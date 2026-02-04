We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
PRAVIDLA PROMOAKCE „ZIMNÍ HRY"
1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY PROMOAKCE
1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) promoakce „ZIMNÍ HRY“. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Promoakce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.
1.2 Pořadatelem a organizátorem Promoakce je společnost LG Electronics CZ s.r.o. se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 22369562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 415548/MSPH („Pořadatel“).
2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ PROMOAKCE
2.1 Promoakce probíhá v termínu od 30. 01. 2026 do 02. 03. 2026 23:59 hod. (dále jen „Doba konání“) v internetovém obchodě https://www.lg.com/cz („Eshop“). Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy Doby konání Promoakce. Promoakce se vztahuje výhradně na nákup prostřednictvím Eshopu.
3. ÚČAST NA PROMOAKCI A JEJÍ ZMĚNY
3.1 Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Promoakce zakoupí některý z elektro výrobků podporovaných touto Promoakcí („Promoprodukt“), a to přímo v Eshopu Pořadatele.
3.2 Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu seznamu Promoproduktů a jejich cen. Slevu Účastník získá při nákupu vybraných Promoproduktů.
3.3 Předmětem Promoakce je jednorázová sleva na vybrané Promoprodukty („Sleva“). Slevu je možné uplatnit pouze na jeden kus od každého modelu konkrétního výrobku. Slevu není možné uplatnit na 2 a více totožných modelů Promoproduktů.
3.4 Účastník bere na vědomí, že:
(a) po přihlášení se k zákaznickému účtu na lg.com/cz nebo po provedení registrace k novému zákaznickému účtu na lg.com/cz, se po přidání Promoproduktu do košíku Eshopu Sleva v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí;
(b) podmínkou získání nároku na Slevu Promoproduktu je uplatnění unikátního promokódu („Kupón“). Kupón není nutné manuálně zadat v nákupním košíku Eshopu do pole pro kupóny - uplatní se automaticky.
(c) pokud se bude v nákupním košíku, vedle Promoproduktu, nacházet také produkt jiný, příslušná Sleva Promoakce bude uplatněna pouze na Promoprodukty;
(d) Slevu na Promoprodukty nelze kombinovat se slevou pro účastníky zaměstnaneckého programu;
(e) tuto Promoakci nelze kombinovat s jakoukoli další promoakcí, akcí či slevou webu lg.com/cz, a to ani s takzvanou Uvítací slevou či slevou poskytnutou službou LG Asistent;
(f) při nákupu Promoproduktů je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele, resp. Eshopu a těmito Pravidly.
4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY A UŽITÍ ZÁZNAMU
4.1 Účastí v Promoakci Účastník - spotřebitel bere na vědomí, že společnost LG Electronics CZ s.r.o. se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 22369562, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 415548/MSPH je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
4.2 Jako subjekt údajů má Účastník – spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka - spotřebitele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník – spotřebitel možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu) platí, že odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré zakoupené produkty.
5.2 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na webové stránce https://www.lg.com/cz/promotions/winter-sport/ („Webová stránka“).
5.3 Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese cz.obs@lge.com.
5.4 Účastí v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
5.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.
5.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
5.8 Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
5.9 Pravidla Promoakce jsou účinná dnem 30. 01. 2026