PRAVIDLA PROMOAKCE
„FLASH DEAL“
1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROMOAKCE
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) promoakce „FLASH DEAL“ („Promoakce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Promoakce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.
1.2 Pořadatelem a organizátorem Promoakce je společnost LG Electronics CZ s.r.o. se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 22369562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 415548/MSPH („Pořadatel“).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ PROMOAKCE
2.1 Promoakce probíhá v termínu od 14. 02. 2025 00:01 hod. do 16. 02. 2025 23:59 hod. (dále jen „Doba konání“) v internetovém obchodě https://www.lg.com/cz („Eshop“). Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy Doby konání Promoakce. Promoakce se vztahuje výhradně na nákup prostřednictvím Eshopu.
3. ÚČAST NA PROMOAKCI A JEJÍ ZMĚNY
3.1 Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Promoakce zakoupí některý z elektro výrobků podporovaných touto Promoakcí („Promoprodukt“), a to přímo v Eshopu Pořadatele.
3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu seznamu Promoproduktů a jejich cen. Slevu Účastník získá při nákupu vybraných Promoproduktů.
3.3 Předmětem Promoakce je jednorázová sleva 10% až 50% na vybrané Promoprodukty („Sleva“). Slevu je možné uplatnit pouze na jeden kus od každého modelu konkrétního výrobku. Slevu není možné uplatnit na 2 a více totožných modelů Promoproduktů.
3.4 Účastník bere na vědomí, že:
(a) po přihlášení se k zákaznickému účtu na lg.com/cz nebo po provedení registrace k novému zákaznickému účtu na lg.com/cz, se po přidání Promoproduktu do košíku Eshopu Sleva v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí;
(b) podmínkou získání nároku na Slevu Promoproduktu je uplatnění promokódu ve znění: FLASHDEAL10, FLASHDEAL15, FLASHDEAL20, FLASHDEAL25 nebo FLASHDEAL30 („Kupón“). Kupón se v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí ve výpisu kupónů.
(c) pokud se bude v nákupním košíku, vedle Promoproduktu, nacházet také produkt jiný, příslušná Sleva Promoakce bude uplatněna pouze na Promoprodukty;
(d) Slevu na Promoprodukty nelze kombinovat se slevou pro účastníky zaměstnaneckého VIP programu;
(e) tuto Promoakci nelze kombinovat s jakoukoli další promoakcí, akcí či slevou webu lg.com/cz, a to ani s takzvanou Uvítací slevou či slevou poskytnutou službou LG Asistent;
(f) při nákupu Promoproduktů je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele, resp. Eshopu a těmito Pravidly.
4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY A UŽITÍ ZÁZNAMU
4.1 Účastí v Promoakci Účastník - spotřebitel bere na vědomí, že společnost LG Electronics CZ s.r.o. se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 22369562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 415548/MSPH je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
4.2 Jako subjekt údajů má Účastník – spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka - spotřebitele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník – spotřebitel možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré zakoupené produkty.
5.2 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na webové stránce https://www.lg.com/cz/promotions/flash-deal („Webová stránka“).
5.3 Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese cz.obs@lge.com.
5.4 Účastí v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
5.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.
