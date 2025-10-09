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Vestavná parní myčka nádobí LG| A |14 sad nádobí QuadWash™| Noble Steel
Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?
Energetická účinnost třídy B
Ušetřete peníze a udržte své nádobí čisté s myčkou LG
Zářivě lesklé nádobí, méně skvrn od vody
Pára TrueSteam™ se uvnitř myčky dostane na celý povrch nádobí a zanechá jej zářivě čisté. Pára také pomáhá redukovat skvrny od vody.
Čisté z každého úhlu
Díky ramenům s více směry pohybu a vysokotlakým tryskám zajišťuje QuadWash™ maximální účinnost mytí.
Maximální pohodlí
Stáhněte si nové mycí programy pro své hrnce, pánve, skleněné nádobí a další z aplikace LG ThinQ™.
Efektivní mytí
Vestavná myčka nádobí s částečně otevřenými dvířky a energetickým štítkem třídy B.
Bezpečné a hygienické stravování
Vestavná myčka s plně otevřenými dvířky, odhalující špinavé nádobí uvnitř.
S technologií TrueSteam™ se můžete spolehnout, že veškeré nádobí bude zářivě čisté.
Vnitřní pohled na parní myčku s kompletním pokrytím pro důkladné mytí.
TrueSteam™ zanechává nádobí zářivě čisté a zároveň snižuje počet skvrn od vody až o 30%.*
Sklenice na víno s vodními skvrnami na jedné straně a čirou a čistou na druhé straně po umytí párou.
*Ve srovnání s modelem LG bez páry. Na základě počítání vodních skvrn mezi modelem LG DFB325 (s párou) a DFB415 (bez páry) podle interních testovacích metod LG.
Výkonné a jemné mytí
Vnitřek myčky nádobí s šetrným mytím horního koše a výkonným mytím spodního koše.
Maximální flexibilita
Připojte se a buďte smart
Smartphone zobrazuje LG ThinQ™ v kuchyni spolu se třemi funkcemi aplikace: Cykly stahování, Oznámení a Chytrá diagnostika.
Muž drží hrnec vedle myčky, zatímco chytrý telefon zobrazuje cyklus hrnců v aplikaci ThinQ™.
Žena se dívá na svůj mobilní telefon v kuchyni a smartphone ukazuje nastavení personalizace v aplikaci ThinQ™.
Výkonná a tichá
Muž, který držel spící dítě ve spoře osvětlené kuchyni, v pozadí tiše pracuje vestavná myčka.
Inovativní design
Průvodce instalací vestavěné myčky nádobí
Kliknutím zobrazíte další podrobnosti o tom, jak vestavěná myčka nádobí zapadne do vašeho prostoru, včetně průvodce měřeními a dalších kritérií, kterým je třeba věnovat pozornost.
Průvodce ukazuje, jaké rozměry jsou potřebné v oblasti instalace.
Myčka nádobí je instalována v blízkosti dřezu pro snadné připojení k vodovodnímu a odpadnímu potrubí.
Rozměry posuvných panelových dveří myčky.
Rozměry pevných panelových dvířek myčky.
Díly a příslušenství
Krabice na kuchyňském stole.
Prohlédněte si podrobnosti o součástech, které obdržíte k instalaci.
Obrázek / Název příslušenství / Nálevka / protihlukový pásek
Páska proti vlhkosti a fleecová páska díly myčky nádobí.
Díly panelových držáků myčky nádobí.
Šrouby do dřeva a konzolové šrouby potřebné pro instalaci.
montáži jsou potřeba vruty do dřeva.
Stáhněte si návod s pokyny k použití a nastavení produktu.
Časté otázky
Jaký druh mycího prostředku bych měl použít pro myčku?
Pro myčky nádobí byste měli používat mycí prostředky určené pro myčky nádobí, nikoli běžné mycí prostředky. Existují tři typy takových detergentů: prášek, tekutý a tabletový. Každý prací prostředek může mít různé rychlosti rozpouštění a čisticí schopnosti v závislosti na typu pracího prostředku a výrobci, proto si nezapomeňte zkontrolovat informace o produktu a používejte doporučené množství pracího prostředku uvedené výrobcem na základě vloženého množství a znečištění.
Musím před použitím myčky nádobí předmýt?
Myčky nádobí LG využívají silný proud vody mycích ramen QuadWash™ spolu s technologií TrueSteam™ k důkladnému mytí nádobí bez nutnosti předmytí. Lehké předmytí pouze vodou k odstranění velkých částeček jídla z nádobí však může pomoci s jeho účinnějším čištěním. Získejte maximum z čisticích schopností vaší myčky předmytím podle potřeby. Stačí odstranit velké zbytky jídla a ihned naplnit myčku.
Jaký je chytrý způsob plnění myčky nádobí?
