PROGRAM “ZATOČ A VYHRAJ” – PODMÍNKY PROGRAMU
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto podmínky programu „Zatoč a vyhraj“ („Podmínky Programu“) upravují podmínky získání slevového kuponu na nákup zboží LG Electronics prostřednictvím promoakce pořádané společností LG ELECTRONICS CZ, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 22369562, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 415548 („LGE“).
2. PODMÍNKY PROGRAMU
2.1 Účastníkem Programu se může stát každá fyzická osoba způsobilá k právním jednáním v rozsahu umožněném občanským zákoníkem („Účastník Programu“).
2.2 Účast v Programu je zcela zdarma. Účastník neplatí žádný poplatek, nic nevkládá a nijak neriskuje ztrátu peněz.
2.3 Program spočívá v tom, že Účastník Programu může na vybraných stránkách LG využít mechaniku „Zatočit“, na jejímž základě mu může být přidělen slevový kupon.
2.4 Slevové kupony mají podobu těchto benefitů:
- sleva 500 Kč při min. hodnotě objednávky 5 000 Kč
- sleva 750 Kč při min. hodnotě objednávky 7 500 Kč
- sleva 1 000 Kč při min. hodnotě objednávky 10 000 Kč
2.5 Kupony jsou platné po dobu uvedenou v podmínkách konkrétní kampaně.
2.6 Získání slevového kuponu nezakládá nárok na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká až potvrzením objednávky v souladu s obchodními podmínkami LG.com.
2.7 Účastník souhlasí s Podmínkami Programu tím, že mechaniku „Zatočit“ použije.
2.8 Počet účastí v Programu může být Pořadatelem omezen z důvodů férového použití.
2.9 Slevové kupony nejsou převoditelné na třetí osoby, nelze je darovat, prodat ani požadovat jejich finanční či jinou náhradu.
2.10 Program je určen pouze pro osobní a nekomerční účely.
2.11 Zaměstnanci LGE anebo jakýchkoliv jejich dceřiných společností, influenceři, smluvní recenzenti produktů LGE se nesmí tohoto Programu účastnit.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 LGE si vyhrazuje právo kdykoliv během Programu změnit Podmínky Programu nebo Program ukončit z důvodů uvedených v článku 3.2. O změnách budou Účastníci informováni na LG.com.
3.2 Závažné důvody zahrnují zejména:
a) změny právních předpisů,
b) nutnost přizpůsobení se regulatorním rozhodnutím,
c) změny ve výkladu práva,
d) technologické změny nebo zásadní změny na trhu.
3.3 Změněné podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.
3.4 LGE je oprávněna Program kdykoli ukončit bez udání důvodu. Ukončení se nedotýká Účastníků, kteří již splnili podmínky Programu.
3.5 Ochrana osobních údajů se řídí zásadami ochrany osobních údajů dostupnými na LG.com/cz.
3.6 LGE nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení Podmínek Programu samotným Účastníkem.
3.7 Program probíhá v termínu uvedeném v příloze těchto Podmínek Programu.
3.8 Tento program není hazardní hrou, loterií ani jinou podobnou hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Účast v Programu není podmíněna vkladem ani jiným peněžitým plněním, jehož návratnost by byla závislá na náhodě, a výhry (pokud jsou poskytovány) nejsou přidělovány na základě náhody, nýbrž podle předem stanovených, transparentních a nediskriminačních podmínek. Program je realizován výhradně jako marketingová motivační akce nepodléhá regulaci hazardních her dle výše uvedeného zákona.
4. PŘÍLOHA: SPECIFIKACE AKCE “ZATOČ A VYHRAJ”
Doba konání: 7. 4. 2026 – 16. 4. 2026 (23:59 CET)
Hodnoty slev: 500 / 750 / 1 000 Kč podle pravidel uvedených výše.
Místo uplatnění: LG.com/cz