5.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
5.8 Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
5.9 Pravidla Promoakce jsou účinná dnem 14 02. 2025
PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM PROMOPRODUKTŮ
|Model
|Sleva
|Kupón/Jednorázová sleva
|Název
GBV22NCCSW.ASWQEUZ
|10%
|FLASHDEAL10
|Kombinovaná chladnička LG | C | 387 l | DoorCooling+™
GBP62PZNBC.APZQEUR
|10%
|FLASHDEAL10
|Kombinovaná chladnička LG | B | 384 l | Lineární kompresor | DoorCooling+™
GBP62PZXCC1.APZQEUR
|10%
|FLASHDEAL10
|Kombinovaná chladnička LG | C | 384 l | Smart invertorový kompresor | DoorCooling+™
FSR7A04WC.ABWQWCZ
|10%
|FLASHDEAL10
|10 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°
GSLV70PZTD.APZQEUT
|10%
|FLASHDEAL10
|Americká chladnička LG | D | 635 l | Lineární kompresor | DoorCooling+
FCR7A06PG.APTQPCZ
|10%
|FLASHDEAL10
|10 kg parní pračka / 6 kg sušička LG | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°
GBV7280AEV.AEVQEUR
|10%
|FLASHDEAL10
|Kombinovaná chladnička LG | A | 387 l | Smart Invertorový kompresor | DoorCooling+™
27ART10AKPL.AEUW
|10%
|FLASHDEAL10
|StanbyME 27" Rolovací Smart dotykový displej s 3h baterií
|32UP55NP-W.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|31,5" monitor UHD 4K(3840x2160) s USB Type-C™
|35WN75CP-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|35" zakřivený monitor UltraWide™ QHD HDR VA
|27QP88DP-BS.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|Monitor Ergo Dual 27", rozlišení QHD s Daisy Chain
|32SR50F-W.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|32'' Smart monitor IPS s rozlišením Full HD a systémem webOS
|32GR93U-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|32" herní monitor LG UltraGear™ UHD s obnovovací frekvencí 144 Hz
|27BQ75QB-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|Monitor IPS s úhlopříčkou 27", rozlišením QHD (2560x1440) a rozhraním USB typu C™
|34WR50QK-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|34" UltraWide QHD prohnutý monitor
|27GS75Q-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|27" herní monitor UltraGear™ QHD IPS 180 Hz (200 Hz po přetaktování) | 1 ms (GtG), HDR10
|27US500-W.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|27“ 4K UHD UltraFine™ IPS monitor
|32GS60QC-B.AEUQ
|15%
|FLASHDEAL15
|32" zakřivený herní monitor UltraGear™ 1000R | QHD, 1 ms (GtG), 180 Hz
|34BA85QE-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|34'' UltraWide QHD zakřivený IPS Monitor s vestavěnou FHD webkamerou a USB Type-C™
|34GP63AP-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|34'' zakřivený monitor UltraGear™ QHD HDR 10, 160 Hz, se stojanem s nastavitelným sklonem/výškou
|34WQ500-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|34" UltraWide FHD VESA DisplayHDR™ 400 IPS monitor s AMD FreeSync™
|34GS95QE-B.AEU
|15%
|FLASHDEAL15
|34" zbrusu nový zakřivený herní monitor UltraGear™ OLED se zakřivením 800R | 21:9 Ultra-WQHD 240 Hz, 0,03 ms (GtG), DisplayHDR True Black 400
|S80TR.DEUSLLK
|20%
|FLASHDEAL20
|Soundbar LG S80TR pro domácí kino se zadními Dolby Atmos reproduktory, 5.1.3 kanálový systém
|S60T.AEUSLLK
|20%
|FLASHDEAL20
|3.1 kanálový LG Soundbar S60T pro TV
|S40T.DEUSLLK
|20%
|FLASHDEAL20
|LG Soundbar pro TV 2.1 kanál S40T
|SC9S.DEUSLLK
|20%
|FLASHDEAL20
|LG SC9S - soundbar
|XL5S.DEUSLLK
|20%
|FLASHDEAL20
|LG XBOOM XL5S
GSLE91MBAC.AMBQEUR
|20%
|FLASHDEAL20
|Americká chladnička LG | C | 628 l | DoorCooling+™ | UVnano™
FASR9A34WC.ABWQPCZ
|20%
|FLASHDEAL20
