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One-Click stojan pro StanbyME 2
One-Click stojan pro StanbyME 2
HS25XA
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Hlavní funkce
- Okamžitá stabilita jedním kliknutím.
- Rychlejší přechod mezi místy i situacemi.
- Pohodlná výška sledování bez další námahy.
*Obrazovka se začne automaticky nabíjet po připojení napájecího kabelu k dokovací základně a nasazení obrazovky na stojan.
*Mobilita se může lišit v závislosti na typu podlahy.
*Výrobek neotáčejte ani netahejte venku, mohlo by dojít k poškození povrchu.
*Nastavení úhlu obrazovky: otočení (±90°), náklon (±25°), otáčení do stran (±90°).
*Používejte pouze přiložený držák na stěnu od LG. Při instalaci je nutné zohlednit materiál stěny, jinak může dojít k problémům, jako je převrácení nebo pád. Více informací naleznete v přiloženém manuálu.
*Při montáži na stěnu dbejte zvýšené opatrnosti. Nepoužívejte k jiným než určeným účelům.
*Folio Cover (FC25XA.AEU), One-Click Stand (HS25XA.AEU) a Strap (WS25XA.AEU) jsou dostupné samostatně jako stylové příslušenství.
Všechny specifikace
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
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