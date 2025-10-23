We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
PRAVIDLA PROMOAKCE
„BLACK FRIDAY“
1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROMOAKCE
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) promoakce „BLACK FRIDAY“ („Promoakce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Promoakce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.
1.2 Pořadatelem a organizátorem Promoakce je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 („Pořadatel“).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ PROMOAKCE
2.1 Promoakce probíhá v termínu od 30. 10. 2024 00:01 hod. do 30. 11. 2024 23:59 hod. (dále jen „Doba konání“) v internetovém obchodě https://www.lg.com/cz („Eshop“). Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy Doby konání Promoakce. Promoakce se vztahuje výhradně na nákup prostřednictvím Eshopu.
3. ÚČAST NA PROMOAKCI A JEJÍ ZMĚNY
3.1 Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Promoakce zakoupí některý z elektro výrobků podporovaných touto Promoakcí („Promoprodukt“), a to přímo v Eshopu Pořadatele.
3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu seznamu Promoproduktů a jejich cen. Slevu Účastník získá při nákupu vybraných Promoproduktů.
3.3 Předmětem Promoakce je jednorázová sleva 10% až 50% na vybrané Promoprodukty („Sleva“). Slevu je možné uplatnit pouze na jeden kus od každého modelu konkrétního výrobku. Slevu není možné uplatnit na 2 a více totožných modelů Promoproduktů.
3.4 Účastník bere na vědomí, že:
(a) po přihlášení se k zákaznickému účtu na lg.com/cz nebo po provedení registrace k novému zákaznickému účtu na lg.com/cz, se po přidání Promoproduktu do košíku Eshopu Sleva v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí;
(b) podmínkou získání nároku na Slevu Promoproduktu je uplatnění promokódu ve znění: 5BLACKFRIDAY, 10BLACKFRIDAY, 15BLACKFRIDAY nebo 20BLACKFRIDAY („Kupón“). Kupón se v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí ve výpisu kupónů.
(c) pokud se bude v nákupním košíku, vedle Promoproduktu, nacházet také produkt jiný, příslušná Sleva Promoakce bude uplatněna pouze na Promoprodukty;
(d) Slevu na Promoprodukty nelze kombinovat se slevou pro účastníky zaměstnaneckého VIP programu;
(e) tuto Promoakci nelze kombinovat s jakoukoli další promoakcí, akcí či slevou webu lg.com/cz, a to ani s takzvanou Uvítací slevou či slevou poskytnutou službou LG Asistent;
(f) při nákupu Promoproduktů je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele, resp. Eshopu a těmito Pravidly.
4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY A UŽITÍ ZÁZNAMU
4.1 Účastí v Promoakci Účastník - spotřebitel bere na vědomí, že společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
4.2 Jako subjekt údajů má Účastník – spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka - spotřebitele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník – spotřebitel možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré zakoupené produkty.
5.2 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na webové stránce https://www.lg.com/cz/promotions/black-friday-all/ („Webová stránka“).
5.3 Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese cz.obs@lge.com.
5.4 Účastí v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
5.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.
5.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
5.8 Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
5.9 Pravidla Promoakce jsou účinná dnem 30. 10. 2024
PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROMOPRODUKTŮ
|Model
|Sleva
|Kupón/Jednorázová sleva
|Název
|22MR410-B.AEUQ
|5%
|5BLACKFRIDAY
|21,45" Full HD monitor s technologií AMD FreeSync™
|24BA550-B.AEUQ
|5%
|5BLACKFRIDAY
|24" IPS monitor s rozlišením Full HD
|27BA550-B.AEUQ
|5%
|5BLACKFRIDAY
|27" IPS monitor s rozlišením Full HD
|27BQ75QB-B.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|Monitor IPS s úhlopříčkou 27", rozlišením QHD (2560x1440) a rozhraním USB typu C™
|27GS50F-B.AEUQ
|10%
|10BLACKFRIDAY
|27" herní monitor UltraGear™ FHD 180 Hz | 1ms MBR, HDR 10
|27TQ615S-PZ.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|27" LG TV monitor s DVB-T2 tunerem
|27UQ850V-W.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|27" displej IPS s rozlišením UHD 4K a kontrastním poměrem 2000:1
|27US500-W.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|27“ 4K UHD UltraFine™ IPS monitor
|29BN650-B.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|29" LG UHD monitor s IPS displejem
|32UP55NP-W.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|31,5" monitor UHD 4K(3840x2160) s USB Type-C™
