG), HDR10
27GS85Q-B.AEU15%15BLACKFRIDAY27" herní monitor UltraGear™ QHD Nano IPS 180 Hz (200 Hz po přetaktování) | 1 ms (GtG), DisplayHDR™ 400
32GR93U-B.AEU15%15BLACKFRIDAY32" herní monitor LG UltraGear™ UHD s obnovovací frekvencí 144 Hz
32GS75Q-B.AEU15%15BLACKFRIDAY32" herní monitor UltraGear™ QHD IPS 180 Hz | 1 ms (GtG), DisplayHDR™ 400
32UQ750P-W.AEU15%15BLACKFRIDAYMonitor UHD 4K HDR s úhlopříčkou 31,5"
32UR550-B.AEU15%15BLACKFRIDAY31,5" UHD 4K HDR monitor
38WR85QC-W.AEU15%15BLACKFRIDAY38" zakřivený monitor UltraWide™ QHD+ (3840 × 1600)
49WQ95C-W.AEU15%15BLACKFRIDAYMonitor LG UltraWide™ Dual QHD
BF50RG.AEU15%15BLACKFRIDAYLaserový projektor LG ProBeam s rozlišením WUXGA (1920 × 1200) a jasem 5 000 ANSI lumenů
BU50RG.AEU15%15BLACKFRIDAYLaserový projektor LG ProBeam s rozlišením 4K (3840 × 2160) a jasem 5 000 ANSI lumenů
FSR5A34WG.ABWQPCZ15%15BLACKFRIDAY13 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
FA94V5UVW0.ABWQWCZ15%15BLACKFRIDAY9 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™
GBV7280BEV.AEVQEUR15%15BLACKFRIDAYKombinovaná chladnička LG | B | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
MH6535GIS.BBKQEUD15%15BLACKFRIDAYMikrovlnná trouba s grilem | 25 l | Smart Inverter | EasyClean™
MS23NECBW.BWHQEUD15%15BLACKFRIDAYMikrovlnná trouba | 23 l | Smart Inverter | EasyClean™
27GS60QC-B.AEUQ20%20BLACKFRIDAY27" zakřivený herní monitor UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz
27GS95QE-B.AEU20%20BLACKFRIDAY27'' herní monitor UltraGear™ OLED | HDR400 True black, 240 Hz, 0,03 ms(GtG)
27SR50F-B.AEU20%20BLACKFRIDAYLG MyView 27" Full HD IPS Smart Monitor s webOS
27SR50F-W.AEU20%20BLACKFRIDAY27'' Smart monitor IPS s rozlišením Full HD a systémem webOS
32SQ780S-W.AEU20%20BLACKFRIDAY32" 4K UHD Smart monitor s webOS a ergonomickým stojanem
32SR50F-W.AEU20%20BLACKFRIDAY32'' Smart monitor IPS s rozlišením Full HD a systémem webOS
40WP95CP-W.AEU20%20BLACKFRIDAY39,7" zakřivený UltraWide™ 5K2K Nano IPS displej
45GS95QE-B.AEU20%20BLACKFRIDAY45" zakřivený herní monitor UltraGear™ OLED | 800R, DisplayHDR True Black 400, 240 Hz, 0,03 ms(GtG)
HU915QE.AEU20%20BLACKFRIDAYLaserový projektor LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD UST
FSR7A04PG.APTQWCZ20%20BLACKFRIDAY10 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™
FSR9A94WC.ABWQPCZ20%20BLACKFRIDAY9 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°
FASR3A04WS.ABWQPCZ20%20BLACKFRIDAY10 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™
FLR7A82PG.APTQPCZ20%20BLACKFRIDAY8 kg slim parní pračka LG  | A | 1200 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™
FCR5A06WW.ABWQPCZ20%20BLACKFRIDAY10 kg parní pračka / 6 kg sušička LG | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
FCR5A85WW.ABWQPCZ20%20BLACKFRIDAY8 kg slim parní pračka / 5 kg sušička LG | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
RC81V9AV2W.BBWQKCZ20%20BLACKFRIDAY8 kg sušička LG | Režim Energie / Čas |  automatické čištění kondenzátoru | Wi-Fi
GLT51PZGSZ.APZQEUR20%20BLACKFRIDAYChladnička LG | E | 386 l | Smart invertorový kompresor | DoorCooling+™
GFT41PZGSZ.APZQEUR20%20BLACKFRIDAYMraznička LG | E | 324 l | Total No Frost | Multi Air Flow™
GBV31E0CPY.APYQEUR20%20BLACKFRIDAYKombinovaná chladnička LG | C | 344 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
GMG960EVEE.AEVQEUR20%20BLACKFRIDAYAmerická chladnička LG | E | 638 l | Lineární kompresor | InstaView™
