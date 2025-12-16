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*Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
LG Business Cloud ist eine Lösungsplattform, die die B2B-Lösungen von LG an einem Ort vereint. Sie umfasst Lösungen wie CMS, RMS und Werbung, die eine vielfältige und effiziente Nutzung von Digital-Signage-Lösungen ermöglichen. Es handelt sich um eine Cloud-Plattform, auf der ständig neue Lösungen veröffentlicht werden. Wir haben verschiedene Erklärungen zu den Lösungen bereitgestellt, um die Zugänglichkeit zu verbessern. So können Lösungen von einer einzigen Website aus gekauft, integriert und verwaltet werden.
LG SuperSign Cloud
Eine umfassende und wesentliche Softwarelösung für die ganzheitliche Verwaltung von Digital-Signage-Displays.
LG Pro:Centric Cloud
Eine leistungsstarke und dennoch praktische cloudbasierte Hotelmanagementlösung, die eine ganzheitliche Verwaltung ermöglicht.
LG ConnectedCare
Eine leistungsstarke cloudbasierte Lösung, die eine Fernüberwachung und -steuerung von LG Signage-Geräten bietet.
LG ConnectedCare (DMS)
Eine Lösung zur Fernsteuerung von Geräten mit zusätzlichen Funktionen „Broadcast Scheduling“ und „Alert Messaging“, um wichtige Nachrichten zu den gewünschten Zeiten zu senden.
Lösungen
Benutzerfreundliche Materialien
In LG Business Cloud kannst du nicht nur auf detaillierte Seiten der enthaltenen Lösungen zugreifen, sondern auch Broschüren herunterladen, um die Lösungen detailliert zu verstehen und Lernvideos anzusehen.
Testlizenz
Außerdem steht die Möglichkeit zur Anwendung einer kostenlosen Testlizenz* zur Verfügung, um die Lösung aus erster Hand kennenzulernen.
* Die Anzahl und der Zeitraum kostenloser Testlizenzen kann je nach Land variieren.
Lösung kaufen und abonnieren
Wähle und kaufe oder abonniere die erforderlichen Lösungen basierend auf Menge, Typ, Stufe und Dauer der Lizenzen je nach Nutzungsumgebung, ähnlich wie beim Online-Kauf von Produkten. Lösungen, die gekauft oder abonniert wurden, können einfach in LG-Geräte* auf derselben Website integriert werden.
* Je nach Gerät können die verfügbaren Lösungen variieren.
** Online-Käufe und -Abonnements sind momentan in den USA verfügbar, mit der Aussicht, in Zukunft in andere Länder zu expandieren.
Geräteverwaltung
In der LG Business Cloud ermöglicht die Registrierung von LG Signage-Geräten* die Unterstützung einfacher Steuerungen wie Ein-/Ausschalten, Neustart usw. Kurze Informationen über registrierte Geräte (Gerätetyp, Modellname, Seriennummer usw.) können ebenfalls angezeigt werden.
* Gilt für Geräte mit WebOS 6.0 oder höher.