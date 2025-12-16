We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
R32 Monobloc S2 1Ph., 7kW
Hauptmerkmale
- Keine Kältemittelleitungen erforderlich
- Eigenständige Wärmepumpe, die eine einfache Installation ermöglicht (Plug-and-Play-Lösung)
- ErP-Energielabel Klasse A+++/A++ (Durchschnittsklima 35°C/55°C Vorlauftemperatur)
- Zeitloses graues Design, das sich verschiedenen Umgebungen anpasst
- Vorlauftemperatur bis 65°C und ein breiter Einsatzbereich bei Außentemperaturen bis -25°C
- Sehr niedriger Geräuschpegel für flexible Installationsmöglichkeiten
Modernes Design
Das schlanke, kompakte Design in Schwarz passt sich flexibel verschiedenen Umgebungen an und fügt sich harmonisch ins Wohnambiente ein.
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN
Außengerät (B × H × T) (mm)
1242 x 853 x 391
KONFORMITÄT
Modellbezeichnung
HM071MRS.UA40
KOMFORT
Smarte Diagnose
LGMV
ThinQ(Wi-Fi)
Ja
ENERGIEEINSPARUNG
Aktive Energieregelung
Ja
Effiziennzklasse
A+++/A++
AUSSENBEREICH
Farbe des Chassis des Außengeräts (Farbe / RAL-Code)
RAL 7012
Farbe des Frontgitters des Außengeräts (Farbe / RAL-Code)
RAL 7012
Außengerät (Farbe/RAL-Code)
7012
RAL-Code
7012
ALLGEMEIN
Kühlleistung (max.; W)
7000
Nennkühlleistung (mind.; W)
7000
Heizleistung (max.; W)
7000
Nennheizleistung (mind.; W)
7000
Abmessungen Außeneinheit_HxBxT(mm)
1242 x 853 x 391
Außeneinheit Gewicht (kg)
94
Produktabmessungen_HxBxT(mm)
1242 x 853 x 391
Produktgewicht (kg)
94
Spannungsversorgung (V, Hz)
230, 1 ,50
Kältemitteltyp
R32
HYGIENE
Auto-Reinigung
Nein
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+35)
COP
2.92
Heizleistung (kW)
7
NENNKAPAZITÄT UND COP (A-7/W+55)
COP
1.95
Heizleistung (kW)
7
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
COP
3.6
Heizleistung (kW)
6
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
COP
4.7
Heizleistung (kW)
7
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
COP
2.7
Heizleistung (kW)
5.75
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
Kühlleistung (kW)
7
EER
4.5
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
Kühlleistung (kW)
7
EER
3.2
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5-27
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
15 - 80
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
15 - 65
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
10 - 46
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-25 - 35
AUSSENEINHEIT
Außeneinheit Modellbezeichnung
HM071MRS.UA40
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER)
Einlassdurchmesser (Zoll)
1"
Auslassdurchmesser (Zoll)
1"
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER/AUSSENGERÄT)
Einlassdurchmesser (Zoll)
1"
Auslassdurchmesser (Zoll)
1"
ENERGIEVERSORGUNG
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
230, 1 , 50
Spannung, Phase, Frequenz für Außengerät (V, Ø, Hz)
230, 1 , 50
KÄLTEMITTEL
GWP
675
Vorgeladene Menge (g)
1.4
Typ
R32
SAISONBEDINGTE EFFIZIENZDATEN
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
176/125
SCOP (35℃ / 55℃)
4,5/3,2
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
A+++/A++
SAISONALE EFFIZIENZDATEN (HEIZUNG)
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
176/125
SCOP (35℃ / 55℃)
4.48 / 3.20
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
A+++/A++
KLANGLEISTUNGSPEGEL
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
57 / 55
KLANGLEISTUNGSPEGEL (AUSSENGERÄT)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
57
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
59 / 47
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (INNENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
Nennleistung (dB(A))
47
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
48 / 33
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (AUSSENGERÄT, UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
48 / 33
DATEN ZUR WASSERERWÄRMUNGSEFFIZIENZ
Wassererwärmungseffizienz (ηWH), durchschnittliches Klima
144
Angegebenes Lastprofil, durchschnittliches Klima
L
Effizienzklasse der Warmwasserbereitung, durchschnittliches Klima
A
GEWICHT
Außengerät (leer) (kg)
94
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.