Gründe, warum Sie eine Wärmepumpe anschaffen sollten

Die Senkung der Energierechnung ist nicht die einzige Möglichkeit, zu Hause Energie zu sparen. Die Regierungen haben Initiativen entwickelt, um Umweltprobleme, einschließlich des Kohlenstoff-Fußabdrucks herkömmlicher Heizanlagen, zu bekämpfen. Das BUS (The Boiler Upgrade Scheme) im Vereinigten Königreich und das HEEHRA (The High-Efficiency Electric Home Rebate Act) als Teil des IRA in den USA ermutigen die Menschen, dies zu tun. Das BUS beispielsweise gewährt Zuschüsse, die je nach Art der Wärmepumpe zwischen £5.000 und £6.000 liegen. Wenn Sie die Kosten für die Ausrüstung und die Installation als Teil der Energiekosten für den Haushalt einbeziehen, wird die Unterstützung durch die Regierungen sehr hilfreich sein. Diese Möglichkeiten werden jedoch nicht ewig bestehen bleiben. Die finanzielle Unterstützung im Vereinigten Königreich gilt nur bis 2025, und die 0 %ige Mehrwertsteuervergünstigung endet 2027. Es sieht also so aus, als wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um in eine Wärmepumpe zu investieren.