|13 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | ezDispense™
FASR3A04WW.ABWQPCZ
|20%
|FLASHDEAL20
|10 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™
WT1210BBF.APBQPCZ
|20%
|FLASHDEAL20
|12/10 kg LG WashTower|1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™360°
WT1210WWF.ABWQPCZ
|20%
|FLASHDEAL20
|12/10 kg LG WashTower| 1400 ot./min | AI DD™ | TurboWash™360°
|S90TR.DEUSLLK
|25%
|FLASHDEAL25
|Soundbar LG S90TR pro domácí kino se zadními Dolby Atmos reproduktory, 7.1.3 kanálový systém
GSLE81PYBC.APYQEUR
|25%
|FLASHDEAL25
|Americká chladnička LG | C | 628 l | DoorCooling+™ | UVnano™
|S95TR.DEUSLLK
|30%
|FLASHDEAL30
|Soundbar LG S95TR pro domácí kino se zadními prostorovými reproduktory, 9.1.5 kanálový systém
|Model
|Akční cena
|Název
|43NANO81T6A.AEU
|8260 Kč
|43" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
|50QNED80T6A.AEU
|14240 Kč
|50" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
|50QNED85T6A.AEU
|17090 Kč
|50" LG QNED AI QNED85 4K Smart TV 2024
|50UT73006LA.AEEQ
|8790 Kč
|50" LG UHD AI UT73 4K Smart TV 2024
|55NANO81T6A.AEU
|11580 Kč
|55" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
|55QNED85T6C.AEU
|16140 Kč
|55" LG QNED AI QNED85 4K Smart TV 2024
|55UT73006LA.AEEQ
|9590 Kč
|55" LG UHD AI UT73 4K Smart TV 2024
|65NANO81T6A.AEU
|16140 Kč
|65" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
|65QNED86T6A.AEU
|23740 Kč
|65" LG QNED AI QNED86 4K Smart TV 2024
|75NANO81T6A.AEU
|19990 Kč
|75" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
|98QNED89T6A.AEEQ
|95990 Kč
|98″ LG QNED AI QNED89 4K Smart TV 2024
|OLED42C44LA.AEU
|20690 Kč
|42" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED42C4
|OLED55B46LA.AEU
|24290 Kč
|55" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED55B4
|OLED65C44LA.AEU
|37990 Kč
|65" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED65C4
|OLED77B46LA.AEU
|44990 Kč
|77" LG OLED AI B4 4K Smart TV OLED77B4
|OLED77C44LA.AEU
|62990 Kč
|77" LG OLED evo AI C4 4K Smart TV OLED77C4
|55UT91006LA.AEU
|14380 Kč
|55" LG UHD AI UT91 4K Smart TV 2024
|65UT91006LA.AEU
|19990 Kč
|65" LG UHD AI UT91 4K Smart TV 2024
|75QNED80T6A.AEU
|22490 Kč
|75" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
|75QNED85T6C.AEU
|29690 Kč
|75" LG QNED AI QNED85 4K Smart TV 2024
|75UT91006LA.AEU
|28790 Kč
|75" LG UHD AI UT91 4K Smart TV 2024
|86NANO81T6A.AEU
|33990 Kč
|86" LG NanoCell AI NANO81 4K Smart TV 2024
|86QNED80T6A.AEU
|37990 Kč
|86" LG QNED AI QNED80 4K Smart TV 2024
|86UT81006LA.AEU
|31990 Kč
|86'' LG UHD AI UT81 4K Smart TV 2024
FSR7A94WC.ABWQWCZ
|14990 Kč
|9 kg parní pračka LG | A | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™
F4X1009NWB.AGWQPCZ
|9990 Kč
|9 kg pračka LG | A | 1400 ot./min | DirectDrive™ | ThinQ™
F4X1008NWH.AGWQPCZ
|8990 Kč
|8 kg pračka LG | A | 1400 ot./min | DirectDrive™ | ThinQ™
FLR7A82WG.ABWQPCZ
|11990 Kč
|8 kg slim parní pračka LG | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™ | TurboWash™360°
FLR5A82WW.ABWQPCZ
|9490 Kč
|8 kg parní pračka LG | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD™
FLR5A92WW.ABWQPCZ
|9990 Kč
|9 kg parní pračka LG | A | 1200 ot./min | Direct Drive™ | AI DD
GML860PYFE.APYQEUR
|29990 Kč
|Chladničky multi door LG | E | 506 l | Multi Air Flow | UVnano™
GSXE91MBAD.AMBQEUR
|39990 Kč
|Americká chladnička LG | D | 628 l | InstaView Door-in-Door™ | UVnano™
GMV960NNME.ANNQEUR
|99990 Kč
|Chladničky multi door LG | E | InstaView™ | MoodUP™
XG9QBK.DEUSLLK
|5989 Kč
|XG9QBK