21,3 Zoll IPS-Diagnosemonitor mit 3 MP von LG

Dank der 5 Kurztasten des 21HQ513D können Anwender auf einfache Weise zwischen den Bildschirmmodi umschalten. Zudem gestaltet sich die Bedienung intuitiver als mit Bildschirmmenüs. Die 5 Kurztasten ermöglichen eine schnelle und einfache Bedienung während der Arbeit. Anwender können ohne Störung des Arbeitsablaufs zwischen den Modi wechseln und das Licht regulieren.