|34GS95QE-B.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|34" zbrusu nový zakřivený herní monitor UltraGear™ OLED se zakřivením 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240 Hz, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
|34WQ75C-B.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|34" zakřivený monitor 21:9 UltraWide™ QHD (3440 × 1440)
|34WR50QK-B.AEU
|10%
|10BLACKFRIDAY
|34" UltraWide QHD prohnutý monitor
|GBB92MCB2P.AMCQEUR
|10%
|10BLACKFRIDAY
|Kombinovaná chladnička LG | A | 384 l | Lineární kompresor | DoorCooling+™
|GBV7280AEV.AEVQEUR
|10%
|10BLACKFRIDAY
|Kombinovaná chladnička LG | A | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
|GBP62PZNBC.APZQEUR
|10%
|10BLACKFRIDAY
|Kombinovaná chladnička LG | B | 384 l | Lineární kompresor | DoorCooling+™
|GBP62DSNCN1.ADSQEUR
|10%
|10BLACKFRIDAY
|Kombinovaná chladnička LG | C | Smart invertorový kompresor | DoorCooling+™
|MS2032GAS.BBKQEUD
|10%
|10BLACKFRIDAY
|Mikrovlnná trouba | Objem 20 l | EasyClean™ povrch
|24GS50F-B.AEUQ
|15%
|15BLACKFRIDAY
|24" herní monitor UltraGear™ FHD 180 Hz | 1ms MBR, HDR 10
|24GS60F-B.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|24" herní monitor UltraGear™ Full HD IPS | 180 Hz, IPS 1 ms (GtG), HDR10
|27GS75Q-B.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|27" herní monitor UltraGear™ QHD IPS 180 Hz (200 Hz po přetaktování) | 1 ms (GtG), HDR10
|27GS85Q-B.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|27" herní monitor UltraGear™ QHD Nano IPS 180 Hz (200 Hz po přetaktování) | 1 ms (GtG), DisplayHDR™ 400
|32GR93U-B.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|32" herní monitor LG UltraGear™ UHD s obnovovací frekvencí 144 Hz
|32GS75Q-B.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|32" herní monitor UltraGear™ QHD IPS 180 Hz | 1 ms (GtG), DisplayHDR™ 400
|32UQ750P-W.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|Monitor UHD 4K HDR s úhlopříčkou 31,5"
|32UR550-B.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|31,5" UHD 4K HDR monitor
|38WR85QC-W.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|38" zakřivený monitor UltraWide™ QHD+ (3840 × 1600)
|49WQ95C-W.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|Monitor LG UltraWide™ Dual QHD
|BF50RG.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|Laserový projektor LG ProBeam s rozlišením WUXGA (1920 × 1200) a jasem 5 000 ANSI lumenů
|BU50RG.AEU
|15%
|15BLACKFRIDAY
|Laserový projektor LG ProBeam s rozlišením 4K (3840 × 2160) a jasem 5 000 ANSI lumenů
|FSR5A34WG.ABWQPCZ
|15%
|15BLACKFRIDAY
|13 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
|FA94V5UVW0.ABWQWCZ
|15%
|15BLACKFRIDAY
|9 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™
|GBV7280BEV.AEVQEUR
|15%
|15BLACKFRIDAY
|Kombinovaná chladnička LG | B | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
|MH6535GIS.BBKQEUD
|15%
|15BLACKFRIDAY
|Mikrovlnná trouba s grilem | 25 l | Smart Inverter | EasyClean™
|MS23NECBW.BWHQEUD
|15%
|15BLACKFRIDAY
|Mikrovlnná trouba | 23 l | Smart Inverter | EasyClean™
|27GS60QC-B.AEUQ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|27" zakřivený herní monitor UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz
|27GS95QE-B.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|27'' herní monitor UltraGear™ OLED | HDR400 True black, 240 Hz, 0,03 ms(GtG)
|27SR50F-B.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|LG MyView 27" Full HD IPS Smart Monitor s webOS
|27SR50F-W.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|27'' Smart monitor IPS s rozlišením Full HD a systémem webOS
|32SQ780S-W.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|32" 4K UHD Smart monitor s webOS a ergonomickým stojanem
|32SR50F-W.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|32'' Smart monitor IPS s rozlišením Full HD a systémem webOS
|40WP95CP-W.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|39,7" zakřivený UltraWide™ 5K2K Nano IPS displej
|45GS95QE-B.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|45" zakřivený herní monitor UltraGear™ OLED | 800R, DisplayHDR True Black 400, 240 Hz, 0,03 ms(GtG)
|HU915QE.AEU
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Laserový projektor LG CineBeam HU915QE Premium 4K UHD UST
|FSR7A04PG.APTQWCZ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|10 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™
|FSR9A94WC.ABWQPCZ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|9 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°
|FASR3A04WS.ABWQPCZ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|10 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™
|FLR7A82PG.APTQPCZ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|8 kg slim parní pračka LG | A | 1200 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™
