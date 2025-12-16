21,3 Zoll IPS-Diagnosemonitor mit 3 MP von LG

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Präzision
21,3 Zoll IPS-Display mit 3 MP
Einfache Kalibrierung dank Frontsensor
Effizienz
Fokusansicht
5 Kurztasten und Beleuchtung
Komfort
Daisy Chain
Ergonomisches Design
Präzise Bildgebung
Mühelos die Qualitätskontrolle verwalten
Der integrierte Frontsensor ermöglicht eine einfache Kalibrierung, ohne dass zusätzliche Messgeräte erforderlich sind. Er verbessert die Qualität und Konsistenz medizinischer Bilder, die durch die Beibehaltung genauer Werte angezeigt werden.
Optimierter und effizienter Arbeitsablauf
Idealer Diagnosearbeitsplatz
Mittels der Abwärts- und Wandbeleuchtungsmodi wird der Kontrast zwischen der Monitorhelligkeit und den Umgebungslichtbedingungen reduziert, sodass bequem gearbeitet werden kann, ohne die Beleuchtung anpassen zu müssen, um Papierdokumente im Dunkeln anzusehen.
5 Kurztasten
Intuitive Bedienung
Dank der 5 Kurztasten des 21HQ513D können Anwender auf einfache Weise zwischen den Bildschirmmodi umschalten. Zudem gestaltet sich die Bedienung intuitiver als mit Bildschirmmenüs. Die 5 Kurztasten ermöglichen eine schnelle und einfache Bedienung während der Arbeit. Anwender können ohne Störung des Arbeitsablaufs zwischen den Modi wechseln und das Licht regulieren.
Die 5 Tastaturbefehle bieten dem Benutzer eine intuitive Steuerung von Abwärtsbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Anwesenheitssensor, Leuchtkastenmodus und Bildmodus
Ergonomischer und komfortabler Arbeitsplatz
Weniger Unordnung auf dem Schreibtisch und weniger Kabel
Der 21HQ513D mit 2 USB 3.0 Upstream-Ports und DisplayPort unterstützt das Daisy Chain Setup. Durch den Anschluss von zwei Diagnosemonitoren und einem PC wird ein produktiver Arbeitsplatz geschaffen.
Produktiver Arbeitsplatz durch den Anschluss von zwei Diagnosemonitoren und einem PC.
Einfacher und komfortabler Arbeitsplatz
Der 21HQ513D ist so konzipiert, dass er für die Bildprüfung an die Körperhaltung des medizinisches Fachpersonal angepasst werden kann. So können medizinische Bilder bequemer überprüft und chronische Schmerzen, die durch lange Arbeitszeiten verursacht werden, reduziert werden.
Key Feature
- 21,3'' IPS-Display mit 3 MP
- 1.100 cd/m² (typ.)
- Ansichtsmodus „Pathologie“ / „Fokus“
- Beleuchtung (Abwärts-/Wandbeleuchtung)
- Ergonomisches Design
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.