GML960PYFE.APYQEUR20%20BLACKFRIDAYAmerická chladnička LG | E | 637 l | Lineární kompresor | UVnano™
GMG860EPBE.AEPQEUR20%20BLACKFRIDAYSlim Americká chladnička LG | E | 508 l | DoorCooling+™ | InstaView™
DF365FPS.APZQEUD20%20BLACKFRIDAYVolně stojící parní myčka nádobí LG| B | Inverter Direct Drive™ motor | True Steam™
DF455HPS.APZQEME20%20BLACKFRIDAYVolně stojící parní myčka nádobí LG| C | Inverter Direct Drive™ motor | True Steam™
    

 

ModelCena po akční slevě v KčNázev
55QNED776RB.AEU1399055" LG QNED AI QNED77 4K Smart TV s webOS23
GBV5240DPY.APYQEUR10990Kombinovaná chladnička LG | D | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
OLED42C44LA.AEU2398942" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED42C4
55QNED80T6A.AEU1489055" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
OLED55G45LW.AEU3999055" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV OLED55G4
SQM1.AEUSLLK2289LG Soundbar SQM1 s 2.0 kanály pro TV
XL5S.DEUSLLK5989LG XBOOM XL5S
55NANO81T6A.AEU1169055" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
OLED55B46LA.AEU2499055" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED55B4
OLED65B46LA.AEU3199065" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED65B4
OLED48C44LA.AEU2499048" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED48C4
OLED65G46LS.AEU4999065" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV OLED65G4
OLED65B46LA.AEU3199065" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED65B4
43QNED80T6A.AEU1198943" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
S80TR.DEUSLLK14989LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 5.1.3 kanálem S80TR
XL7S.DEUSLLK7290LG XBOOM XL7S
OLED77B46LA.AEU5498977" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED77B4
OLED65G45LW.AEU4999065" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV OLED65G4
SG10TY.DEUSLLK16989LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 3.1kanálový SG10TY
FLR5A92WW.ABWQPCZ99909 kg parní pračka LG | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD
FA2S8V3GN3H.ABWQPCZ79908,5 kg slim pračka LG | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
OLED55C43LA.AEU2598955" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED55C4
OLED48C43LA.AEU2148948" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED48C4
SC9S.DEUSLLK12989LG SC9S - soundbar
S70TY.AEUSLLK6990LG Soundbar S70TY
OLED77B4ELA.AEU4999077" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED77B4
OLED65C44LA.AEU3498965" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED65C4
OLED55C44LA.AEU2749055" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED55C4
OLED77C43LA.AEU5498977" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED77C4
OLED65C43LA.AEU3399065" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED65C4
XG9QBK.DEUSLLK6960XG9QBK
S90TR.DEUSLLK16989LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 7.1.3 kanálem S90TR
OLED65B4ELA.AEU3199065" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED65B4
OLED55B4ELA.AEU2499055" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED55B4
OLED77Z39LA.AEU199990LG SIGNATURE OLED 8K Z3 77“ Smart TV 2023
65QNED963QA.AEU3199065" LG QNED TV, webOS Smart TV
S95TR.DEUSLLK22990LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos a 9.1.5 kanálovým zvukem S95TR
S40TR.DEUSLLK3890LG Soundbar pro TV 4.1 kanál S40TR
75QNED87T6B.AEU2799075" LG QNED AI QNED87 4K Smart TV 2024
S60TR.AEUSLLK49905.1 kanálový LG Soundbar S60TR pro TV
TONE-T90S.AEUSLBK2990TONE-T90S