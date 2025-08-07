Skip to Content Skip to Accessibility Help
SET | LG TV 55QNED8EA6B + Soundbar S70TY
55QNED8EA6B EU.pdf
Energetická třída : CZ
SET | LG TV 55QNED8EA6B + Soundbar S70TY

55QNED8EA6B EU.pdf
Energetická třída : CZ
SET | LG TV 55QNED8EA6B + Soundbar S70TY

55QNED8E.S70TYTA
Hlavní funkce

  • Neuvěřitelně bohatá paleta barev díky zcela nové technologii Dynamic QNED Color
  • Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 7 4K AI Gen8
  • Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
  • Plná zvuková kulisa Dolby Atmos, středový nahoru směřující reproduktor
  • Jednoduché ovládání prostřednictvím TV s rozhraním WOW Interface a symfonický zvuk z WOW Orchestra
Produkty v tomto balíčku: 2
Pohled na televizor LG QNED8E TV zepředu, logo LG QNED Al v horním rohu. LG QNED TV zobrazuje barevné kreslené textury, které se spojují.

55QNED8EA6B

55" LG QNED AI QNED8E 4K Smart TV 2025
55QNED8EA6B EU.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Čelní pohled na LG Soundbar S70TY a subwoofer

S70TY

LG Soundbar pro TV|s 3.1.1 kanálovým prostorovým zvukem| S70TY

LG QNED TV na barevném tmavém pozadí. Na obrazovce je jasné a barevné umělecké dílo, které předvádí barevnou technologii QNED a schopnost zobrazit široké spektrum odstínů s výborným kontrastem. Je zobrazeno logo LG QNED AI. Text titulku: Všechny barvy nově definované pomocí Dynamic QNED Color.

Všechny barvy nově definované pomocí technologie Dynamic QNED Color

* QNED a QNED evo využívají různá barevná řešení s nejnovější a jedinečnou technologii LG pro široký barevný gamut, která nahrazuje kvantové tečky.

Poznejte výkonný a chytrý procesor alpha 7 AI Gen8

Rychlejší zpracování obrazu díky procesoru alpha 7 AI Gen8 s výrazným zlepšením výkonu nyní zajišťuje kvalitu obrazu 4K s mnohem lepší ostrostí a hloubkou než dříve.

Procesor alpha 7 AI Gen8 se rozsvítí žlutě a vystřelí z něj barevné světelné paprsky.

Ovladač AI Magic Remote doplňuje AI zkušenost

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

3.1.1 kanálový dokonalý zvuk

Svůdný zvuk všude kolem

Ponořte se do scény s realistickým zvukem Dolby Atmos a DTS:X přenášeným 3.1.1 kanálovým prostorovým zvukovým systémem o výkonu 400 W a subwooferem.

LG Soundbar, LG TV a subwoofer jsou v obývacím pokoji mrakodrapu a přehrávají hudební představení. Bílé zvukové vlny tvořené kapkami se promítají ze soundbaru a smyčkou obklopují pohovku. Subwoofer vytváří zvukový efekt zespodu. Logo Dolby Atmos Logo DTS X

* Dolby a Dolby Vision jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

** Symbol dvojitého D je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

*** Snímek obrazovky je simulovaný. 

Držák Synergy Bracket

Bezproblémové připojení k LG QNED

Držák Synergy Bracket je speciálně navržen tak, aby jej bylo možné elegantně zasunout do televizoru LG QNED TV a dosáhnout vizuální harmonie a zvýšení zvukového výkonu.

* Platí pro modely QNED 2024 QNED 90/QNED 85/QNED 80.

* Snímek obrazovky je simulovaný. 

** Použití dálkového ovladače LG TV Remote je omezeno pouze na určité funkce.

*** TV kompatibilní s WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. TV kompatibilní s rozlišením FHD 63 se mohou lišit podle roku vydání.

**** TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.

***** Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.

****** WOW Interface se může lišit v závislosti na modelu soundbaru.

Klíčová vlastnost

Typ displeje

4K QNED

Obnovovací frekvence panelu

60Hz nativně

Rozšířený rozsah barev

Dynamické barvy QNED Color

Procesor

Procesor α7 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

Hudební výkon

20W

Systém reproduktorů

2.0 kanál

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 236 x 716 x 29,7

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

14,9

OBRAZ (DISPLEJ)

Typ displeje

4K QNED

Rozlišení

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Typ podsvícení

Edge

Obnovovací frekvence panelu

60Hz nativně

Rozšířený rozsah barev

Dynamické barvy QNED Color

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

Procesor

Procesor α7 AI 4K Gen8

Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

4K Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ano

AI kontrola jasu

Ano

HDR (High Dynamic Range)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ano

Technologie lokálního stmívání

Local Dimming

Režim obrazu

10 režimů

Automatická kalibrace

Ano

HRANÍ

HGIG Mód

Ano

Game Optimizer

Ano (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ano

VRR (Variable Refresh Rate)

