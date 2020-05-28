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Die Deckenkassette mit Luftreinigung von LG sorgt für gesündere Innenräume
In den letzten Jahren konnte in verschiedenen Regionen der Welt ein signifikanter Anstieg der Feinstaubpartikel in der Luft festgestellt werden. Feinstaub wird mit Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht und ist besonders schädlich für empfindliche Bevölkerungsgruppen wie Kinder und ältere Menschen. Zwar bemühen sich Gesetzgeber und Unternehmen, die Emission dieser schädlichen Partikel in die Luft zu verringern, doch ist es wichtig, dass wir uns nicht nur im Freien, sondern auch in Innenräumen vor Feinstaub und weiteren Luftverunreinigungen schützen. Um gewerblichen Einrichtungen eine gesündere Umgebung zu bieten, hat LG Geräte mit Einweg- und Vierwegekassetten mit leistungsstarken Luftreinigungsfunktionen im Angebot.
Feinstaubpartikel – unterschätzte Gefahr
Feinstaub wird abhängig vom Durchmesser der Staubpartikel klassifiziert. PM2,5-Partikel haben einen Durchmesser von 2,5 μm (Mikron) oder weniger, und PM1,0-Partikel haben einen Durchmesser von 1 μm oder geringer. Je kleiner der Feinstaubpartikel ist, desto besser kann er von der Lunge aufgenommen und ins Blut übertragen werden. Die Partikel enthalten Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe, die für unsere Gesundheit schädlich sind. Wie Organisationen wie die WHO und UNICEF berichteten, ist einer von zehn Menschen schädlichen Feinstaubpartikeln ausgesetzt, und Luftverschmutzung ist jedes Jahr für den Tod von bis zu 130.000 Kindern verantwortlich. Unter Berücksichtigung der Gefährlichkeit von Feinstaubpartikeln hat LG seine Einweg- und Vierwegekassetten mit einer robusten Luftreinigungsfilterung ausgerüstet.
Erfahren Sie mehr über Feinstaubquellen und wie Sie sich vor ihnen schützen können.
Das robuste vierstufige Filtersystem von LG sorgt für eine gesunde Raumluft
LG reinigt die Luft
LG hat ein leistungsstarkes vierstufiges Filtrationsverfahren implementiert, damit ein gesundes Raumklima vorherrscht. Der vierteilige Filterbausatz enthält einen Vorfilter, die Funktion zum elektrostatischen Aufladen von Staub, einen Feinststaubfilter und einen Desodorierungsfilter. Der Vorfilter hat eine mehrschichtige Struktur, die größere Staubpartikel entfernt. Nach dem Passieren des Vorfilters wird die Luft in einem zweiten Schritt einer elektrostatischen Aufladung ausgesetzt, bei der die Staubpartikel mittels Elektrostatik gründlich entfernt werden. Im dritten Schritt kommt ein ultrafeiner Staubfilter zum Einsatz, wodurch 99,9 % der PM1,0-Partikel eliminiert werden. In einem letzten Schritt entfernt der Desodorierungsfilter mittels Gasabsorptionstechnologie Gerüche und schädliche Gase aus der Luft. Dieser umfassende Filterbausatz ist kompakt und wird in das Gehäuse der Innenraumkassette eingesetzt, sodass die Installation des Sets keinen Einfluss auf die Gesamtgröße der Einheit selbst hat. Dieses robuste Filtersystem macht die Einweg- und Vierwege-Deckenkassetten mit Luftreinigung zum Gerät der Wahl für Schulen und Gesundheitseinrichtungen, in denen Menschen anfällig für Feinstaub sind, sowie für Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte, in denen sich viele Menschen aufhalten. Der Filterbausatz kann zur einfachen Reinigung und Wartung auch entnommen werden. Darüber hinaus kann dank der ThinQ-Konnektivität der Filtrationsprozess bequem und von überall aus in Echtzeit überwacht werden.
Dank ThinQ-Konnektivität ist die bequeme Überwachung der Luftqualität in Echtzeit möglich
LG ist stolz darauf, überall dort, wo unsere Produkte installiert sind, überlegene Luftqualität und Komfort zu bieten. Während wir weiterhin neue Lösungen entwickeln, die den neuesten Branchenstandards entsprechen, sorgen wir gleichzeitig für ein gesundes Umfeld, das den Anforderungen unserer sich verändernden Welt entspricht.
*Produkte und Lösungen können je nach Land und Betriebsbedingungen variieren.
Klicken Sie unten auf das Banner „KAUFANFRAGE“, um weitere Informationen zu Lösungen und Produkten von Ihrem LG-Büro vor Ort zu erhalten.
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- WeiterFernlehrgänge für die HLK-Partner von LG11/06/2020