We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
PRAVIDLA PROMOAKCE „LG Adventní kalendář 2025"
Propagační akce: LG Adventní kalendář 2025
Pořadatel: LG ELECTRONICS CZ, s.r.o., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00, Praha 9, IČ:22369562
Období propagační akce: 1. 12. 2025 - 24. 12. 2025.
Plné znění Všeobecných podmínek
Hlavní kritéria
Účastnit se smí fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, s adresou pro doručování na území České republiky.
Jak se zúčastnit
Dny slosování:
Otevřete okénko s příslušným dnem na https://www.lg.com/cz/promotions/lg-adventni-kalendar/#/, vyplňte formulář, přijměte podmínky T&C a klikněte na Odeslat.
Dny nabídky:
Otevřete okénko s příslušným dnem na https://www.lg.com/cz/promotions/lg-adventni-kalendar/#/, přejděte na stránku produktu přes odkaz, najděte kód kupónu v sekci LG akce a zadejte ho v košíku.
Ceny a výběr vítězů
· Výherci tomboly jsou losováni denně pomocí náhodného systému.
· Skladové položky obchodů závisí na dostupnosti na skladě.
Účast
· Této propagační akce se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let, plně svéprávné, s adresou pro doručování na území České republiky. s výjimkou osob profesně/smluvně či jinak spojených s touto propagační akcí.
· Aby se účastníci kvalifikovali pro cenu, musí se zúčastnit slosování ve https://www.lg.com/cz/promotions/lg-adventni-kalendar/#/. Přihláška musí být dokončena ve stejný den jako den slosování
Dny tomboly
· Pro tombolu není vyžadováno, aby byl účastník stávajícím zákazníkem společnosti LG
· Elektronické dárky budou zaslány na stejnou e-mailovou adresu, kterou účastník použil při vstupu/registraci do akce. U fyzických dárků pořadatel vygeneruje jedinečný jednorázový kód kupónu, který může výherce použít.
Akční dny
· Jednodenní nabídky na konkrétní vybraný produkt jsou dostupné pro všechny zákazníky (po omezenou dobu).
Obecné
· Limit: jedna cena v tombole na účastníka.
· Akční ceny jsou platné pouze v daný den.
· Na propagační akci se vztahují právní předpisy České republiky
Adventní kalendář
· Adventní kalendář bude obsahovat 12 denních cen v konkrétních 12 dnech od 1. prosince[JS1] 2025 do 24. prosince 2025. Při vstupu prostřednictvím https://www.lg.com/cz/promotions/lg-adventni-kalendar/#/ budou odhaleny ceny za vybraný den, a to způsobem, který je pro pořadatele nejlepší.
· Účastníci, kteří se kvalifikují pro denní ceny ("výherci") Dnů tomboly, budou náhodně vylosováni z nezávisle auditovaného počítačového programu ze seznamu účastníků. Každý den bude vybráno 5 výherců po dobu trvání propagační akce.
· Kritéria výběru budou založena na oprávněných účastnících z předchozího dne.
· Vítězové budou vyhlášeni do 18:00 následujícího pracovního dne.
· Vítězové budou kontaktováni přímo e-mailem z našeho obecného e-mailového ID
· Pořadatel nenese odpovědnost za žádné následky použití produktů, které nejsou vyrobeny pořadatelem.
· Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit jakékoli prvky ceny.
· Nebudou žádné další výběry výherců ani v případě zrušení výherce (pokud vůbec)
Ochrana dat
· Veškeré osobní údaje poskytnuté pro tuto propagační akci budou pro účely této propagační akce omezeny pořadatelem a/nebo jakýmkoli jím pověřeným zástupcem, aby pomohl s průběhem propagační akce, a nebudou sděleny nepřidružené třetí straně, pokud nebude získán souhlas účastníka. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů pořadatele, které jsou k dispozici na adrese: https://www.lg.com/cz/soukromi/.
Všeobecné podmínky pro vstup do tomboly
· Účastníci budou pro vstup do této propagační akce potřebovat přístup k internetu a veškeré poplatky s tím související jsou mezi vámi a vaším poskytovatelem internetových služeb a nejsou odpovědností pořadatele.
· Pokud účastník splní požadavky na způsobilost a z jakéhokoli důvodu není cena k dispozici, vyhrazuje si pořadatel právo nahradit cenu vhodnou alternativou podobného typu a hodnoty. Pořadatel má ohledně udělených cen plnou pravomoc uvážení.
