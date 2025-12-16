All-in-One Thin Client mit 24 Zoll und Full HD für das Gesundheitswesen

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Entwickelt für medizinische Umgebungen
Der All-in-one-Thin-Client wurde für medizinische Umgebungen entwickelt, die den Standards IEC60601 und CE entsprechen, und wurde von der FDA für die Klasse I zugelassen.
*IEC 60601: Reihe technischer Normen für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Geräten, veröffentlicht von der International Electrotechnical Commission
**CE-Kennzeichnung: Erklärung des Medizinprodukteherstellers, dass sein Produkt die grundlegenden Anforderungen aller relevanten europäischen Medizinprodukterichtlinien erfüllt.
***FDA Klasse I: Geräte der Klasse I sowie Geräte der Klassen II und III unterliegen den „Allgemeinen Kontrollen“. Medizinprodukte der Klasse I weisen ein geringes bis mäßiges Risiko für den Patienten und/oder den Benutzer auf.
****Empfohlene Reinigungsprodukte sind 100%iges Isopropanol, 70%iges Ethanol, Cidex OPA oder 0,9%ige NaCl-Lösung. Alles ausgenommen Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Reinigung.
Klar sichtbar dank Weitwinkel
Der LG All-in-One Thin-Client mit IPS-Technologie bietet visuellen Komfort, insbesondere beim Austausch von Diagrammen und medizinischen Informationen mit anderen.
Hohe Leistungsfähigkeit
Mit dem 24CN670I erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und einfacher als je zuvor, da er mit dem Quad-Core-Prozessor und einem leistungsstarken Arbeitsspeicher ausgerüstet ist.
*RAM und Speicherspezifikationen wie oben angegeben können je nach Modell unterschiedlich ausfallen.
*Das Betriebssystem IGEL ist vorinstalliert als Probeversion und der Garantie- & Reparaturdienst des Betriebssystems ist nur auf IGEL verfügbar.
Konfiguration mit mehreren Bildschirmen
An den LG 24CN670N können bis zu zwei weitere Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu UHD 4K angeschlossen werden
*Zusätzliche Displays können über USB Type-C™ und DisplayPort 1.2 out angeschlossen werden.
Ergonomisches Design
Intelligenter Arbeitsbereich
Der 24CN670I bietet besten Arbeitskomfort, da er nach Belieben geneigt, geschwenkt, gedreht und in der Höhe verstellt werden kann. Das ergonomische Design erleichtert es auch, Inhalte mit anderen zu teilen und alles Notwendige für die Schichtarbeit bereitzustellen, was den Benutzerkomfort erhöht.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
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