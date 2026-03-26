1) AI Wash 1.0
– Optimalizuje pohyby praní podle typu prádla, aby se zlepšila péče o tkaniny a snížila spotřeba energie u jemných tkanin.
– Testováno organizací Intertek v roce 2023 prostřednictvím laboratorních testů, které porovnávaly prací cyklus AI Wash s pracím cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.
2) AI Wash 2.0
– Optimalizuje praní a máchání na základě typu prádla a úrovně znečištění, čímž zlepšuje péči o tkaniny a podporuje úsporu energie u jemných tkanin.
– Testováno organizací Intertek v roce 2022 porovnáním pracího cyklu AI Wash s pracím cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.
3) Prací cyklus Microplastic Care
– Snižuje tření během praní pomocí houpavých a valivých pohybů, čímž pomáhá omezit uvolňování mikroplastů až o 60 %.
– Testováno organizací Intertek v roce 2023 a ověřeno snížení vzniku emisí mikroplastů porovnáním pracího cyklu Microplastic Care s pracím cyklem Smíšené prádlo s použitím 3 kg 100% polyesterových oděvů za definovaných zkušebních podmínek.
4) TurboWash™ 360 (27"")
– Využívá pět výkonných trysek, které stříkají z více úhlů, aby zajistily kompletní praní za méně než 30 minut.
– Testováno organizací Intertek v roce 2023 při zkoušce pracího cyklu Bavlna/Normální s možností TurboWash™ s použitím 3 kg náplně za definovaných zkušebních podmínek.
5) TurboWash™ 360 (24"")
– Využívá 3D systém více trysek, který stříká vodu a prací prostředek do více směrů, aby snížil poškození tkanin a dokončil praní za 39 minut.
– Testováno organizací Intertek v roce 2023, kdy byl ověřen prací výkon na základě testování podle normy IEC 60456, přičemž byl porovnáván prací cyklus TurboWash39 s běžným pracím cyklem Bavlna za definovaných zkušebních podmínek.
6) AI DUAL Inverter™
– Upravuje sušení podle typu tkaniny a náplně, aby se snížila doba sušení a spotřeba energie, a zároveň podporuje šetrné sušení při nízkých teplotách.
– Testováno organizací Intertek v roce 2024, kdy byla ověřena kratší doba sušení a nižší spotřeba energie porovnáním cyklu AI Dry s cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.
7) AI Dry™
– Optimalizuje sušení podle typu tkaniny a velikosti náplně, aby se dosáhlo efektivních výsledků a úspory energie u měkkých tkanin.
– Testováno organizací Intertek v roce 2024, kdy byla ověřena lepší účinnost sušení porovnáním cyklu AI Dry s cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.
8) Door Cooling+™
– Přivádí studený vzduch přímo ze speciálních větracích otvorů v blízkosti horní přední části chladničky, aby se rychle a rovnoměrně ochladily produkty uložené v prostoru dveří.
– Na základě výsledků testů TÜV Rheinland v roce 2025 s použitím interní testovací metody společnosti LG, kdy se porovnává doba poklesu teploty nádoby s vodou umístěné v horním koši v případě zavřených a otevřených otvorů Door Cooling+.
9) LINEARCooling™
– Pomáhá udržet potraviny déle čerstvé díky omezení teplotních výkyvů a podporuje zachování vzhledu a chuti čerstvých potravin.
– Na základě výsledků testů TÜV Rheinland v roce 2025, s využitím interní testovací metody LG, kdy se měří průměrné kolísání teploty mezi maximem a minimem v prostoru pro čerstvé potraviny za definovaných zkušebních podmínek.
10) Heat Dry
– Cirkuluje horký vzduch v celé myčce nádobí, čímž zvyšuje výkon sušení a dosahuje rychlejších a dokonalejších výsledků sušení, včetně obtížně sušitelných plastů, přičemž výkon sušení byl ohodnocen na 94,3 bodu, což představuje o 37 % vyšší index výkonu sušení ve srovnání s modely bez technologie Heat Dry (68,8 bodu).
– Testováno organizací TÜV Rheinland v roce 2021, kdy se hodnotil sušicí výkon 30 minut po dokončení cyklu s použitím 49 typů praktického nádobí za definovaných zkušebních podmínek.
11) TrueSteam™
– Vysokoteplotní pára snižuje množství skvrn od vody a podporuje hygienické čištění, přičemž dosahuje 84% snížení množství skvrn od vody (ze 123 na 19). – Testováno organizací TÜV Rheinland v roce 2020, přičemž se hodnotil počet skvrn od vody pod 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm a 204 ppm a porovnávala se pára, změkčovač vody a oplachování při standardním režimu mytí nádobí za definovaných zkušebních podmínek.