Zářivě modrá mapa světa na tmavém pozadí, která představuje spolehlivost domácích spotřebičů LG po celém světě

Proč mají domácí spotřebiče LG důvěru po celém světě

 

Domácí spotřebiče LG jsou navrženy tak, aby dlouhodobě spolehlivě fungovaly, a jejich kvalita je potvrzena důvěryhodnými hodnoceními zákazníků, globálně uznávanými certifikacemi a nezávislými testy. Ať už jde o pračky, ledničky, vysavače, myčky nebo masážní křesla, produkty LG nabízejí spolehlivý výkon, na který se můžete spolehnout dnes i v budoucnu. Zjistěte, proč spotřebičům LG důvěřují domácnosti po celém světě.

PraníChladničkaMyčka

Praní

 

Pračky a sušičky LG zajišťují dlouhodobou péči o prádlo a jsou navrženy pro spolehlivé každodenní používání.

Prozkoumejte pračky a sušičky LG

Ověřeno renomovanou spotřebitelskou organizací

Vybrané pračky a sušičky LG prošly testováním organizace dTest, přední české spotřebitelské organizace. Prostřednictvím nezávislých laboratorních testů hodnotí dTest výkon, bezpečnost, životnost, energetickou účinnost a uživatelský komfort. Produkty, které získaly nejvyšší hodnocení, jako je například „značka kvality“, se vyznačují vynikající kvalitou a účinností.

Pračka LG s předním plněním na tmavém studiovém pozadí se štítkem „značka kvality“ od organizace dTest

dTest

 

Die folgenden LG Geräte für die Wäschepflege wurden für ihre hervorragenden Ergebnisse bei Waschen bzw. Trocknen lobend erwähnt:

 

• Die Frontlader-Waschmaschine LG F4WX809YC erhielt 2025 von der Stiftung Warentest die Bewertung „GUT (1,8)“.

 

• Der Trockner LG RT80V9C erhielt 2024 von der Stiftung Warentest die Gesamtbewertung „GUT (2,1)“, die Trockner RT90X8B und RT90X8C 2025 erhielten die Bewertung „GUT (2,4)“.

dTest Další informace

Certifikováno podle mezinárodních norem

 

Vybrané pračky a sušičky značky LG získaly certifikáty od nezávislých zkušebních organizací, jako jsou TÜV Rheinland (TÜV) a British Allergy Foundation (BAF).

 

• TÜV je mezinárodní certifikační skupina, která prostřednictvím laboratorních testů posuzuje, zda výrobky splňují stanovené požadavky na kvalitu nebo normy.

 

• BAF je britská zdravotnická charitativní organizace zaměřená na úlevu při alergiích. Uděluje certifikáty produktům a technologiím, u nichž bylo prokázáno, že za stanovených testovacích podmínek snižují expozici vůči běžným alergenům.

TÜV Rheinland

 

Pračky LG s motorem Inverter DirectDriveMotor™ (DD Motor) prošly nezávislými testy organizace TÜV Rheinland a v roce 2025 získaly certifikát potvrzující jejich 30letou životnost. Tento certifikát potvrzuje, že motor DD je konstruován tak, aby zajišťoval spolehlivý a stabilní provoz po celá desetiletí používání.

Objevte pračky a sušičky LG AIDD™

Britische Allergiestiftung (BAF)

 

Pračky LG s motorem Inverter DirectDriveMotor™ (DD Motor) prošly nezávislými testy organizace TÜV Rheinland a v roce 2025 získaly certifikát potvrzující jejich 30letou životnost. Tento certifikát potvrzuje, že motor DD je konstruován tak, aby zajišťoval spolehlivý a stabilní provoz po celá desetiletí používání.

Objevte pračky a sušičky LG Steam™

Ověřeno nezávislými testy

 

Několik praček a sušiček značky LG prošlo testováním provedeným společností Intertek, mezinárodní testovací organizací. Na základě standardizovaných testů podle mezinárodních norem pro bezpečnost, výkon a kvalitu toto nezávislé ověření potvrzuje, že dané modely splňují stanovené požadavky pro spolehlivé každodenní používání.

Pračka

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾: Nezávisle testováno organizací Intertek (2023)

• AI Wash 2.0²⁾: Nezávisle testováno organizací Intertek (2022)

• Prací cyklus Microplastic Care Cycle³⁾: Nezávisle testováno organizací Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (27")⁴⁾: Nezávisle testováno organizací Intertek (2023)

• TurboWash™ 360 (24")⁵⁾: Nezávisle testováno organizací Intertek (2023)

Sušička

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™⁶⁾: Nezávisle testováno organizací Intertek (2024)

• AI Dry™⁷⁾: Nezávisle testováno organizací Intertek (2024)

* Výsledky testů a roky, kdy byly testy prováděny, se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Chladnička

 

Chladničky LG udrží potraviny čerstvější déle, den co den.