Ano (až 60 Hz)

PŘÍSTUPNOST

Vysoký kontrast

Ano

Stupnice šedé

Ano

Invertované barvy

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 236 x 716 x 29,7

Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

1 236 x 783 x 257

Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

1 360 x 810 x 152

Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

1 074 x 257

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

14,9

Hmotnost TV - se stojanem (kg)

15,3

Hmotnost TV - balení (kg)

19,6

Držák na stěnu / VESA (mm)

300 x 300

ČÁROVÝ KÓD 

Čárový kód

8806096408957

ZVUK

AI zvuk

α7 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 9.1.2 )

Clear Voice Pro

Ano (Automatické vyrovnávání hlasitosti)

LG Sound Sync

Ano

Sound Mode Share

Ano

Simultánní výstup zvuku

Ano

Bluetooth Surround Ready

Ano (2 Way Playback)

Hudební výkon

20W

AI akustické ladění

Ano

Audio Kodek

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod)

Směr reproduktoru

Dolů

Systém reproduktorů

2.0 kanál

WOW Orchestra

Ano

KONEKTIVITA

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth

Ano (v 5.1)

Ethernet

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ano

SPDIF (Optický digitální audio výstup)

1x

CI Slot

1ea (kromě Spojeného království, Irska)

HDMI výstup

3x (podporuje eARC, ALLM)

RF vstup (Anténa/Kabel)

2x

USB vstup

2x (v 2.0)

Wi-Fi

Ano (Wi-Fi 5)

SMART TV

Podporuje Apple Airplay2

Ano

Operační systém (OS)

WebOS 25

Kompatibilní s USB kamerou

Ano

Chatbot s umělou inteligencí

Ano

Webový prohlížeč

Ano

Google Cast

Ano

Google Home / Hub

Ano

Home Hub

Ano

Inteligentní rozpoznávání hlasu

Ano

LG Channels

Ano

Ovládání Magickým ovladačem

Ano

Multi View

Ano

Aplikace pro smartphone

Ano (LG ThinQ)

Hlasová identifikace

Ano

Podporuje Apple Home

Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napájení (napětí, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Pohotovostní režim

Menší než 0.5W

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Dálkový ovladač

Magický dálkový ovladač MR25GB

Napájecí kabel

Ano (odnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

Analogový TV příjem

Ano

Digitální TV příjem

DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
Dismantling information(55QNED8EA6B)
přípona:pdf
EU Energy label 2019(55QNED8EA6B)
přípona:pdf
Product information sheet (55QNED8EA6B)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(55QNED8EA6B)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabel HDMI

Ano

Dálkové ovládání

Ano

Nástěnný držák

Ano

Záruční list

Ano

AUDIO FORMÁT

AAC

Ano

Dolby Atmos

Ano

Dolby Digital

Ano

DTS Digital Surround

Ano

DTS:X

Ano

ČÁROVÝ KÓD

Čárový kód

8806087977011

KONEKTIVITA

Bluetooth kodeky - SBC/AAC

Ano

Verze Bluetooth

5.1

HDMI vstup

1

HDMI výstup

1

Optický

1

USB

1

Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory

Ano

POHODLÍ

Aplikace pro dálkové ovládání - iOS / Android OS

Ano

Ovládání režimu Soundbar

Ano

TV Sound Mode Share

Ano

WOW Interface

Ano

ROZMĚR (ŠXVXH)

Hlavní

950 x 63 x 115 mm

Subwoofer

200 x 377 x 285 mm

VŠEOBECNÝ

Počet kanálů

3.1.1

Počet reproduktorů

7 EA

Výstupní výkon

400 W

PODPORA HDMI

Audio Return Channel (ARC)

Ano

120Hz

Ano

Audio Return Channel (e-ARC)

Ano

CEC (Simplink)

Ano

Dolby Vision

Ano

HDR10

Ano

Pass-through

Ano

Pass-through (4K)

Ano

VRR / ALLM

Ano

HI-RESOLUTION AUDIO

Vzorkování

24bit/96kHz

NAPÁJENÍ

Spotřeba energie (Hlavní jednotka)

33 W

Spotřeba energie (Subwoofer)

33 W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Hlavní jednotka)

0.5 W ↓

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Subwoofer)

0.5 W ↓

ZVUKOVÉ EFEKTY

AI Sound Pro

Ano

Bass Blast / Bass Blast +

Ano

Kino

Ano

Clear Voice Pro

Ano

Hra

Ano

Hudba

Ano

Sport

Ano

Standard

Ano

HMOTNOST

Celková hmotnost

13,3 kg

Hlavní

3,0 kg

Subwoofer

5,7 kg

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
GPSR Safety Information(S70TY)
přípona:pdf
WEB INFO(S70TY)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

