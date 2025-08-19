About Cookies on This Site

All-in-One Thin Client mit 23,8 Zoll und Full HD

All-in-One Thin Client mit 23,8 Zoll und Full HD

All-in-One Thin Client mit 23,8 Zoll und Full HD

24CQ651W-BP
Hauptmerkmale

  • 23,8-Zoll-Bildschirm mit Full HD (1920x1080)
  • IPS-Display
  • Eingebaute Full-HD-Webcam und Lautsprecher
  • Intel® Pentium N6005 (Quad Core 2,0 GHz)
  • IGEL-Betriebssystem vorinstalliert
  • Lüfterlose Ausführung
Mehr
Der LG Thin Client bietet eine bessere Leistung und niedrigere Kosten als ein herkömmlicher PC.
Vorteile von Cloud-Geräten

Produktivität und Effizienz

LG bietet den Thin Client in verschiedenen Formfaktoren an. Die herausragenden Produkte von LG verbessern Ihre Arbeitsumgebung, da sie mit einer besseren Leistung und geringeren Kosten als herkömmliche PCs aufwarten können.

Höhere Sicherheit

Zugriff von überall und jederzeit

Arbeitsabläufe werden effizienter

Verbesserte Zusammenarbeit

Geschäftskontinuität

Kosteneinsparungen

Quad-Core-Prozessor

Hohe Leistungsfähigkeit

Mit dem 24CQ651W erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und einfacher als je zuvor, da er mit dem Quad-Core-Prozessor und einem leistungsstarken Arbeitsspeicher ausgerüstet ist.

Mit Quad-Core-Prozessor erledigen Sie Ihre Arbeit schnell und einfach.

Der Monitor ist mit einem Intel®-Celeron-N5105-Prozessor ausgerüstet

Prozessor

Intel® Celeron N5105
der Monitor mit 8 GB DDR4 und 256 GB SSD als Speicher.

RAM und Speicher

DDR4 mit 8 GB/SSD mit 256 GB
der Monitor bietet Windows 10 IoT Enterprise als Betriebssystem.

OS

Windows 10 IoT Enterprise

*RAM und Speicherspezifikationen wie oben angegeben können je nach Modell unterschiedlich ausfallen.

23,8-Zoll-IPS-Display mit Full HD

Präzise Farbe bei breiten Sichtwinkeln

Der Full-HD-Monitor von LG mit IPS-Technologie überzeugt mit klaren und präzisen Farben. Er bietet visuellen Komfort bei der gemeinsamen Betrachtung von Diagrammen und Berichten und eine präzise Bildqualität selbst aus einem großen Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad.

Full-HD-IPS-Monitor mit großem Betrachtungswinkel.

Bis zu 2 weitere Monitore anschließbar

Schaffen Sie Ihren eigenen produktiven Arbeitsplatz

An den LG 24CQ651W können zwei Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD angeschlossen werden. Dank der Flexibilität durch die Einrichtungsmöglichkeit mehrerer Monitore können Sie in weniger Zeit mehr erledigen.

An den LG 24CQ650W können zwei Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu UHD 4K angeschlossen werden

*Zusätzliche Displays können über USB Type-C™ und DisplayPort 1.2 out angeschlossen werden.

USB Type-C™

Ein einziger USB-Type-C™-Anschluss genügt und es können hochauflösende Bilder in bis zu 4K dargestellt und Daten mit einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit auf einmal übertragen werden.

Vielseitige Schnittstelle

1) USB 2.0 2) DisplayPort 3) USB Type-C™ 4) USB 3.2 5) Gigabit-Ethernet 6) HDMI 7) Kopfhörer

*Die auf der rechten Seite angegebenen Eingangsarten sind von links nach rechts und von oben nach unten im Bild rechts nummeriert.
*USB Typ-C™, DisplayPort und HDMI-Kabel sind nicht Lieferumfang enthalten.

Der LG Cloud Device Manager sorgt für ein optimiertes Management für Cloud-Geräte.

Full-HD-Push-Pull-Webcam

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Dank der eingebauten Full-HD-Push-Pull-Webcam mit verbesserter Sicherheit und integriertem Lautsprecher können verschiedene Sitzungen und Videokonferenzen abgehalten werden.

Der LG Cloud Device Manager sorgt für ein optimiertes Management für Cloud-Geräte.

Lüfterlose Ausführung

Lautlos und kostengünstig

Die lüfterlose Ausführung erhöht die Lebensdauer des LG 24CQ651W und minimiert die Kosten für den Teileaustausch. Die geringe Geräusch- und Wärmeentwicklung sorgt für ein angenehmes Ambiente im Büro, und der geringere Stromverbrauch reduziert die Verwaltungskosten.

Der LG Cloud Device Manager sorgt für ein optimiertes Management für Cloud-Geräte.
LG Cloud Device Manager

Optimiertes Management für Cloud-Geräte

Es handelt sich um die optimierte Software zur Verwaltung von Thin Clients. Bei einer Installation auf LG Thin Clients mit dem Betriebssystem Windows 10 IoT können die Geräte zentral verwaltet und gesteuert werden, was die Sicherheit und Arbeitseffizienz erhöht und die Gesamtbetriebskosten reduziert.

Ergonomisches Design

Intelligenter Arbeitsbereich

Dank der vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten – neig-, höhenverstell-, dreh- und schwenkbar – wird aus Ihrem Monitor ein komfortabler Arbeitsbereich. Dank der One-Click-Installation des Standfußes sparen Sie Zeit und Arbeitsausfälle bei der Einrichtung mehrerer Thin Clients werden reduziert.

One-Click-Standfuß für einfaches Aufstellen des Monitors ohne weitere Hilfsmittel.

One-Click-Installation des Standfußes

Der Monitor kann geschwenkt werden.

Schwenkbar

Schwenkbarer Monitor.

Drehbar

Der Monitor ist mit einem neig- und höhenverstellbaren Standfuß ausgestattet.

Neigbar und höhenverstellbar

Der Monitor im ergonomischen Design kann geneigt, geschwenkt, gedreht und in der Höhe verstellt werden und ist mit einem One-Click-Standfuß ausgestattet.

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.