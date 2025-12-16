About Cookies on This Site

21,3 Zoll IPS-Diagnosemonitor mit 3 MP von LG
21,3 Zoll IPS-Diagnosemonitor mit 3 MP von LG

21HQ513D-S
Hauptmerkmale

  • 21,3'' IPS-Display mit 3 MP
  • 1.100 cd/m² (typ.)
  • Ansichtsmodus „Pathologie“ / „Fokus“
  • Beleuchtung (Abwärts-/Wandbeleuchtung)
  • Ergonomisches Design
21,3 Zoll IPS-Diagnosemonitor mit 3 MP von LG
21,3 Zoll IPS-Display mit 3 MP

Glasklare Bildqualität für die Diagnostik

Präzision

21,3 Zoll IPS-Display mit 3 MP
Einfache Kalibrierung dank Frontsensor

Effizienz

Fokusansicht
5 Kurztasten und Beleuchtung

Komfort

Daisy Chain
Ergonomisches Design

Präzise Bildgebung

Einfache Kalibrierung dank Frontsensor

Mühelos die Qualitätskontrolle verwalten

Der integrierte Frontsensor ermöglicht eine einfache Kalibrierung, ohne dass zusätzliche Messgeräte erforderlich sind. Er verbessert die Qualität und Konsistenz medizinischer Bilder, die durch die Beibehaltung genauer Werte angezeigt werden.

Der Mehrfachauflösungsmodus bietet Benutzern die Möglichkeit, eine Auflösung zwischen 2 und 3 MP auszuwählen.

Multi-Auflösungsmodus

Kompatibel mit verschiedenen Geräten

Diagnosemonitore müssen häufig mit verschiedenen Gerätetypen verbunden werden, alle mit unterschiedlichen Auflösungen. Dank des Multi-Auflösungsmodus des 21HQ513D lässt sich die Auflösung des Monitors an das angeschlossene Gerät anpassen.

Der Pathologiemodus bietet Bildgebungsergebnisse, die so detailliert und farbgenau sind wie unter einem Mikroskop.

Pathologie-Modus

Naturgetreue Farbwiedergabe

Im Pathologie-Modus bietet der 21HQ513D die gleiche Detail- und Farbgenauigkeit, die man vom Mikroskop gewohnt ist, um medizinischem Fachpersonal dabei zu helfen, präzise Diagnosen zu stellen.

Optimierter und effizienter Arbeitsablauf

Anwesenheitssensor, der die Bewegung des Benutzers erkennt und den Bildschirm automatisch ausschaltet, wenn keine Bewegung erfolgt

Anwesenheitssensor

Reibungslose Einsparungen und höhere Sicherheit

Dank des Anwesenheitssensors des 21HQ513D, der das Display automatisch ausschaltet, wenn keine Bewegung erkannt wird, wird Energie gespart. Außerdem werden Patienteninformationen und andere sensible Daten vor einer Offenlegung geschützt.

Fokusansicht, über den sich Benutzer einen bestimmten Teil der Bildgebung genauer ansehen können
Fokusansicht

Fokus auf den relevanten Bereich

Der LG 21HQ513D enthält den Fokus-Ansichtsmodus, mit dem ein bestimmter Teil des medizinischen Bildes genauer betrachten werden kann. Dies ermöglicht Fachkräften, sich vollständig auf den relevanten Bereich des Bildes zu konzentrieren, um eine genauere und effizientere Diagnose zu ermöglichen.

Abwärts- und Wandbeleuchtung

Idealer Diagnosearbeitsplatz

Mittels der Abwärts- und Wandbeleuchtungsmodi wird der Kontrast zwischen der Monitorhelligkeit und den Umgebungslichtbedingungen reduziert, sodass bequem gearbeitet werden kann, ohne die Beleuchtung anpassen zu müssen, um Papierdokumente im Dunkeln anzusehen.

5 Kurztasten

Intuitive Bedienung

Dank der 5 Kurztasten des 21HQ513D können Anwender auf einfache Weise zwischen den Bildschirmmodi umschalten. Zudem gestaltet sich die Bedienung intuitiver als mit Bildschirmmenüs. Die 5 Kurztasten ermöglichen eine schnelle und einfache Bedienung während der Arbeit. Anwender können ohne Störung des Arbeitsablaufs zwischen den Modi wechseln und das Licht regulieren.

Die 5 Tastaturbefehle bieten dem Benutzer eine intuitive Steuerung von Abwärtsbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Anwesenheitssensor, Leuchtkastenmodus und Bildmodus

Ergonomischer und komfortabler Arbeitsplatz

Anwesenheitssensor, der die Bewegung des Benutzers erkennt und den Bildschirm automatisch ausschaltet, wenn keine Bewegung erfolgt

Automatischer Helligkeitssensor

Augenschonendes Display

Der LG 21HQ513D verfügt über einen Automatischer Helligkeitssensor, der die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebungsbeleuchtung anpasst. Dadurch wird die Augenbelastung reduziert, indem sichergestellt wird, dass die Bildschirmhelligkeit immer auf das optimale Niveau eingestellt ist.

Daisy Chain

Weniger Unordnung auf dem Schreibtisch und weniger Kabel

Der 21HQ513D mit 2 USB 3.0 Upstream-Ports und DisplayPort unterstützt das Daisy Chain Setup. Durch den Anschluss von zwei Diagnosemonitoren und einem PC wird ein produktiver Arbeitsplatz geschaffen.

Produktiver Arbeitsplatz durch den Anschluss von zwei Diagnosemonitoren und einem PC.

Ergonomisches Design

Einfacher und komfortabler Arbeitsplatz

Der 21HQ513D ist so konzipiert, dass er für die Bildprüfung an die Körperhaltung des medizinisches Fachpersonal angepasst werden kann. So können medizinische Bilder bequemer überprüft und chronische Schmerzen, die durch lange Arbeitszeiten verursacht werden, reduziert werden.

icon

Pivot

Bidirektional

icon

Höhe

0~110 mm

icon

Neigbar

-5~20°

Key Feature

  • 21,3'' IPS-Display mit 3 MP
  • 1.100 cd/m² (typ.)
  • Ansichtsmodus „Pathologie“ / „Fokus“
  • Beleuchtung (Abwärts-/Wandbeleuchtung)
  • Ergonomisches Design
Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

