55 " LG QNED AI QNED70 Mini LED 4K Smart TV 2026

2)*Objem barevného gamutu (CGV) displeje je stejný nebo vyšší než CGV barevného prostoru DCI-P3, jak bylo nezávisle ověřeno společností Intertek.
3)*AI Picture Pro bude fungovat s jakýmkoli obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.
*Snímky jsou převzorkovány na kvalitu až 4K. Výsledky se mohou lišit v závislosti na rozlišení zdroje.
4)*Zvuk se může lišit podle poslechového prostředí.
5)*AI Search (Copilot) je k dispozici na modelech OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD s podporou programu webOS Re:New, včetně modelů uvedených na trh od roku 2022.
*Je vyžadováno připojení k internetu. Partnerské služby umělé inteligence mohou být předmětem změn nebo mohou vyžadovat předplatné.
*Tato funkce se může lišit podle regionu a modelu a není k dispozici v zemích, kde není poskytována podpora LLM.
6)*Některé z těchto funkcí nemusí být podporovány v některých regionech nebo na určitých modelech.
*Zobrazené nabídky se mohou při vydání lišit.
*Doporučení klíčových slov se liší podle aplikace a denní doby.
*Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG (elektronický programový průvodce).
*Karta „On Now“ (Právě se vysílá) není k dispozici v aplikacích Netflix a dalších aplikacích poskytovatelů obsahu, proto se tato karta nezobrazí.
* Karta „Generative AI“ (Generativní AI) je k dispozici v určitých regionech či modelech.
7)*V závislosti na regionu a síťovém připojení se může zobrazovat redukovaný nebo omezený obsah.
*Podpora funkce Voice ID se může lišit podle regionu a země a je k dispozici u televizorů OLED, QNED, NANO 4K UHD uvedených na trh po roce 2024 a u televizorů MRGB a FHD uvedených na trh po roce 2026.
*Funguje pouze s aplikacemi, které podporují účet Voice ID.
*Zámek může odemknout osoba s podobným hlasem. Dojde-li ke změně hlasu ze zdravotních či jiných důvodů, nemusí rozpoznávání fungovat správně.
*Poskytované widgety se mohou lišit podle země a může dojít k jejich změně nebo zrušení bez předchozího upozornění.
*My Page se vztahuje na modely 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TV.
8)*Je vyžadováno připojení k internetu.
*AI Chatbota je možné propojit se zákaznickým servisem.
*V zemích, kde není podporována technologie NLP, nemusí být přístup k hlasovým aplikacím a jejich používání k dispozici.
9)*webOS Re:New je program aktualizace softwaru a je k dispozici pouze u vybraných modelů. Počet aktualizací a délka podpory Re:New se mohou lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.
*Harmonogram aktualizací, funkce, aplikace a služby se mohou lišit v závislosti na modelu a regionu.
*Dostupné funkce, obsah a služby se mohou změnit bez předchozího upozornění a mohou se lišit v závislosti na produktu, modelu nebo regionu.
10)*Poskytuje rychlý přístup k funkcím umělé inteligence televizoru, ale nemá integrované zpracování umělé inteligence.
*Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.
*Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.
*Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.
11)*Karta „In This Scene“ je k dispozici v zemích, které podporují EPG.
*Rozsah podpory se může v jednotlivých zemích lišit.
*Informace poskytované AI Concierge slouží pouze pro obecné informační účely a nemusí být přesné. LG nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky za jakékoli kroky nebo rozhodnutí učiněné na základě těchto informací.
12)*60 Hz funguje pouze s hrami nebo PC vstupy, které podporují 60 Hz.
*Podpora HGiG se může v jednotlivých zemích lišit.
13)*V režimu ULL lze připojit pouze jeden ovladač (gamepad). Může dojít k ovlivnění používání jiných zařízení Bluetooth.
*Nejlepší výkon zajistí připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi 5 GHz.
14)*Podpora cloudových herních služeb se může lišit.
*Některé herní služby mohou vyžadovat předplatné a gamepad.
*Gamepad se prodává samostatně.
15)*FILMMAKER Ambient MODE je ochranná známka společnosti UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER Ambient MODE se automaticky spustí na AppleTV+ a v aplikaci Amazon Prime video.
*Režim FILMMAKER Ambient MODE je k dispozici u modelů vybavených světelným senzorem.
16)*Velikost rámečku se liší podle řady a velikosti.
18)*Dostupný obsah se může lišit podle regionu a může se změnit.
*Přístup k plnému obsahu a funkcím vyžaduje předplatné LG Gallery+.
21)*Funkce funguje, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Fotky Google a máte v aplikaci alespoň 10 fotografií.
22)*Senzory jasu se mohou lišit podle modelu.
23)*Senzory pohybu jsou k dispozici pouze u modelů W6 a G6.
24)*Podpora určitých kanálů LG se liší podle regionu.
25)*LG podporuje zařízení Wi-Fi standardu „Matter“. Podporované služby a funkce „Matter“ se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních. Prvotní připojení zařízení ThinQ a Matter by mělo proběhnout prostřednictvím mobilní aplikace ThinQ.
26)*Soundbar lze zakoupit samostatně.
*Ovládání zvukového režimu se může lišit podle modelu.
*Upozorňujeme, že služba nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Aktualizace vyžadují připojení k síti.
*Používání dálkového ovladače televizoru LG TV je omezeno pouze na určité funkce.
27)*Úspora energie se uplatní pouze v případě, že jsou zapnuté funkce Gallery Mode a Always Ready. Pokud je funkce Always Ready vypnutá, režim Galerie bude spotřebovávat stejné množství energie jako při zapnutém televizoru.