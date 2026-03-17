R290 Tepelné čerpadlo s ohřívačem vody 200 ℓ

MEZ00805303 Label Energy(WH20ESF0.CA)4.8.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Vista frontal del calentador de agua con bomba de calor LG WH10ESF0.HA en color blanco esencial con diseño Wall Mounted.
Vista superior del calentador de agua con bomba de calor LG WH10ESF0.HA en color blanco esencial con diseño Wall Mounted.
Exterior del calentador de agua con bomba de calor LG (WH10ESF0.FA) con indicación de las dimensiones. Sus medidas son 540 mm × 1280 mm × 565 mm.
Hlavní funkce

  • Přírodní chladivo R290 s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP 3)
  • Žádné práce na potrubí s chladivem
  • Třída energetického štítku A+ (průměrné klima, profil zatížení L)
  • Elegantní bílý design, který se přizpůsobí různým prostředím
  • Max. teplota vody až 75 °C s topným tělesem
  • Nabízí čtyři různé provozní režimy (Tepelné čerpadlo, Auto, Turbo a Dovolená)
Další

Pokročilý výkon ohřevu vody

Tepelné čerpadlo na ohřev vody dodává horkou vodu o maximální teplotě až 60–75 °C1) pomocí integrovaného topného tělesa a zajišťuje tak stálý přívod.

Vynikající energetická účinnost

Označení energetické třídy A+2) podle směrnice ErP EU, vysoká účinnost při nízké spotřebě energie a technologie SG Ready, která optimalizuje provozní náklady na základě cen elektřiny.3)

Inteligentní dálkové ovládání

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody umožňuje dálkové ovládání a monitorování prostřednictvím aplikace LG ThinQ, což usnadňuje diagnostiku problémů a kontaktování servisního střediska nebo instalačního technika.

Optimalizované provozní režimy

Tepelné čerpadlo s ohřívačem vody má čtyři provozní režimy – Tepelné čerpadlo, Auto, Turbo a Dovolená – které nabízejí flexibilní výkon pro různé potřeby použití.

1) WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESFO.CA: Max. teplota vody až 75 °C / WH20STR2.FA, WH27STR2.FA, WH20S.F5, WH27SF5: Maximální teplota až 60 °C

2) Systém energetických štítků ErP pro tepelná čerpadla v EU má třídy účinnosti od G (nejnižší účinnost) po A+++ (nejvyšší účinnost).

3) Energetická třída A+, SG Ready platí pro všechny modely (WH10ESF0.HA, WH15ESF0.HA, WH20ESF0.CA, WH20STR2.FA, WH27STR2.FA)

Přehled

ROZMĚRY

Všechny specifikace

MATERIÁL & ROZMĚRY

  • Průměr x výška (mm)

    600 x 1,708 x 608

  • Hmotnost (kg)

    92.0

ÚČINNOST

  • COP (7℃ / 15℃)

    - / 3.20

  • Energetická třída (7℃ / 15℃)

    - / A+

  • Profil zatížení

    L

  • V40 (ℓ)

    245

MAX. TEPLOTA VODY

  • tepelné čerpadlo (℃)

    60

  • s topným tělesem (℃)

    75

PROVOZNÍ ROZSAH (TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU)

  • Min. ~ Max. (℃)

    -7 ~ 48

PŘIPOJENÍ POTRUBÍ

  • Průměr přívodu vody (palce)

    G 3/4"

  • Průměr výstupu vody (palce)

    G 3/4"

CHLADIVO

  • Typ

    R290

  • Potenciál globálního oteplování (GWP)

    3

  • Předplněné množství (g)

    150

ÚROVEŇ AKUSTICKÉHO TLAKU VE VZDÁLENOSTI 2 M (AUTOMATICKÝ REŽIM)

  • Jmenovitá hodnota (dB(A))

    38

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

