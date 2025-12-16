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R32 Monoblock S, 1Ø, 14 kW
Produktblatt
Kaufanfrage

R32 Monoblock S, 1Ø, 14 kW

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R32 Monoblock S, 1Ø, 14 kW

HM141MR U34
Vorderansicht des weißen rechteckigen LG R32 Monoblock S mit zwei runden Lüftern in vertikaler Richtung und LG-Logo oben rechts.
Vorderansicht des weißen rechteckigen LG R32 Monoblock S mit zwei runden Lüftern in vertikaler Richtung und LG-Logo oben rechts.

Hauptmerkmale

  • All-in-One-Außengerät einschließlich aller Hydronikteile
  • Keine Arbeiten an den Kältemittelleitungen
  • ErP-Energielabel-Klasse LWT A+++/A++ (35 °C/55 °C)
  • Hohe Wasseraustrittstemperatur von bis zu 65 °C und großer Betriebsbereich bis zu einer Umgebungstemperatur von -25 °C
  • Niedriger Geräuschpegel ermöglicht hohe Flexibilität beim Installationsort
  • Konnektivität mit Wi-Fi-Steuerung (ThinQ), Smart Grid und PV/ESS
Mehr

Platzsparendes Komplettgerät

Das All-in-One-Außengerät umfasst alle Hydronikkomponenten in einem Paket und sorgt so für Platzeffizienz und vereinfachte Installation.

Bemerkenswerte Leistung bei Kälte

Der große Betriebsbereich gewährleistet eine bemerkenswerte Heizleistung selbst bei extrem kaltem Wetter.

Niedriger Lärmpegel

Die Technologie zur Geräuschreduzierung sorgt für ein ruhigeres und komfortableres Erlebnis und erhöht die Installationsflexibilität in städtischen Gebieten.

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Alle Spezifikationen

ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER)

  • Einlassdurchmesser (Zoll)

    Male PT 1"

  • Auslassdurchmesser (Zoll)

    Male PT 1"

KLANGLEISTUNGSPEGEL

  • Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))

    61 / 57

SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)

  • Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))

    53 / 49

SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)

  • Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))

    39 / 35

NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)

  • Kühlleistung (kW)

    14.00

  • EER

    4.30

NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)

  • Kühlleistung (kW)

    14.00

  • EER

    3.30

BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)

  • Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)

    5 ~ 48

  • Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)

    -25 ~ 35

KÄLTEMITTEL

  • GWP

    675

  • Vorgeladene Menge (g)

    2,000

  • Typ

    R32

NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)

  • COP

    3.63

  • Heizleistung (kW)

    12.00

NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)

  • COP

    4.80

  • Heizleistung (kW)

    14.00

NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)

  • COP

    2.85

  • Heizleistung (kW)

    11.50

BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)

  • Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)

    5 ~ 27

  • Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 80

  • Heizung (Min. ~ Max.) (℃)

    15 ~ 65

ENERGIEVERSORGUNG

  • Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)

    220-240, 1, 50

SAISONBEDINGTE EFFIZIENZDATEN

  • SCOP (35℃ / 55℃)

    4.62 / 3.46

  • Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)

    182 / 135

  • Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)

    A+++/A++

AUSSENBEREICH

  • Farbe

    Warm gray

  • RAL-Code

    RAL 7044

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

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