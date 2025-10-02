Skip to ContentSkip to Accessibility Help
PRAVIDLA PROMOAKCE
„FLASH DEAL“

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROMOAKCE

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) promoakce „FLASH DEAL“ („Promoakce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Promoakce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

1.2 Pořadatelem a organizátorem Promoakce je společnost LG Electronics CZ s.r.o. se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 22369562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 415548/MSPH („Pořadatel“).

2.  DOBA A MÍSTO KONÁNÍ PROMOAKCE

2.1 Promoakce probíhá v termínu  od 14. 02. 2025  00:01 hod. do 16. 02. 2025 23:59 hod.  (dále jen „Doba  konání“)   v  internetovém   obchodě  https://www.lg.com/cz   („Eshop“).  Pořadatel   si vyhrazuje právo  úpravy Doby  konání  Promoakce. Promoakce  se vztahuje  výhradně na  nákup prostřednictvím Eshopu.

3. ÚČAST NA PROMOAKCI A JEJÍ  ZMĚNY

3.1 Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Promoakce zakoupí některý z elektro výrobků podporovaných touto Promoakcí („Promoprodukt“), a to přímo v Eshopu Pořadatele.

 

3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu seznamu Promoproduktů a jejich cen. Slevu Účastník získá při nákupu vybraných Promoproduktů.

 

3.3 Předmětem Promoakce je jednorázová sleva 10% až 50% na vybrané Promoprodukty („Sleva“). Slevu je možné uplatnit pouze na jeden kus od každého modelu konkrétního výrobku. Slevu není možné uplatnit na 2 a více totožných modelů Promoproduktů.

 

3.4 Účastník bere na vědomí, že:

 

(a) po přihlášení se k zákaznickému účtu na lg.com/cz nebo po provedení registrace k novému zákaznickému účtu na lg.com/cz, se po přidání Promoproduktu do košíku Eshopu Sleva v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí;

 

(b) podmínkou získání nároku na Slevu Promoproduktu je uplatnění promokódu ve znění: FLASHDEAL10, FLASHDEAL15, FLASHDEAL20, FLASHDEAL25 nebo FLASHDEAL30  („Kupón“). Kupón se v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí ve výpisu kupónů.

 

(c) pokud se bude v nákupním košíku, vedle Promoproduktu, nacházet také produkt jiný, příslušná Sleva Promoakce bude uplatněna pouze na Promoprodukty;

 

(d) Slevu na Promoprodukty nelze kombinovat se slevou pro účastníky zaměstnaneckého VIP programu;

 

(e) tuto Promoakci nelze kombinovat s jakoukoli další promoakcí, akcí či slevou webu lg.com/cz, a to ani s takzvanou Uvítací slevou či slevou poskytnutou službou LG Asistent;

 

(f) při nákupu Promoproduktů je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele, resp. Eshopu a těmito Pravidly.

4. OCHRANA  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ  A  SVOLENÍ  K POŘÍZENÍ  PODOBIZNY  A  UŽITÍ ZÁZNAMU

4.1 Účastí v Promoakci Účastník - spotřebitel bere na vědomí, že společnost LG Electronics CZ s.r.o. se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 22369562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 415548/MSPH je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

 

4.2 Jako subjekt údajů má Účastník – spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka - spotřebitele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník – spotřebitel možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré zakoupené produkty.

 

5.2 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na webové stránce https://www.lg.com/cz/promotions/flash-deal („Webová stránka“).

 

5.3 Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese cz.obs@lge.com.

 

5.4 Účastí v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

 

5.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

 

5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.