|FCR5A06WW.ABWQPCZ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|10 kg parní pračka / 6 kg sušička LG | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
|FCR5A85WW.ABWQPCZ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|8 kg slim parní pračka / 5 kg sušička LG | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
|RC81V9AV2W.BBWQKCZ
|20%
|20BLACKFRIDAY
|8 kg sušička LG | Režim Energie / Čas | automatické čištění kondenzátoru | Wi-Fi
|GLT51PZGSZ.APZQEUR
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Chladnička LG | E | 386 l | Smart invertorový kompresor | DoorCooling+™
|GFT41PZGSZ.APZQEUR
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Mraznička LG | E | 324 l | Total No Frost | Multi Air Flow™
|GBV31E0CPY.APYQEUR
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Kombinovaná chladnička LG | C | 344 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
|GMG960EVEE.AEVQEUR
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Americká chladnička LG | E | 638 l | Lineární kompresor | InstaView™
|GML960PYFE.APYQEUR
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Americká chladnička LG | E | 637 l | Lineární kompresor | UVnano™
|GMG860EPBE.AEPQEUR
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Slim Americká chladnička LG | E | 508 l | DoorCooling+™ | InstaView™
|DF365FPS.APZQEUD
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Volně stojící parní myčka nádobí LG| B | Inverter Direct Drive™ motor | True Steam™
|DF455HPS.APZQEME
|20%
|20BLACKFRIDAY
|Volně stojící parní myčka nádobí LG| C | Inverter Direct Drive™ motor | True Steam™
|Model
|Cena po akční slevě v Kč
|Název
|55QNED776RB.AEU
|13990
|55" LG QNED AI QNED77 4K Smart TV s webOS23
|GBV5240DPY.APYQEUR
|10990
|Kombinovaná chladnička LG | D | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
|OLED42C44LA.AEU
|23989
|42" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED42C4
|55QNED80T6A.AEU
|14890
|55" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
|OLED55G45LW.AEU
|39990
|55" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV OLED55G4
|SQM1.AEUSLLK
|2289
|LG Soundbar SQM1 s 2.0 kanály pro TV
|XL5S.DEUSLLK
|5989
|LG XBOOM XL5S
|55NANO81T6A.AEU
|11690
|55" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
|OLED55B46LA.AEU
|24990
|55" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED55B4
|OLED65B46LA.AEU
|31990
|65" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED65B4
|OLED48C44LA.AEU
|24990
|48" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED48C4
|OLED65G46LS.AEU
|49990
|65" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV OLED65G4
|OLED65B46LA.AEU
|31990
|65" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED65B4
|43QNED80T6A.AEU
|11989
|43" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
|S80TR.DEUSLLK
|14989
|LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 5.1.3 kanálem S80TR
|XL7S.DEUSLLK
|7290
|LG XBOOM XL7S
|OLED77B46LA.AEU
|54989
|77" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED77B4
|OLED65G45LW.AEU
|49990
|65" LG OLED evo AI G4 4K Smart TV OLED65G4
|SG10TY.DEUSLLK
|16989
|LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 3.1kanálový SG10TY
|FLR5A92WW.ABWQPCZ
|9990
|9 kg parní pračka LG | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD
|FA2S8V3GN3H.ABWQPCZ
|7990
|8,5 kg slim pračka LG | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
|OLED55C43LA.AEU
|25989
|55" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED55C4
|OLED48C43LA.AEU
|21489
|48" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED48C4
|SC9S.DEUSLLK
|12989
|LG SC9S - soundbar
|S70TY.AEUSLLK
|6990
|LG Soundbar S70TY
|OLED77B4ELA.AEU
|49990
|77" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED77B4
|OLED65C44LA.AEU
|34989
|65" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED65C4
|OLED55C44LA.AEU
|27490
|55" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED55C4
|OLED77C43LA.AEU
|54989
|77" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED77C4
|OLED65C43LA.AEU
|33990
|65" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED65C4
|XG9QBK.DEUSLLK
|6960
|XG9QBK
|S90TR.DEUSLLK
|16989
|LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos 7.1.3 kanálem S90TR
|OLED65B4ELA.AEU
|31990
|65" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED65B4
|OLED55B4ELA.AEU
|24990
|55" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED55B4
|OLED77Z39LA.AEU
|199990
|LG SIGNATURE OLED 8K Z3 77“ Smart TV 2023
|65QNED963QA.AEU
|31990
|65" LG QNED TV, webOS Smart TV
|S95TR.DEUSLLK
|22990
|LG Soundbar pro TV s Dolby Atmos a 9.1.5 kanálovým zvukem S95TR
|S40TR.DEUSLLK
|3890
|LG Soundbar pro TV 4.1 kanál S40TR
|75QNED87T6B.AEU
|27990
|75" LG QNED AI QNED87 4K Smart TV 2024
|S60TR.AEUSLLK
|4990
|5.1 kanálový LG Soundbar S60TR pro TV
|TONE-T90S.AEUSLBK
|2990
|TONE-T90S