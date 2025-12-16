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LG Business Cloud-Logo

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Dieses Bild zeigt den LG Business Cloud-Hauptbildschirm auf einem Monitor, hinter dem verschiedene Webseitenansichten angezeigt werden.

Entdecke das kreative Potenzial deines Signage-Displays

Entdecke das kreative Potenzial deines Signage-Displays LG Business Cloud besuchen

*Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

LG Business Cloud-Logo

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LG Business Cloud ist eine Lösungsplattform, die die B2B-Lösungen von LG an einem Ort vereint. Sie umfasst Lösungen wie CMS, RMS und Werbung, die eine vielfältige und effiziente Nutzung von Digital-Signage-Lösungen ermöglichen. Es handelt sich um eine Cloud-Plattform, auf der ständig neue Lösungen veröffentlicht werden. Wir haben verschiedene Erklärungen zu den Lösungen bereitgestellt, um die Zugänglichkeit zu verbessern. So können Lösungen von einer einzigen Website aus gekauft, integriert und verwaltet werden.

LG SuperSign Cloud

Eine umfassende und wesentliche Softwarelösung für die ganzheitliche Verwaltung von Digital-Signage-Displays.

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LG Pro:Centric Cloud

Eine leistungsstarke und dennoch praktische cloudbasierte Hotelmanagementlösung, die eine ganzheitliche Verwaltung ermöglicht.

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LG Pro:Centric Stay

Eine benutzerfreundliche webbasierte Cloud-Lösung, die für Immobilienverwalter auf dem Ferienvermietungsmarkt entwickelt wurde.

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LG ConnectedCare

Eine leistungsstarke cloudbasierte Lösung, die eine Fernüberwachung und -steuerung von LG Signage-Geräten bietet.


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LG ConnectedCare (DMS)

Eine Lösung zur Fernsteuerung von Geräten mit zusätzlichen Funktionen „Broadcast Scheduling“ und „Alert Messaging“, um wichtige Nachrichten zu den gewünschten Zeiten zu senden.

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LG DOOH Ads

Entdecke LG DOOH Ads, eine umfassende digitale Out-Of-Home (DOOH)-Werbeplattform, die normale Bildschirme in dynamische Werbeflächen verwandelt.

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Lösungen

Dieses Bild erfasst eine Szene eines Administrators, der eine Lösung auf einem Laptop verwaltet, wobei oben verschiedene Seiten der Lösungsseite angezeigt werden.

Benutzerfreundliche Materialien

In LG Business Cloud kannst du nicht nur auf detaillierte Seiten der enthaltenen Lösungen zugreifen, sondern auch Broschüren herunterladen, um die Lösungen detailliert zu verstehen und Lernvideos anzusehen.

Testlizenz

Außerdem steht die Möglichkeit zur Anwendung einer kostenlosen Testlizenz* zur Verfügung, um die Lösung aus erster Hand kennenzulernen.

* Die Anzahl und der Zeitraum kostenloser Testlizenzen kann je nach Land variieren.

Anwendungsfälle

Erkunde die Nutzung von Lösungen durch verschiedene Szenarien und deren Integration in den Geschäftsbetrieb.

Lösung kaufen und abonnieren

Wähle und kaufe oder abonniere die erforderlichen Lösungen basierend auf Menge, Typ, Stufe und Dauer der Lizenzen je nach Nutzungsumgebung, ähnlich wie beim Online-Kauf von Produkten. Lösungen, die gekauft oder abonniert wurden, können einfach in LG-Geräte* auf derselben Website integriert werden.

* Je nach Gerät können die verfügbaren Lösungen variieren.
** Online-Käufe und -Abonnements sind momentan in den USA verfügbar, mit der Aussicht, in Zukunft in andere Länder zu expandieren.

Dieses Bild zeigt einen Laptop-Bildschirm, auf dem eine Lösung abonniert oder gekauft wird, was die Einfachheit des Kaufs über die Website demonstriert.

Geräteverwaltung

In der LG Business Cloud ermöglicht die Registrierung von LG Signage-Geräten* die Unterstützung einfacher Steuerungen wie Ein-/Ausschalten, Neustart usw. Kurze Informationen über registrierte Geräte (Gerätetyp, Modellname, Seriennummer usw.) können ebenfalls angezeigt werden.

* Gilt für Geräte mit WebOS 6.0 oder höher.

Dieses Bild zeigt einen Laptop, auf dem Geräte an verschiedenen Standorten verwaltet werden und die Fernsteuerungsfunktionen demonstriert werden.