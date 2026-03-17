Kaskádová řídicí jednotka

PHCM0 ENCXLEU
Pohled zepředu na venkovní jednotku LG Cascade Control Unit PHCM0 ENCXLEU.
Pohled z levé strany venkovní jednotky LG Cascade Control Unit PHCM0 ENCXLEU.
Pohled zprava na venkovní jednotku LG Cascade Control Unit PHCM0 ENCXLEU.
Zadní pohled na venkovní jednotku LG Cascade Control Unit PHCM0 ENCXLEU.
Vnější část řídicí jednotky LG Cascade PHCM0 ENCXLEU s označenými rozměry.
Hlavní funkce

  • Jako jeden systém lze provozovat až 8 venkovních jednotek
  • Flexibilní kombinace umožňuje pokrýt požadavky na vytápění až do 128 kW
  • Snadná konfigurace, protože kromě kaskádové řídicí jednotky nejsou zapotřebí žádné samostatné vnitřní jednotky ani ovládací zařízení
  • Extrémně tichý a vysoce účinný provoz v kombinaci s monoblokem R290 v širokém rozsahu topného výkonu
  • Intuitivní rozhraní díky 4,3palcovému dotykovému displeji s plně barevným zobrazením a pohyblivou grafikou
  • Optimalizované řízení doby chodu pro stabilní provoz a údržbu
Další

Snadná škálovatelnost

Řídicí jednotka LG Cascade umožňuje škálovatelnou konfiguraci systému, díky čemuž lze jednotky AWHP přidávat nebo odebírat podle tepelné poptávky. Tato flexibilita zajišťuje efektivní adaptaci na měnící se požadavky na zátěž a prostředí instalace.

Integrovaná instalace

Řídicí jednotka LG Cascade je navržena pro zjednodušenou instalaci a obsahuje integrované snímače a rozhraní Modbus, díky čemuž nejsou potřeba žádné další komponenty a instalace je méně náročná.

Optimalizace provozu

Systém poskytuje stabilní a efektivní topný výkon díky optimalizovanému řízení doby chodu, odmrazování a spolehlivé záložní funkci při poruchách nebo chybových stavech1), čímž udržuje provoz za rozmanitých podmínek.2)

Inteligentní dálkové ovládání

Díky funkci LG Cascade Control lze systémová nastavení konfigurovat na dálku prostřednictvím služby LG BECON cloud, zatímco LGMV zajišťuje monitorování všech připojených venkovních jednotek v reálném čase.

1) V případě chyby kaskádové řídicí jednotky fungují ODU nezávisle. V případě poruchy jedné jednotky ostatní jednotky pokračují v provozu, aby zajistily stabilní fungování.

2) Rozsah provozu vytápění a ohřevu teplé užitkové vody je od -28 °C do 35 °C, zatímco chlazení pracuje v rozmezí od 5 °C do 48 °C.

Přehled

ROZMĚRY

Vnější část řídicí jednotky LG Cascade (PHCM0 ENCXLEU) s označenými rozměry.

ROZMĚRY

  • Venkovní jednotka ( Š × V × H) (mm)

    420 x 490 x 141

EXTERIÉR

  • Barva šasi venkovní jednotky (Barva / kód RAL)

    Essence white / RAL 9003

PROVOZNÍ ROZSAH (TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY)

  • Vytápění (min. ~ max.) (℃)

    15 ~ 70

  • Chlazení (min. ~ max.) (℃)

    5 ~ 27

  • Příprava teplé vody (min. ~ max.) (℃)

    15 ~ 80

ZDROJ NAPÁJENÍ

  • Napětí, fáze, frekvence pro venkovní jednotku (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

HMOTNOST

  • Venkovní jednotka (prázdná) (kg)

    6.9

