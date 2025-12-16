All-in-One Thin Client mit 24 Zoll und Full HD für das Gesundheitswesen

*IEC 60601: Reihe technischer Normen für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Geräten, veröffentlicht von der International Electrotechnical Commission

**CE-Kennzeichnung: Erklärung des Medizinprodukteherstellers, dass sein Produkt die grundlegenden Anforderungen aller relevanten europäischen Medizinprodukterichtlinien erfüllt.

***FDA Klasse I: Geräte der Klasse I sowie Geräte der Klassen II und III unterliegen den „Allgemeinen Kontrollen“. Medizinprodukte der Klasse I weisen ein geringes bis mäßiges Risiko für den Patienten und/oder den Benutzer auf.

****Empfohlene Reinigungsprodukte sind 100%iges Isopropanol, 70%iges Ethanol, Cidex OPA oder 0,9%ige NaCl-Lösung. Alles ausgenommen Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zur Reinigung.