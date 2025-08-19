We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
All-in-One Thin Client mit 23,8 Zoll und Full HD
Hohe Leistungsfähigkeit
Mit dem 24CQ651W erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und einfacher als je zuvor, da er mit dem Quad-Core-Prozessor und einem leistungsstarken Arbeitsspeicher ausgerüstet ist.
Mit Quad-Core-Prozessor erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und einfach.
*RAM und Speicherspezifikationen wie oben angegeben können je nach Modell unterschiedlich ausfallen.
Präzise Farbe bei breiten Sichtwinkeln
Full-HD-IPS-Monitor mit großem Betrachtungswinkel.
Schaffen Sie Ihren eigenen produktiven Arbeitsplatz
An den LG 24CQ651W können zwei Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD angeschlossen werden. Dank der Flexibilität durch die Einrichtungsmöglichkeit mehrerer Monitore können Sie in weniger Zeit mehr erledigen.
An den LG 24CQ650W können zwei Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu UHD 4K angeschlossen werden
*Zusätzliche Displays können über USB Type-C™ und DisplayPort 1.2 out angeschlossen werden.
USB Type-C™
Ein einziger USB-Type-C™-Anschluss genügt und es können hochauflösende Bilder in bis zu 4K dargestellt und Daten mit einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit auf einmal übertragen werden.
*Die auf der rechten Seite angegebenen Eingangsarten sind von links nach rechts und von oben nach unten im Bild rechts nummeriert.
*USB Typ-C™, DisplayPort und HDMI-Kabel sind nicht Lieferumfang enthalten.
Ergonomisches Design
Intelligenter Arbeitsbereich
Dank der vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten – neig-, höhenverstell-, dreh- und schwenkbar – wird aus Ihrem Monitor ein komfortabler Arbeitsbereich. Dank der One-Click-Installation des Standfußes sparen Sie Zeit und Arbeitsausfälle bei der Einrichtung mehrerer Thin Clients werden reduziert.
Der Monitor im ergonomischen Design kann geneigt, geschwenkt, gedreht und in der Höhe verstellt werden und ist mit einem One-Click-Standfuß ausgestattet.