 

5.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 

5.8 Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

5.9 Pravidla Promoakce jsou účinná dnem 14 02. 2025

 

PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROMOPRODUKTŮ

ModelSlevaKupón/Jednorázová slevaNázev

GBV22NCCSW.ASWQEUZ

10%FLASHDEAL10Kombinovaná chladnička LG | C | 387 l | DoorCooling+™

GBP62PZNBC.APZQEUR

10%FLASHDEAL10Kombinovaná chladnička LG | B | 384 l | Lineární kompresor | DoorCooling+™

GBP62PZXCC1.APZQEUR

10%FLASHDEAL10Kombinovaná chladnička LG | C | 384 l | Smart invertorový kompresor | DoorCooling+™

FSR7A04WC.ABWQWCZ

10%FLASHDEAL1010 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°

GSLV70PZTD.APZQEUT

10%FLASHDEAL10Americká chladnička LG | D | 635 l | Lineární kompresor | DoorCooling+

FCR7A06PG.APTQPCZ

10%FLASHDEAL1010 kg parní pračka / 6 kg sušička LG | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°

GBV7280AEV.AEVQEUR

10%FLASHDEAL10Kombinovaná chladnička LG | A | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™

27ART10AKPL.AEUW

10%FLASHDEAL10StanbyME 27" Rolovací Smart dotykový displej s 3h baterií
32UP55NP-W.AEU15%FLASHDEAL1531,5" monitor UHD 4K(3840x2160) s USB Type-C™
35WN75CP-B.AEU15%FLASHDEAL1535" zakřivený monitor UltraWide™ QHD HDR VA
27QP88DP-BS.AEU15%FLASHDEAL15Monitor Ergo Dual 27", rozlišení QHD s Daisy Chain
32SR50F-W.AEU15%FLASHDEAL1532'' Smart monitor IPS s rozlišením Full HD a systémem webOS
32GR93U-B.AEU15%FLASHDEAL1532" herní monitor LG UltraGear™ UHD s obnovovací frekvencí 144 Hz
27BQ75QB-B.AEU15%FLASHDEAL15Monitor IPS s úhlopříčkou 27", rozlišením QHD (2560x1440) a rozhraním USB typu C™
34WR50QK-B.AEU15%FLASHDEAL1534" UltraWide QHD prohnutý monitor
27GS75Q-B.AEU15%FLASHDEAL1527" herní monitor UltraGear™ QHD IPS 180 Hz (200 Hz po přetaktování) | 1 ms (GtG), HDR10
27US500-W.AEU15%FLASHDEAL1527“ 4K UHD UltraFine™ IPS monitor
32GS60QC-B.AEUQ15%FLASHDEAL1532" zakřivený herní monitor UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz
34BA85QE-B.AEU15%FLASHDEAL1534'' UltraWide QHD zakřivený IPS Monitor s vestavěnou FHD webkamerou a USB Type-C™
34GP63AP-B.AEU15%FLASHDEAL1534'' zakřivený monitor UltraGear™ QHD HDR 10, 160 Hz, se stojanem s nastavitelným sklonem/výškou
34WQ500-B.AEU15%FLASHDEAL1534" UltraWide FHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS monitor s AMD FreeSync™
34GS95QE-B.AEU15%FLASHDEAL1534" zbrusu nový zakřivený herní monitor UltraGear™ OLED se zakřivením 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240 Hz, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
S80TR.DEUSLLK20%FLASHDEAL20Soundbar LG S80TR pro domácí kino se zadními Dolby Atmos reproduktory, 5.1.3 kanálový systém
S60T.AEUSLLK20%FLASHDEAL203.1 kanálový LG Soundbar S60T pro TV
S40T.DEUSLLK20%FLASHDEAL20LG Soundbar pro TV 2.1 kanál S40T
SC9S.DEUSLLK20%FLASHDEAL20LG SC9S - soundbar
XL5S.DEUSLLK20%FLASHDEAL20LG XBOOM XL5S

GSLE91MBAC.AMBQEUR

20%FLASHDEAL20Americká chladnička LG | C | 628 l | DoorCooling+™ | UVnano™

FASR9A34WC.ABWQPCZ

20%FLASHDEAL2013 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | ezDispense™