Spodní koš: Hrnce a pánve naložené dnem vzhůru, jídelní talíře, polévkové talíře a dezertní talíře
Střední koš: Sklenice, šálky, podšálky a sklenice na víno
Horní koš: Příbory, jako jsou lžičky, dezertní lžíce, polévkové lžíce a vidličky
Při vkládání nádobí do košů je důležité je mírně naklonit voda díky tomu může správně proudit.
TIP: Pokud objemný hrnec ve spodním koši blokuje rameno, snadno to opravte pomocí funkce nastavení výšky koše."
Mohu mýt plastové nádoby v myčce nádobí?
Ano, ale pouze pokud jsou vyrobeny z tepelně odolných plastů; běžné plasty se mohou při praní při vysokých teplotách deformovat.
Jak se mohu zbavit vodních skvrn na mém nádobí?
Funkce TrueSteam™ a změkčovač vody v myčkách LG mohou účinně odstranit vodní skvrny z nádobí.
Použití leštidla navíc snižuje povrchové napětí kapiček vody, což je vynikající pro sušení nádobí a prevenci skvrn.
Leštící prostředek se přidává automaticky při sušení. Je však třeba jej doplňovat: zvedněte klapku na dávkovači prostředku a naplňte jej na maximální úroveň."
Co mohu dělat s pachy jídla po použití?
Doporučujeme vyčistit filtr jednou za 1-2 týdny, aby se odstranily pachy.
TIP: Chcete-li sterilizovat vnitřek myčky, nalijte 200 až 300 ml bílého octa do mělké misky, umístěte ji do horního koše a spusťte automatický cyklus.
Lze tuto myčku nainstalovat mimo domov?
Tento produkt je vnitřní spotřebič pouze pro domácí použití a nelze jej používat pro komerční (kavárny atd.), průmyslové nebo laboratorní účely.
(Nelze jej instalovat ani pro výzkumné účely ve školních vědeckých laboratořích a podobně, ani za účelem čištění chemikálií.)
Ve výše uvedených případech je možné nainstalovat tento produkt pro účel vystavení a ne pro skutečný provoz.
Přehled
ROZMĚRY
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Typ displeje
LED
Typ instalace
Vestavná
Typ panelu
Ovládání nahoře
Kapacita (sad nádobí)
14
VZHLED
Barvy
Noble Steel
Ukazatel stavu
Ukazatel (Pruh)
Ukazatel zbývajícího času
Ne
Materiál vany
Nerezová
VLASTNOSTI ROŠTU
Košíky na příbory
Ne
Výškově nastavitelný 3. rošt
Ano (pevný)
PROGRAMY/PŘÍDAVNÉ MOŽNOSTI
Auto
Ano
Zrušit
Ano
Zámek ovládání
Ano
Odložený start
Ano
Šetrný
Ano
Stažení programů
Ano
Duální zóna
Ano
Eco
Ano
Spořič energie
Ano
Expresní
Ano
Extra sušení
Ano
Poloviční naplnění
Ano
Vysoce intenzivní
Ne
Vysoká tep.
Ano
Intenzivní
Ano
Čisticí program
Čištění spotřebiče- Podržte tlačítko (Steam) 3 sekundy
Normální
Ne
Přídavné možnosti
8
Počet mycích cyklů (programů)
10
Osvěžení
Ano
Leštění
Ano
Pára
Ano
Turbo
Ano
3 v 1
Ne
Sušení plus
Ne
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka standardního programu
299
Délka expresníhoprogramu
57
Třída akustického výkonu (v rozsahu A až D)
B
Hlučnost
44
Délka turbo programu
79
Spotřeba vody na 1 cyklus (l)
9,5
Třída energetické účinnosti
A
HLAVNÍ FUNKCE
Smart Rack+™
Ano
Antibakteriální péče
Ano
Aqua-Stop
Ano
Automatické otevírání dveří
Ano
Dávkovač mycího prostředku a prostředku pro oplachování
Ano
DirectDrive Motor™
Ano
Inverter Direct Drive motor
Ano
Počet ostřikovacích ramen
3
QuadWash™
Ano
Sytém mytí SenseClean
Ano
Senzor úrovně znečištění
Ano
TrueSteam™
Ano
Systém mytí Vario
Ano
Změkčovač vody
Ano
ROZMĚRY/HMOTNOST
Nastavitelné nožičky (mm)
60
Rozměry balení - ŠxVxH (mm)
683 x 840 x 654
Hmotnost s obalem (kg)
45
Rozměry výrobku – Š x V x H (mm)
598 x 815 x 554
Hmotnost výrobku (kg)
41
NAPÁJENÍ
Frekvence (Hz)
50
Spotřeba energie (W)
1 600 - 1 800
Napětí (V)
220 - 240
SMART TECHNOLOGIE
NFC
Ne
Proaktivní péče o zákazníky
Ne
Dálkové ovládání
Ne
Vzdálená správa
Ano
Smart Diagnosis
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
INFORMACE O SHODĚ
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