Objevte chladničky LG

Certifikováno podle mezinárodních norem

Vybrané chladničky LG prošly testováním organizace dTest, přední české spotřebitelské organizace. Prostřednictvím nezávislých laboratorních testů hodnotí dTest výkon, bezpečnost, životnost, energetickou účinnost a uživatelský komfort. Produkty, které získaly nejvyšší hodnocení, jako je například „značka kvality“, se vyznačují vynikající kvalitou a účinností.

Černá chladnička LG na světlém studiovém pozadí se štítkem „značka kvality“ od organizace dTest

dTest

 

Vysoké chladničky LG GBB92MCB2P, GBV7280CEV a GBV7280CSW získaly v roce 2025 od organizace dTest hodnocení „značka kvality“, které ocenilo jejich energetickou účinnost a chladicí výkon.

dTest Další informace

Ověřeno nezávislými testy

 

Několik chladniček LG bylo testováno přední německou nezávislou certifikační organizací TÜV Rheinland. Tyto testy jsou prováděny v souladu s platnými normami bezpečnosti a výkonu a potvrzují spolehlivý provoz při každodenním používání.

TÜV Rheinland

 

• Door Cooling+™⁸⁾: Nezávisle testováno organizací TÜV Rheinland (2025)

• LINEARCooling™⁹⁾: Nezávisle testováno organizací TÜV Rheinland (2025)

* Roky, kdy byly testy prováděny, se mohou u jednotlivých modelů lišit.

Myčka

 

Myčky LG zajišťují vždy čisté a suché nádobí, a to při každém mycím cyklu.

Prozkoumejte myčky LG

Ověřeno nezávislými testy

 

Několik myček LG bylo testováno přední německou nezávislou certifikační organizací TÜV Rheinland. Tato hodnocení se řídí zavedenými normami a potvrzují spolehlivost při každodenním používání s ověřenou účinností sušení a sanitace.

TÜV Rheinland

 

• Heat Dry¹⁰⁾: Uafhængigt testet af TÜV Rheinland (2021)

• TrueSteam™¹¹⁾: Uafhængigt testet af TÜV Rheinland (2020)

* Výsledky testů a roky, kdy byly testy prováděny, se mohou u jednotlivých modelů lišit.

FAQ

Proč je společnost LG považována za spolehlivou značku domácích spotřebičů?

Společnost LG je považována za spolehlivou značku domácích spotřebičů, protože její výrobky byly opakovaně ověřeny nezávislými třetími stranami v různých hlavních kategoriích – včetně praček, sušiček, chladniček, vysavačů, myček a masážních křesel.

 

V letech 2020–2021 byly spotřebiče LG certifikovány celosvětově uznávanými organizacemi, včetně TÜV Rheinland (TÜV) a British Allergy Foundation (BAF). Kromě toho byly výkon a odolnost ověřeny prostřednictvím laboratorních testů třetích stran, které v letech 2020–2025 provedly organizace jako Intertek a Korea Testing Laboratory (KTL), jakož i akademické instituce včetně univerzity Korea University (KU), a to za standardizovaných podmínek.

 

Tato víceúrovňová ověření společně poskytují objektivní důkazy o spolehlivosti značky LG v celé kategorii nad rámec tvrzení o jednotlivých výrobcích.

Jak společnost LG ověřuje spolehlivost svých domácích spotřebičů?

Společnost LG ověřuje spolehlivost spotřebičů pomocí několika úrovní nezávislého hodnocení. Patří sem recenze spotřebitelských organizací, certifikace uznávaných organizací, jako jsou TÜV Rheinland a British Allergy Foundation, a kontrolované testy výkonu a odolnosti prováděné nezávislými laboratořemi třetích stran.

 

Tento přístup ověřování z více zdrojů pomáhá potvrdit, že spotřebiče LG splňují jasně definovaná kritéria kvality a bezpečnosti pro každodenní používání.

Která pračka LG je nejspolehlivější?

Pračka a sušička LG GVX kombinuje výkon založený na umělé inteligenci s oceňovaným designem, což ji řadí mezi nejpokročilejší řešení LG pro každodenní praní.

 

V roce 2025 získal design GVX ocenění Red Dot Design Award. Kromě toho byly LG technologie péče o prádlo, včetně technologií Steam™ Allergy Care, TurboWash™ 360 a sušení na bázi umělé inteligence, v definovaných laboratorních podmínkách nezávisle testovány nebo schváleny organizacemi, jako jsou British Allergy Foundation a Intertek. Tato ověření přinášejí objektivní důkazy o výkonnosti a hygienických přínosech od nezávislých třetích stran.

Zjistěte více o pračce GVX

Která značka nebo řada chladniček LG je nejlepší?

Řada chladniček LG s francouzskými dveřmi vyniká jako jedna z nejlepších možností mezi chladničkami LG, protože spojuje oceňovaný design s certifikovaným chladicím výkonem.

 

Tato řada získala mezinárodní uznání v podobě ocenění iF Design Awards (2023, 2025) a Red Dot Design Award (2023), které vyzdvihují její silné stránky v oblasti funkčnosti, použitelnosti a celkové kvality provedení.

