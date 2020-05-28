Die Deckenkassette mit Luftreinigung von LG sorgt für gesündere Innenräume

LG hat ein leistungsstarkes vierstufiges Filtrationsverfahren implementiert, damit ein gesundes Raumklima vorherrscht. Der vierteilige Filterbausatz enthält einen Vorfilter, die Funktion zum elektrostatischen Aufladen von Staub, einen Feinststaubfilter und einen Desodorierungsfilter. Der Vorfilter hat eine mehrschichtige Struktur, die größere Staubpartikel entfernt. Nach dem Passieren des Vorfilters wird die Luft in einem zweiten Schritt einer elektrostatischen Aufladung ausgesetzt, bei der die Staubpartikel mittels Elektrostatik gründlich entfernt werden. Im dritten Schritt kommt ein ultrafeiner Staubfilter zum Einsatz, wodurch 99,9 % der PM1,0-Partikel eliminiert werden. In einem letzten Schritt entfernt der Desodorierungsfilter mittels Gasabsorptionstechnologie Gerüche und schädliche Gase aus der Luft. Dieser umfassende Filterbausatz ist kompakt und wird in das Gehäuse der Innenraumkassette eingesetzt, sodass die Installation des Sets keinen Einfluss auf die Gesamtgröße der Einheit selbst hat. Dieses robuste Filtersystem macht die Einweg- und Vierwege-Deckenkassetten mit Luftreinigung zum Gerät der Wahl für Schulen und Gesundheitseinrichtungen, in denen Menschen anfällig für Feinstaub sind, sowie für Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte, in denen sich viele Menschen aufhalten. Der Filterbausatz kann zur einfachen Reinigung und Wartung auch entnommen werden. Darüber hinaus kann dank der ThinQ-Konnektivität der Filtrationsprozess bequem und von überall aus in Echtzeit überwacht werden.