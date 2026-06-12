About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

One-Click stojan pro StanbyME 2

One-Click stojan pro StanbyME 2

HS25XA
Čelní pohled na One-Click stojan pro StanbyME 2 HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA
Čelní pohled na One-Click stojan pro StanbyME 2 HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA
LG One-Click stojan pro StanbyME 2, HS25XA

Hlavní funkce

  • Okamžitá stabilita jedním kliknutím.
  • Rychlejší přechod mezi místy i situacemi.
  • Pohodlná výška sledování bez další námahy.
Verschillende woonruimtes die de verschillende manieren laten zien om het LG StanbyME 2-scherm te gebruiken en ervan te genieten. Op sommige plaatsen is te zien dat het wordt gestut als een tablet met behulp van de folioomslag. Andere ruimtes laten zien dat het aan de muur hangt als een stijlvolle toevoeging aan het interieur. In andere ruimtes is te zien hoe het scherm eenvoudig op de oprolbare, verstelbare tv-standaard kan worden gemonteerd.

*Obrazovka se začne automaticky nabíjet po připojení napájecího kabelu k dokovací základně a nasazení obrazovky na stojan.

*Mobilita se může lišit v závislosti na typu podlahy.

*Výrobek neotáčejte ani netahejte venku, mohlo by dojít k poškození povrchu.

*Nastavení úhlu obrazovky: otočení (±90°), náklon (±25°), otáčení do stran (±90°).

*Používejte pouze přiložený držák na stěnu od LG. Při instalaci je nutné zohlednit materiál stěny, jinak může dojít k problémům, jako je převrácení nebo pád. Více informací naleznete v přiloženém manuálu.

*Při montáži na stěnu dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte k jiným než určeným účelům.

 

*Folio Cover (FC25XA.AEU), One-Click Stand (HS25XA.AEU) a Strap (WS25XA.AEU) jsou dostupné samostatně jako stylové příslušenství.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.