Prozkoumejte chladničky LG s francouzskými dveřmi

* Obrázky slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

 

1) AI Wash 1.0

– Optimalizuje pohyby praní podle typu prádla, aby se zlepšila péče o tkaniny a snížila spotřeba energie u jemných tkanin.

– Testováno organizací Intertek v roce 2023 prostřednictvím laboratorních testů, které porovnávaly prací cyklus AI Wash s pracím cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.

 

2) AI Wash 2.0

– Optimalizuje praní a máchání na základě typu prádla a úrovně znečištění, čímž zlepšuje péči o tkaniny a podporuje úsporu energie u jemných tkanin.

– Testováno organizací Intertek v roce 2022 porovnáním pracího cyklu AI Wash s pracím cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.

 

3) Prací cyklus Microplastic Care

– Snižuje tření během praní pomocí houpavých a valivých pohybů, čímž pomáhá omezit uvolňování mikroplastů až o 60 %.

– Testováno organizací Intertek v roce 2023 a ověřeno snížení vzniku emisí mikroplastů porovnáním pracího cyklu Microplastic Care s pracím cyklem Smíšené prádlo s použitím 3 kg 100% polyesterových oděvů za definovaných zkušebních podmínek.

 

4) TurboWash™ 360 (27"")

– Využívá pět výkonných trysek, které stříkají z více úhlů, aby zajistily kompletní praní za méně než 30 minut.

– Testováno organizací Intertek v roce 2023 při zkoušce pracího cyklu Bavlna/Normální s možností TurboWash™ s použitím 3 kg náplně za definovaných zkušebních podmínek.

 

5) TurboWash™ 360 (24"")

– Využívá 3D systém více trysek, který stříká vodu a prací prostředek do více směrů, aby snížil poškození tkanin a dokončil praní za 39 minut.

– Testováno organizací Intertek v roce 2023, kdy byl ověřen prací výkon na základě testování podle normy IEC 60456, přičemž byl porovnáván prací cyklus TurboWash39 s běžným pracím cyklem Bavlna za definovaných zkušebních podmínek.

 

6) AI DUAL Inverter™

– Upravuje sušení podle typu tkaniny a náplně, aby se snížila doba sušení a spotřeba energie, a zároveň podporuje šetrné sušení při nízkých teplotách.

– Testováno organizací Intertek v roce 2024, kdy byla ověřena kratší doba sušení a nižší spotřeba energie porovnáním cyklu AI Dry s cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.

 

7) AI Dry™

– Optimalizuje sušení podle typu tkaniny a velikosti náplně, aby se dosáhlo efektivních výsledků a úspory energie u měkkých tkanin.

– Testováno organizací Intertek v roce 2024, kdy byla ověřena lepší účinnost sušení porovnáním cyklu AI Dry s cyklem Bavlna při použití 3 kg smíšené náplně měkkých tkanin za definovaných zkušebních podmínek.

 

8) Door Cooling+™

– Přivádí studený vzduch přímo ze speciálních větracích otvorů v blízkosti horní přední části chladničky, aby se rychle a rovnoměrně ochladily produkty uložené v prostoru dveří.

– Na základě výsledků testů TÜV Rheinland v roce 2025 s použitím interní testovací metody společnosti LG, kdy se porovnává doba poklesu teploty nádoby s vodou umístěné v horním koši v případě zavřených a otevřených otvorů Door Cooling+.

 

9) LINEARCooling™

– Pomáhá udržet potraviny déle čerstvé díky omezení teplotních výkyvů a podporuje zachování vzhledu a chuti čerstvých potravin.

– Na základě výsledků testů TÜV Rheinland v roce 2025, s využitím interní testovací metody LG, kdy se měří průměrné kolísání teploty mezi maximem a minimem v prostoru pro čerstvé potraviny za definovaných zkušebních podmínek.

 

10) Heat Dry

– Cirkuluje horký vzduch v celé myčce nádobí, čímž zvyšuje výkon sušení a dosahuje rychlejších a dokonalejších výsledků sušení, včetně obtížně sušitelných plastů, přičemž výkon sušení byl ohodnocen na 94,3 bodu, což představuje o 37 % vyšší index výkonu sušení ve srovnání s modely bez technologie Heat Dry (68,8 bodu).

– Testováno organizací TÜV Rheinland v roce 2021, kdy se hodnotil sušicí výkon 30 minut po dokončení cyklu s použitím 49 typů praktického nádobí za definovaných zkušebních podmínek.

 

11) TrueSteam™

– Vysokoteplotní pára snižuje množství skvrn od vody a podporuje hygienické čištění, přičemž dosahuje 84% snížení množství skvrn od vody (ze 123 na 19). – Testováno organizací TÜV Rheinland v roce 2020, přičemž se hodnotil počet skvrn od vody pod 51 ppm, 68 ppm, 153 ppm a 204 ppm a porovnávala se pára, změkčovač vody a oplachování při standardním režimu mytí nádobí za definovaných zkušebních podmínek.