FASR3A04WW.ABWQPCZ

20%FLASHDEAL2010 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™

WT1210BBF.APBQPCZ

20%FLASHDEAL2012/10 kg LG WashTower|1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™360°

WT1210WWF.ABWQPCZ

20%FLASHDEAL2012/10 kg LG WashTower| 1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™360°
S90TR.DEUSLLK25%FLASHDEAL25Soundbar LG S90TR pro domácí kino se zadními Dolby Atmos reproduktory, 7.1.3 kanálový systém

GSLE81PYBC.APYQEUR

25%FLASHDEAL25Americká chladnička LG | C | 628 l | DoorCooling+™ | UVnano™
S95TR.DEUSLLK30%FLASHDEAL30Soundbar LG S95TR pro domácí kino se zadními prostorovými reproduktory, 9.1.5 kanálový systém
ModelAkční cenaNázev
43NANO81T6A.AEU8260 Kč43" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
50QNED80T6A.AEU14240 Kč50" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
50QNED85T6A.AEU17090 Kč50" LG QNED AI QNED85 4K Smart TV 2024
50UT73006LA.AEEQ8790 Kč50" LG UHD AI UT73 4K Smart TV 2024
55NANO81T6A.AEU11580 Kč55" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
55QNED85T6C.AEU16140 Kč55" LG QNED AI QNED85 4K Smart TV 2024
55UT73006LA.AEEQ9590 Kč55" LG UHD AI UT73 4K Smart TV 2024
65NANO81T6A.AEU16140 Kč65" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
65QNED86T6A.AEU23740 Kč65" LG QNED AI QNED86 4K Smart TV 2024
75NANO81T6A.AEU19990 Kč75" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
98QNED89T6A.AEEQ95990 Kč98″ LG QNED AI QNED89 4K Smart TV 2024
OLED42C44LA.AEU20690 Kč42" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED42C4
OLED55B46LA.AEU24290 Kč55" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED55B4
OLED65C44LA.AEU37990 Kč65" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED65C4
OLED77B46LA.AEU44990 Kč77" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED77B4
OLED77C44LA.AEU62990 Kč77" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED77C4
55UT91006LA.AEU14380 Kč55" LG UHD AI UT91 4K Smart TV 2024
65UT91006LA.AEU19990 Kč65" LG UHD AI UT91 4K Smart TV 2024
75QNED80T6A.AEU22490 Kč75" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
75QNED85T6C.AEU29690 Kč75" LG QNED AI QNED85 4K Smart TV 2024
75UT91006LA.AEU28790 Kč75" LG UHD AI UT91 4K Smart TV 2024
86NANO81T6A.AEU33990 Kč86" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
86QNED80T6A.AEU37990 Kč86" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
86UT81006LA.AEU31990 Kč86'' LG UHD AI UT81 4K Smart TV 2024

FSR7A94WC.ABWQWCZ

14990 Kč9 kg parní pračka LG  | A | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™

F4X1009NWB.AGWQPCZ

9990 Kč9 kg pračka LG | A | 1400 ot./min | DirectDrive™ | ThinQ™

F4X1008NWH.AGWQPCZ

8990 Kč8 kg pračka LG | A | 1400 ot./min | DirectDrive™ | ThinQ™

FLR7A82WG.ABWQPCZ

11990 Kč8 kg slim parní pračka LG | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°

FLR5A82WW.ABWQPCZ

9490 Kč8 kg parní pračka LG  | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™

FLR5A92WW.ABWQPCZ

9990 Kč9 kg parní pračka LG | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD

GML860PYFE.APYQEUR

29990 KčChladničky multi door LG | E | 506 l | Multi Air Flow | UVnano™

GSXE91MBAD.AMBQEUR

39990 Kč Americká chladnička LG | D | 628 l | InstaView Door-in-Door™ | UVnano™

GMV960NNME.ANNQEUR

99990 KčChladničky multi door LG | E | InstaView™ | MoodUP™

XG9QBK.DEUSLLK

5989 KčXG9QBK