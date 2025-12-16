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All-in-One Thin Client mit 24 Zoll und Full HD für das Gesundheitswesen
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All-in-One Thin Client mit 24 Zoll und Full HD für das Gesundheitswesen

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All-in-One Thin Client mit 24 Zoll und Full HD für das Gesundheitswesen

24CN670I-1N
LG All-in-One Thin Client mit 24 Zoll und Full HD für das Gesundheitswesen, 24CN670I-1N
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Hauptmerkmale

  • IEC60601, CE MDD, FDA (Klasse I)
  • 23,8-Zoll-IPS-Display mit Full HD
  • Dualband-RFID
  • Quad-Core-Prozessor
  • IGEL Betriebssystem Vorinstalliert
  • Lüfterlose Ausführung
Mehr
Der LG Thin Client bietet medizinischen Einrichtungen einen Endpunkt inklusive Endbenutzerleistung und starken Datenschutz.
Warum Desktop-Virtualisierung?

Einfach und sicher

Der LG Thin Client bietet medizinischen Einrichtungen einen Endpunkt inklusive Endbenutzerleistung und starken Datenschutz. Es wird für ein sicheres, kostengünstiges und zuverlässiges virtuelles Desktop-Erlebnis gesorgt, das einfach zu implementieren und zu verwalten ist.
Kosteneinsparungen – Symbol

Leistungsstarke Sicherheit

Zugriff von überall und jederzeit – Symbol

Zugriff von überall und jederzeit

Lernen Sie die goldene Zeit kennen – Symbol

Lernen Sie die goldene Zeit kennen

Verbesserte Zusammenarbeit – Symbol

Praktische Zusammenarbeit

Vernetztes Gesundheitswesen – Symbol

Vernetztes Gesundheitswesen

Kosteneinsparungen – Symbol

Kosteneinsparungen

All-in-One Thin Client

Entwickelt für medizinische Umgebungen

Der 24CN670I von LG entspricht medizinischen Standards* (IEC60601, CE MDD und FDA Klasse I) und arbeitet zuverlässig in medizinischen Umgebungen. Das weiße Gehäuse sorgt dafür, dass Staub und Schmutz leicht entfernt werden können, und lässt sich gut sauber halten. So erzielen Sie Sauberkeit** und fördern die Patientensicherheit.

Der All-in-one-Thin-Client wurde für medizinische Umgebungen entwickelt, die den Standards IEC60601 und CE entsprechen, und wurde von der FDA für die Klasse I zugelassen.

*IEC 60601: Reihe technischer Normen für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Geräten, veröffentlicht von der International Electrotechnical Commission
**CE-Kennzeichnung: Erklärung des Medizinprodukteherstellers, dass sein Produkt die grundlegenden Anforderungen aller relevanten europäischen Medizinprodukterichtlinien erfüllt.
***FDA Klasse I: Geräte der Klasse I sowie Geräte der Klassen II und III unterliegen den „Allgemeinen Kontrollen“. Medizinprodukte der Klasse I weisen ein geringes bis mäßiges Risiko für den Patienten und/oder den Benutzer auf.
****Empfohlene Reinigungsprodukte sind 100%iges Isopropanol, 70%iges Ethanol, Cidex OPA oder 0,9%ige NaCl-Lösung. Alles ausgenommen Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Reinigung.

Dank des RFID-Moduls können mehrere Personen das Gerät als personalisierten Thin Client verwenden. Dies ist besonders nützlich bei Schichtarbeit, da sich verschiedene Mitarbeiter auf einem einzigen Gerät beim persönlichen virtuellen Desktop anmelden können. Das RFID-Modul verbessert die Sicherheit und verhindert den Verlust sensibler Daten, indem es Einstellmöglichkeiten für den Endbenutzer bietet, z. B. die Kontrolle darüber, wer berechtigt ist, sich beim Thin Client anzumelden.
Dualband-RFID

Öffentlich, aber personalisiert

Dank des RFID-Moduls können mehrere Personen das Gerät als personalisierten Thin Client verwenden. Dies ist besonders nützlich bei Schichtarbeit, da sich verschiedene Mitarbeiter auf einem einzigen Gerät beim persönlichen virtuellen Desktop anmelden können. Das RFID-Modul verbessert die Sicherheit und verhindert den Verlust sensibler Daten, indem es Einstellmöglichkeiten für den Endbenutzer bietet, z. B. die Kontrolle darüber, wer berechtigt ist, sich beim Thin Client anzumelden.
IPS-Display mit Full HD

Klar sichtbar dank Weitwinkel

Der LG All-in-One Thin-Client mit IPS-Technologie bietet visuellen Komfort, insbesondere beim Austausch von Diagrammen und medizinischen Informationen mit anderen.

Der LG All-in-One Thin-Client mit IPS-Technologie bietet visuellen Komfort, insbesondere beim Austausch von Diagrammen und medizinischen Informationen mit anderen.

Quad-Core-Prozessor

Hohe Leistungsfähigkeit

Mit dem 24CN670I erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und einfacher als je zuvor, da er mit dem Quad-Core-Prozessor und einem leistungsstarken Arbeitsspeicher ausgerüstet ist.

Mit dem 24CN670I erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und einfacher als je zuvor, da er mit dem Quad-Core-Prozessor und einem leistungsstarken Arbeitsspeicher ausgerüstet ist.

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Prozessor

Intel® Celeron J4105

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RAM und Speicher

4GB DDR4 / 16GB eMMC

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Speicher

IGEL Betriebssystem Vorinstalliert

*RAM und Speicherspezifikationen wie oben angegeben können je nach Modell unterschiedlich ausfallen.
*Das Betriebssystem IGEL ist vorinstalliert als Probeversion und der Garantie- & Reparaturdienst des Betriebssystems ist nur auf IGEL verfügbar.

Bis zu 2 weitere Monitore anschließbar

Konfiguration mit mehreren Bildschirmen

An den LG 24CN670I können zwei weitere Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD angeschlossen werden. Dank der Flexibilität durch die Einrichtungsmöglichkeit mehrerer Monitore können Sie in weniger Zeit mehr erledigen.

An den LG 24CN670N können bis zu zwei weitere Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu UHD 4K angeschlossen werden

*Zusätzliche Displays können über USB Type-C™ und DisplayPort 1.2 out angeschlossen werden.

Lüfterloses Design, das die Arbeits- und Kosteneffizienz erhöht
Lüfterlose Ausführung

Lautlos und kostengünstig

Die lüfterlose lärmreduzierende Ausführung hilft nicht nur Mitarbeitern aus dem Krankenhaus ihre Arbeit konzentriert durchzuführen, sondern ist auch kostengünstig, indem die Geräteausfallrate aufgrund von Lüftern reduziert wird.

Ergonomisches Design

Intelligenter Arbeitsbereich

Der 24CN670I bietet besten Arbeitskomfort, da er nach Belieben geneigt, geschwenkt, gedreht und in der Höhe verstellt werden kann. Das ergonomische Design erleichtert es auch, Inhalte mit anderen zu teilen und alles Notwendige für die Schichtarbeit bereitzustellen, was den Benutzerkomfort erhöht.

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Compliance-Informationen

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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