· Účastník je odpovědný za poskytnutí správných informací pro vstup do propagační akce. Pořadatel nenese odpovědnost za neúčast na akci z důvodu poskytnutí nesprávných informací.
· Akce je nepřenosná ani směnitelná a nelze ji směnit za peněžní hodnotu ani za jinou formu kompenzace.
· Propagační akci nelze uplatnit na dříve zadané objednávky.
· Pořadatel nenese odpovědnost, pokud propagační akce nebude možné proběhnout podle plánu z důvodů, mimo jiné neoprávněné manipulace, neoprávněného zásahu, podvodu, nečestnosti, technických poruch nebo jakýchkoli jiných příčin mimo kontrolu pořadatele.
· Pořadatel nebude odpovědný za ceny, které jsou zpožděné, nesprávně odeslané nebo neúplné nebo které nelze doručit z jakýchkoli technických, doručovacích nebo jiných důvodů.
· Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nesplnění svých závazků z důvodů, které jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně zásahu vyšší moci, globální nebo regionální epidemie nebo pandemie, nepříznivých povětrnostních podmínek, požáru, pracovních sporů, války, teroristické činnosti, nepřátelských akcí, politických nepokojů, nepokojů, občanských nepokojů, moru nebo jiných přírodních katastrof, nebo jakékoli jiné okolnosti pořadatele.
· Pořadatel a jeho přidružené agentury a společnosti nenesou odpovědnost za žádné ztráty (mimo jiné včetně nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty nebo ušlého zisku), výdajů nebo škod, které utrpí nebo utrpí (ať už v důsledku nedbalosti jakékoli osoby nebo nikoli) v souvislosti s touto propagační akcí nebo přijetím či použitím nabídky, s výjimkou jakékoli odpovědnosti, kterou nelze vyloučit ze zákona. Nic nevylučuje odpovědnost pořadatele za smrt nebo zranění osob v důsledku jeho nedbalosti.
· Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje ani nevylučuje zákonná práva Účastníka jako spotřebitele.
· Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo prodloužit či zkrátit dobu trvání akce.
· Pokud bude kterákoli část těchto podmínek právně prohlášena za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, zbývající část nebude dotčena a bude nadále plně platná a účinná.
· Účastí na propagační akci účastník souhlasí s tím, že bude vázán těmito podmínkami. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se této propagační akce si vyžádejte další informace od pořadatele.
· Pokud existuje rozpor mezi těmito podmínkami a podmínkami v jakémkoli propagačním materiálu, mají přednost tyto podmínky.
· Tato Akce, tyto Smluvní podmínky a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nich nebo v souvislosti s nimi se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky. Účastníci neodvolatelně souhlasí s tím, že soudy České republiky budou mít výhradní jurisdikci k urovnání jakéhokoli sporu nebo nároku, který vznikne v důsledku této propagační akce nebo v souvislosti s ní.
· Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla propagační akce, spáchal jiná podvodná či nekalá jednání či jednání v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či fair-play, budou z propagační akce vyřazeny všechny jeho soutěžní registrace. V takovém případě mu výhra nebude udělena a z platných soutěžních registrací bude vylosován náhradní výherce. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení pravidel propagační akce či splnění podmínek účasti, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na účastníkovi. Výhru, kterou nebylo možné v rámci propagační akce rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci či jeho vylosovanému náhradníkovi, propadají ve prospěch pořadatele.
· Výhru není možné reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení.
· Pořadatel je oprávněn s konečnou platností a konečným způsobem rozhodovat o všech záležitostech a výhrách v propagační akci.
· Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí v propagační akci osoby, která je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
· Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
· Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v propagační akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s propagační akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z propagační akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, v rámci propagační akce jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhry podvodným jednáním či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno a pověst pořadatele nebo jiného účastníka anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v bodě v záhlaví těchto pravidel nebo na emailovou adresu https://www.lg.com/cz/podpora/kontaktujte-nas/email/ [JS2] a to do 3 pracovních dnů od ukončení doby trvání propagační akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
· Účastí v propagační akci (registrace písně a splnění podmínek propagační akce) vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tímto úplným zněním pravidel a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
· Propagační akce není loterií ani hazardní hrou dle příslušných právních předpisů, jedná se o spotřebitelskou soutěž.