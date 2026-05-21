85" LG QNED evo AI QNED81 Mini LED 4K Smart TV 2026
Hlavní funkce
- Pohlcující zážitek ze sledování na ultra velkém televizoru
- Unikátní technologie širokého barevného gamutu od LG poskytuje neuvěřitelně bohatou paletu barev s technologií Dynamic QNED Color Pro
- Lepší čistota a výjimečný kontrast díky technologii Mini LED
- Cenami ověnčený webOS přináší pokročilé funkce umělé inteligence založené na technologiích Google Gemini a Microsoft Copilot
- Tlačítko AI otevírá AI Hub pro inteligentní, personalizované prostředí zabezpečené technologií LG Shield.Tlačítko AI otevírá AI Hub pro inteligentní, personalizované prostředí zabezpečené technologií LG Shield.
Proč LG QNED evo | Mini LED?
Dynamický sport s LG QNED evo
Dynamic QNED Color Pro
Certifikováno pro 100% objem barev
Mini LED
Cenami ověnčený Multi AI webOS
AI Hub pro personalizaci
Zabezpečeno technologií LG Shield
Cenami ověnčený webOS nyní zabezpečený technologií LG Shield
Program webOS Re:New
Upgradujte svůj televizor až na 5 let zdarma10)
AI Magický ovladač
Využívejte všechny možnosti umělé inteligence pomocí jediného tlačítka AI.
Jedno tlačítko AI stačí k přístupu a ovládání všech interakcí řízených umělou inteligencí. Díky rolovacímu kolečku a okamžitým hlasovým příkazům je ovládání zcela snadné.11)
LG QNED evo AI QNED80/81/83 Mini LED je vybaven funkcí AI Hub pro personalizaci, s ikonou AI nad dálkovým ovladačem obklopeným štítky pro Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID s My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard a AI Sound Wizard.
Ponořte se do každého sportovního zápasu
Získejte předpovědi výsledků zápasů pomocí umělé inteligence
AI analyzuje statistiky a výkonnost vašeho týmu a poskytuje předpovědi výsledků zápasů. Fanděte ještě intenzivněji a užijte si podporu svého týmu díky těmto informacím generovaným umělou inteligencí.12)
Vyhlazování pohybu, které se přizpůsobí každému žánru
Funkce AI Genre Selection identifikuje žánr obsahu a funkce TruMotion upravuje úroveň chvění obrazu tak, aby bylo dosaženo přirozeného zážitku ze sledování filmů, sportovních přenosů a dalších pořadů.
Nastavte si upozornění a nic vám neunikne
Nezmeškejte ani jeden okamžik akce. Nastavte si upozornění a dostávejte informace o rozlosování zápasů vašeho týmu, výsledcích a dalších událostech.
Design, který pozvedne váš prostor
Tenký design
Štíhlá silueta, která ladí s vaším interiérem
Díky minimalistickým liniím a propracovaným detailům dodává elegantní profil vašeho televizoru vašemu domovu sofistikovaný nádech, aniž by rušil.
LG QNED evo AI QNED80/81/83 Mini LED s tenkým designem je připevněn na stěnu v prosvětleném, otevřeném obývacím prostoru. Jeho elegantní profil dokonale ladí s interiérem a zobrazuje výrazné, barevné abstraktní umělecké dílo.
Objevte nekonečné množství mistrovských děl s LG Gallery+
LG Gallery+
Vytvořte si svůj vlastní styl s více než 5000 pečlivě vybranými uměleckými díly.
LG Gallery+ vám umožňuje přístup k nepřebernému množství uměleckých děl a obsahu od našich partnerů, jako jsou The National Gallery, MMCA, Magnum a další. Zkrášlete a přizpůsobte svůj prostor uměním, které odráží váš styl.18)
Režim Gallery
Plynulý přechod z TV na umělecká díla
S aktivovaným režimem Gallery může váš televizor i nadále šetřit energii, zatímco zobrazuje vybraná umělecká díla, která dodávají vašemu prostoru styl a eleganci.22)
Automatická regulace jasu
Optimální jas za jakýchkoli světelných podmínek
Funkce regulace jasu Brightness Control automaticky přizpůsobuje výstup obrazovky podle okolního osvětlení a zajišťuje tak jasný a pohodlný obraz v jakémkoli prostředí.23)
Senzor pohybu
Reaguje na vaši přítomnost
Díky detekci pohybu může váš televizor inteligentně reagovat a přepínat režimy podle toho, zda se nacházíte v jeho blízkosti.24)
LG Channels
Nekonečná zábava zdarma
LG Channels přináší rozmanitý obsah z platforem živého vysílání a obsahu na vyžádání do jednoho centra, díky čemuž je hledání oblíbeného obsahu snazší než kdykoli předtím.25)
LG Soundbar vylepšuje každou scénu plnějším prostorovým zvukem
WOW Orchestra
Plně prostorový zvukový systém od LG TV a Soundbar v synchronizaci
Synchronizací televizoru a soundbaru do jednoho celku systém rozšiřuje hloubku a směrovost pro plnější prostorový zážitek.26)
LG QNED evo AI QNED80 Mini LED s technologií WOW Orchestra zobrazuje na obrazovce vystupující hudebníky, zatímco vrstvené zvukové vlny z televizoru a soundbaru pod ním naplňují obývací pokoj a vytvářejí synchronizovaný prostorový zvukový zážitek.
Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
* Výše uvedené snímky na této stránce s podrobnostmi o produktu slouží pouze k ilustračním účelům. Přesnější znázornění naleznete na snímcích v galerii.
* Specifikace a funkce se liší podle regionu, modelu a velikosti.
* Dostupnost služby se liší podle regionu a země.
* Personalizované služby se mohou lišit v závislosti na zásadách aplikace třetí strany.
* Přístup k inteligentním síťovým službám a funkcím, včetně streamovacích aplikací, je nutný účet LG a souhlas s příslušnými smluvními podmínkami. Bez účtu LG jsou k dispozici pouze připojení externích zařízení (např. přes HDMI) a pozemní/bezdrátové televizní vysílání (pouze u televizorů s tunery). Vytvoření účtu LG Account je bezplatné.
* Obsah uvedený na této stránce se může lišit od obsahu dostupného ve skutečné službě Gallery+.
Všechny specifikace
INFORMACE O SHODĚ
